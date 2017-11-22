– В Краснодаре прекрасная игра и крупная победа с сильным соперником. И через несколько дней все по-другому. Как такое возможно?

– «Спартак» – он весь такой, как кардиограмма – то горы, то море. И во время матча такие же перепады: то вроде преимущество, а в начале второго тайма едва два не запустили. Мне кажется, главная проблема – оборона. Передняя линия – отличная, средняя – более менее, Селихов хорош, а вот в защите – беда. А тут еще Джикии не было и Ещенко. Джикия за всеми все чистит, а Ещенко дает скорость в атаке. Кто против него играет на фланге, уже к 70-й минуте еле ноги волочит.

– А тут – Петкович…

– Ну, это просто недоразумение. «Спартак» в последние лет десять все время в какие-то несуразицы попадает. Это связано с тем, что околостоящие люди хотят заработать много и сразу. Глушаков сказал, что причина пропущенного гола - это потеря концентрации. Согласен. Такое часто бывает, когда добиваешься успеха, вроде бы все уже нормально. И в этот момент наступает расслабление, потеря концентрации и получаешь наказание.

– Словенец был сильно удивлен, что оказался никем не прикрытым во вратарской. Еще раздумывал: что, правда можно бить?

– Он подумал: «Если нет вне игры, чего же меня никто не атакует? И неужели гол засчитают?»

– Победа все равно ничего не давала – в Ливерпуле при любом раскладе нужно было побеждать.

– Да, тут многие горячие головы делали самые невероятные подсчеты. Если б мы выиграли, а «Ливерпуль» выставил бы второй состав. На что я им говорил: «Ребята, вы еще один вариант забыли – «Ливерпуль» вообще не выйдет на поле и получит техническое поражение».

– Теперь важный и принципиальный матч с «Зенитом».

– «Зенит» отыгрался на «Тосно» за все последние неудачи, но, думаю, команда не в лучшем состоянии. Вроде бы и тренер звездный, вроде бы дела должны идти все лучше и лучше, но как-то игра команды не впечатляет. Хотя и игроки неплохие, но как-то все это вместе собрать Манчини пока не может.

– При нынешних проблемах «Спартака» в обороне Кокорина и быстрых аргентинцев надо будет как-то сдерживать.

– У «Зенита» тоже с обороной не все в порядке. Из-за этого игра может получиться веселая. И еще один момент есть. Будогосский часто обижается на критику, но как можно на такой матч назначать Мешкова? Это даже безобразием назвать нельзя. Если кто-то думает, что вокруг все дураки и не понимают, что происходит, то это заблуждение. Не все кругом идиоты. Думаю, на этом матче Мешков еще отличится.

Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 27 ноября в Москве. Начало – в 19.30.