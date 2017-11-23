У «народной» команды на поле три россиянина, а у ЦСКА – три иностранца
Изучаем реакцию болельщиков на матчи «Спартака» и ЦСКА в Лиге чемпионов.
Московские «Спартак» и ЦСКА провели свои очередные матчи в групповом этапе Лиги чемпионов, до конца которого остался всего один тур.
«Советский спорт» решил собрать реакцию болельщиков в социальны сетях на результаты матчей «Спартака» со словенским «Марибором» и ЦСКА с португальской «Бенфикой».
«Спартак» в своем репертуаре
Начнем, пожалуй, со «Спартака», который дома не смог переиграть главного аутсайдера группы – «Марибор», пропустив уже в добавленные арбитром минуты.
Естественно, главной темой для комментариев фанатов стал сам результат, гарантировавший красно-белым еврокубковую весну, но снизивший шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов до минимума.
Прежде, чем поставить «Спартак» на четвереньки, «Марибор» встал на колени...😉#СпартакМарибор #UCL— Сергей Щавинский 40+ (@shhavinskijj) November 21, 2017
Алексей Спиридонов и Александр Панов откачивают Евгения Кафельникова поле матча #СпартакМарибор pic.twitter.com/OuONahvsBQ— Юрий Розанов (@rozanov_ya) November 21, 2017
Опять 10 минут не смогли в обороне отыграть по итальянски!— Психотерапевт Балотелли (@StalinTactics) November 21, 2017
Зобнин+Комбаров=
Зомбаров #СпартакМарибор
Нет повести печальнее на свете, чем повесть об упущенной спартаковской победе. #СпартакМарибор— Виталий Мутко (@Vitaly_Mutko) November 21, 2017
Из всех древних спартаковских традиций у Спартака осталось ровно две- пропускать на последних минутах и не выигрывать у деревенских команд. С-стабильность. #СпартакМарибор— Konstantin_Gayzer (@Kostya_Kharon) November 21, 2017
Роман Зобнин наслаждается золотыми моментами в истории Спартака #СпартакМарибор pic.twitter.com/jVoyYoqsiw— #ВГИК (@vgikofficial) November 21, 2017
Кто-то даже подметил, что у «Спартака» на поле в стартовом составе вышло всего три россиянина. Интересно, Владимир Путин следит за красно-белыми в Лиге чемпионов так же пристально, как и за «Зенитом»?
Федун:"мы растим кадры для сборной России" #СпартакМарибор :у народной команды всего 3🇷🇺 в составе и ниодного воспитанника.🤗 Ура чемпионам!🤡— Rivindel (@Rivindel88) November 21, 2017
Ушла целая эпоха
ЦСКА же дома во второй раз переиграл некогда грозную «Бенфику». Шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов у армейцев не намного больше, чем у «Спартака».
Хм,интересно получается,если ЦСКА обыгрывает МЮ с разницей в 3-4 мяча,то никакая победа Базеля не сможет лишить армейцев и манкунианцев лигочемпионской весны)))#ЦСКАБенфика #UCL— Всеволод Якимов (@kerzh11) November 22, 2017
Заострили болельщики тему иностранцев в составах российских команд и после матча армейцев с «Бенфикой».
Вчера у "народной команды" в основе вышло 3 российских футболиста, а сегодня у ЦСКА 3 иностранца #ЦСКАБенфика— @72king (@72king) November 22, 2017
Но главным итогом ночи футбола в среду стала даже не победа красно-синих, а сухой матч, который провел Игорь Акинфеев в основном розыгрыше Лиги чемпионов впервые за 11 лет.
Igor Akinfeev has finally kept a clean sheet! #ЦСКАБенфика pic.twitter.com/GRZqdoLX3o— Lotfi Wada (@LotfiWada) November 22, 2017
Ушла целая эпоха!44❤️— Sergey Kazakov (@Sergey57kazakov) November 22, 2017
11 лет он ставил рекорды, выросло целое поколение.Его верные партнеры по команде ему помогали в этом Березуцкии и Игнашевич, они часть рекорда.Тащил наш футбол на международном уровне, из раза в раз прославляя его.Он вписал свое имя в историю.#ЦскаБенфика pic.twitter.com/Gb7MndYm39
Спасибо, что сухой! #Игорь #ЦСКАБенфика— Эля Эля Эля Эля Эля (@Alfidjaizer) November 23, 2017
Представляю, как в Португалии теперь Бенфику уничтожат! Мало того, что 0 очков в группе, так теперь ещё и прервали сухую серию, за которой весь мир следил😄— Тимур А. (@Timurinho) November 22, 2017
Стоимость прав на телетрансляции матчей #ucl теперь упадёт. Короче ЛЧ уже не та😐 #цскабенфика
Один африканский футбольный журналист обратил внимание на Сергея Игнашевича. Когда российский защитник начинал свою карьеру в 1998 году, автор еще не родился. За это время он успел появиться на свет, закончить школу, получить диплом и стать дядей, а Сергей все играет…
CSKA defender Sergey Ignashevich started his career in 1998.I had time to go to nursery,primary+secondary schools,get my degree&become an uncle.And he's still here.#Evergreen #ЦСКАБенфика— Lotfi Wada (@LotfiWada) November 22, 2017