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Московские «Спартак» и ЦСКА провели свои очередные матчи в групповом этапе Лиги чемпионов, до конца которого остался всего один тур.

«Советский спорт» решил собрать реакцию болельщиков в социальны сетях на результаты матчей «Спартака» со словенским «Марибором» и ЦСКА с португальской «Бенфикой».

«Спартак» в своем репертуаре

Начнем, пожалуй, со «Спартака», который дома не смог переиграть главного аутсайдера группы – «Марибор», пропустив уже в добавленные арбитром минуты.

Естественно, главной темой для комментариев фанатов стал сам результат, гарантировавший красно-белым еврокубковую весну, но снизивший шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов до минимума.

Кто-то даже подметил, что у «Спартака» на поле в стартовом составе вышло всего три россиянина. Интересно, Владимир Путин следит за красно-белыми в Лиге чемпионов так же пристально, как и за «Зенитом»?

Ушла целая эпоха

ЦСКА же дома во второй раз переиграл некогда грозную «Бенфику». Шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов у армейцев не намного больше, чем у «Спартака».

Заострили болельщики тему иностранцев в составах российских команд и после матча армейцев с «Бенфикой».

Но главным итогом ночи футбола в среду стала даже не победа красно-синих, а сухой матч, который провел Игорь Акинфеев в основном розыгрыше Лиги чемпионов впервые за 11 лет.

Один африканский футбольный журналист обратил внимание на Сергея Игнашевича. Когда российский защитник начинал свою карьеру в 1998 году, автор еще не родился. За это время он успел появиться на свет, закончить школу, получить диплом и стать дядей, а Сергей все играет…

 

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