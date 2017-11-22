«ЦСКА организованно переходил из обороны в атаку»

Есть крылатая фраза: каждый играет так, как ему позволяет соперник. У португальцев почти не было моментов, но это благодаря тому, что соперник не дал им эти моменты создать. ЦСКА был сегодня очень хорош.

Армейцы организовано играли в обороне, и не дали сыграть соперникам в их излюбленный футбол, основанный на мелком пасе. С верховыми подачами в штрафную армейцы тоже справились, а внизу у «Бенфики» ничего не получалось.

Отметил бы еще, как организованно ЦСКА переходил из обороны в атаку. Показателен в этом плане был один из моментов, когда очень хорошо убежал в отрыв Вернблум, но у него просто скорости не хватило, поэтому он отдал плохой пас на Дзагоева. И таких атак было немало. Кстати, Вернблум не ведет себя в матчах Лиги чемпионов, как он это делает в играх чемпионата России. Не хватает судей за руки, ведет себя очень достойно.

«Щенников сыграл как заправский форвард»

После матча пошли разговоры, что первый гол был забит из вне игры, но судьи в таких неочевидных моментах ошибаются не только в нашу пользу, но часто и в пользу соперников. Мне понравилось, что в данном случае Щенников сыграл как заправский форвард – выждал классную паузу и забил гол. Интересно, что у Гончаренко он стал много забивать, у Слуцкого он так не играл. Мы помним, как Щенников забил «Спартаку». Он теперь подключается не только для того, чтобы выполнить подачу или сделать прострел. В данном эпизоде он оказался в центре штрафной на позиции центрфорварда. Я вспоминаю, как в свое время мне говорил Никита Павлович Симонян: «Не надо все время подключаться по флангу, соперники уже к этому твоему маневру привыкли. Ты рвани в центральную зону».

Еще хотел бы отметить, как грамотно Гончаренко вводит в игру молодых ребят, дает им набраться опыта таких матчей. Выпускает аккуратно, видя, что команда игру контролирует.

Думаю, армейцам здорово помогла победа в Хабаровске. Когда пропустили второй гол на 82-й минуте и счет сравнялся, но они продолжали играть спокойно, сохранили хладнокровие и забили в конце еще два мяча. Показали класс, получили удовольствие и с таким отличным настроением вышли на матч с «Бенфикой».

Возвращаясь к нашему матчу, ЦСКА выглядел лучше во всех линиях. В обороне ничего не дали создать соперникам. В середине поля отлично контролировали мяч. В переходе из обороны в атаку. И самое главное – армейцы были очень уверенны в своих силах. Команда подошла к концу года в очень хорошем состоянии.