Среда стала счастливой для «Челси» и «Барселоны» – они точно примут участие в плей-офф Лиги чемпионов. А Моуринью вместе с «МЮ» стал заложником своей же философии.

Группа А. ЦСКА – «Бенфика» – 2:0, «Базель» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0

ЦСКА – самая непредсказуемая команда Европы. Эффективный перевод опорного полузащитника на постоянной основе в атаку или раскрытие в крайнем защитнике таланта голеадора – это то, чем может гордиться Виктор Гончаренко. Все бы ничего, если бы подобные вещи не происходили в Лиге чемпионов – самой серьезной площадке для всех клубов – и если бы армейцы не продолжали бы борьбу за выход в плей-офф, имея катастрофические проблемы с составом.

По неровной игре «МЮ» в Базеле можно легко уловить задачу, которую перед командой ставил прагматик Моуринью. Точнее задачи – их было две – и разделены они были по таймам. В первом – забить, чтобы быстрее решить все вопросы и дать лидерам отдохнуть, во втором – не пропустить, раз уж забить не получается. Обе, как позже выяснилось, оказались провальными. Англичане уступили, и теперь в этой группе может сложиться ситуация, при которой команда, набравшая по итогам 6 туров 12 очков, не выйдет в 1/8. И все благодаря Моуринью и его способности ставить противоположные задачи в поисках оптимального решения.

Группа B. «ПСЖ» – «Селтик» – 7:1, «Андерлехт» – «Бавария» – 1:2

В Париже футболисты «Селтика», забив гол на первой минуте, разбудили зверя и криком и шорохом подняли его на дыбы. Тот ответил да так, что зачинщики о содеянном пожалели. На гол Дембеле «ПСЖ» ответил семью своими и добился феноменального достижения: в 5 сыгранных турах команда Унаи Эмери одержала 5 разгромных побед и забила 24 мяча.

«Бавария» нынче не так голодна. Ей унижать соперников не хочется. Временами она даже слишком многое им позволяет, как вчера в Брюсселе. Если бы Лукаш Теодорчик взял пример со своего соотечественника Роберта Левандовского, «Андерлехт» выиграл бы первый тайм. Но голы забивались лишь во втором. Как и в гостевом матче с «Селтиком», победный мюнхенцы забили на 77-й минуте. На этот раз усилиями Толиссо. В заключительном туре «Баварии» нужно обыграть парижан больше, чем в 3 мяча, чтобы подняться на первую строчку.

Группа С. «Карабах» – «Челси» – 0:4, «Атлетико» – «Рома» – 2:0

Много вопросов вызвала работа португальского арбитра Мануэла де Соузы в Баку. Он назначил два пенальти в хозяйские ворота и удалил с поля капитана «Карабаха» Рашада Садыгова. В эпизоде с первым пенальти защитник, действительно, хватал за руку Виллиана и не пытался сыграть в мяч. Поэтому повод установить двойное наказание был. По второму пенальти вопросов больше, но формальные признаки фола были – Гараев положил руку на плечо Виллиану. Тот на ногах устоял, но арбитр был неумолим. «Челси» разгромил дебютанта ЛЧ и вышел в следующий раунд.

Загнанный в угол «Атлетико» пытается неимоверными усилиями спастись. Но даже победа над «Ромой» едва ли поможет мадридцам подняться на вторую позицию. Чемпиона Англии «Атлетико» не догнать, а «Рома» наверняка возьмет 3 очка в домашней игре с «Карабахом». Одно утешение – в Лиге Европы команде Симеоне всегда рады.

Группа D. «Ювентус» – «Барселона» – 0:0, «Спортинг» – «Олимпиакос» – 3:1

Главный матч вечера проходил в Турине. Месси в кои-то веки начал игру в запасе. Ближе к концу вышел, но ничего на поле не изменилось. Как играли команды с оглядкой на свое турнирное положение и плотный календарь, так и продолжили до финального свистка. «Барса» больше атаковала, «Юве» понимал, что пропускать первым смерти подобно. Вот и разыграли ничью, которая устроила больше гостей. Туринцам теперь для спокойствия нужно будет обыграть «Олимпиакос» в Греции. Задача по нынешним временам не самая сложная, но потрудиться придется.

Конкурент чемпионата Италии в борьбе за второе место «Спортинг» не заметил «Олимпиакос», сохранив интригу до заключительного тура. Португальцев устроит только один расклад – победа на «Камп Ноу» над «Барселоной» и потеря очков «Ювентусом». Но задачу-минимум они уже выполнили – при худшем сценарии они отправятся в Лигу Европы.