«Советский спорт» вспоминает все случаи, когда команды, набравшие девять и более очков, не выходили в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Победа «Базеля» над «Манчестер Юнайтед» окончательно запутала ситуацию в группе А, когда сразу три команды еще не потеряли шансы выйти из группы. Мы решили вспомнить случаи, когда команды, набравшие девять и более очков, не выходили в 1/8 Лиги чемпионов.

С сезона 1995/96 за победу в группе стали давать три очка. Первым неудачником, который набрал девять очков и вылетел из турнира, стал «Грассхопперс». Произошло это в 1996 году. Швейцарский клуб одержал три победы в первых четырех матчах, но проиграл последние две игры и вылетел из турнира.

В следующем розыгрыше неудачником стал голландский «Фейеноорд». Клуб из Роттердама набрал девять очков, обыграв в последнем туре аутсайдера «Кошице», клуб, который в квалификации перешел дорогу московскому «Спартаку». Но «Ювентус» дома обыграл «МЮ» и вышел со второго места с 12 очками. Справедливости ради, добавим, что разница голов в личных встречах была не в пользу голландского клуба (1:5 и 2:0)

В сезоне 1999/2000 киевские динамовцы не вышли из группы, набрав вместе с мадридским «Реалом» по 10 баллов. «Сливочные» попалив плей-офф за счет преимущества в личных встречах (2:1 и 2:2). Решающей стала встреча в Мадриде, где Роберто Карлос сравнял счет за пятнадцать минут до конца игры. В последнем туре киевляне победили дома немотивированную «Баварию», а мадридцы в гостях обыграли «Русенборг». Интересный факт: «Реал» вышел из группы с отрицательной разностью забитых и пропущенных голов.

7 ноября 2000 года «Олимпиакос» открыл свою «черную» серию вылетов из Лиги чемпионов с девятью очками. Перед последнем туром греки опережали лионский «Олимпик» на три очка, имея победу в личной встрече со счетом 2:1. Матч в Лионе закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев и пришлось считать забитые и пропущенные голы. Французы вышли за счет большего количества забитых голов: 8 против 6 у греков. Да и разница была +2 против +1.

На следующий день 8 ноября чудовищное потрясение испытал ПСВ, когда пропустил гол на третьей добавленной минуте от игрока бельгийского «Андерлехта» Сулеймана Юла. Голландцы с девятью очками отправились в Кубок УЕФА, а бельгийцы, набрав 12 очков, обошли «Манчестер Юнайтед», набравший 10 баллов и вышли во второй групповой раунд.

В сезоне 2001/02 сразу три клуба не попали во второй групповой раунд, набрав по девять очков. У «Мальорки» девять очков, набранные в последнем туре, уже не влияли на распределение мест в турнирной таблице. Испанцы отставали на три очка от «Арсенала» и уступали им по личным встречам (1:0 и 1:3). В итоге, «канониры» даже проиграв, остались на втором месте. Также, девять очков «Лиона», которые клуб набрал в последнем туре, не могли поднять его выше третьего места. А вот, «Селтик», набравший девять очков, обыграв в последнем туре «Ювентус» 4:3, уступил второе место «Порту», который в параллельном матче обыграл «Русенборг» 1:0.

В следующем сезоне, лишь во втором групповом раунде возникла ситуация, когда в плей-офф не вышла команда набравшая больше девяти очков. В группе С, где играли «Реал», «Милан», «Боруссия» (Дортмунд) и «Локомотив», лишними стали немцы с 10 очками, отставшие на очко от испанцев.

В сезоне 2003/04 опять неудачником стал ПСВ, набравший в этот раз 10 очков - столько же сколько и испанский «Депортиво» - но оставшийся на третьем месте по результатам личных встреч (0:2 и 3:2). Причем, победа 3:2 была одержана в последнем туре, решающий гол был забит на последней добавленной минуте, но большего голландцам сделать не удалось, чтобы улучшить разницу.

Осенью 2004 года в четырех из восьми групп команды, занявшие третьи места, набрали по девять и десять очков.

Лидер группы А «Олимпиакос» в последнем туре приехал на «Энфилд» с десятью очками, личной победой 1:0 и разницей мячей 4:2. «Ливерпулю» необходима была победа с разницей в два мяча, так как в параллельном матче «Монако» громил «Департиво». Первыми счет открыли гости, благодаря голу Ривалдо со штрафного. Во втором тайме Рафа Бенитес перешел на схему 3-4-3 и усилиями Синама-Поньоля и Меллора ливерпульцы вышли вперед 2:1. Третий гол, за три минуты до конца основного времени матча забил капитан команды Стивен Джеррард, открыв «Ливерпулю» дорогу в стамбульский финал.

В группе В киевские динамовцы тоже подошли к последнему матчу в статусе лидера группы с 10 очками в копилке. Им пришлось ехать в гости к «Байеру» у которого, как и мадридского «Реала» было по 8 очков. Испанский клуб отправился в гости к разобранной «Роме». В итоге, немцы и испанцы победили в обоих матчах с одинаковым счетом 3:0 и отправились в 1/8 финала, а киевляне попали только в Кубок УЕФА.

В группе D девять баллов набрал турецкий «Фенербахче», обыгравший в последнем туре «Манчестер Юнайтед» и отстав от англичан на три очка.

В группе F греческий «Панатинаикос» обыграл в последнем туре ПСВ, набрал девять очков, отстал на очко от голландцев и «Арсенала», который разгромил в последнем туре «Русенборг». Победа позволила англичанам обойти голландцев и греков и занять первое место в группе.

В сезоне 2006/07 неудачником стал бременский «Вердер». Перед последним туром «музыканты» имели по 10 очков с «Челси», уступая им по личным встречам и занимая второе место, опережая «Барселону» на два очка. Вот с ней-то и встретились немцы на «Ноу Камп» в последнем матче группы. Голы Роналдиньо и Гудьонсена отправили «Вердер» на третье место.

Донецкий «Шахтер» стал еще одним клубом с постсоветского пространства, который познал горечь вылета из Лиги чемпионов с девятью очками в кармане. Горняки дважды обыграли аутсайдера группы «Базель», обменялись гостевыми победами с «Барселоной», но проиграли оба матча португальскому «Спортингу». Интересный факт: «Шахтер» дома выигрывал у «Барселоны», вплоть до 87-й минуты, когда Месси сначала сравнял счет, а потом принес победу каталонскому клубу.

В сезоне 2010/11 два клуба набрали по девять очков, но оба еще за тур до конца группового раунда потеряли шансы на выход в плей-офф. Московский «Спартак» дважды обыграл аутсайдера «Жилину», дважды проиграл «Челси» и уступил «Олимпику» из Марселя по личным встречам (1:0 и 0:3). А вот «Брага», сначала разгромно проиграла первые два матча, потом трижды победила, а перед последним туром стало ясно, что даже в случае победы над «Шахтером» и поражения «Арсенала» от «Партизана» дома, обойти «канониров» не удастся из-за результата в личных встречах (0:6 и 2:0). «Брага» благополучно проиграла последний матч и отправилась в Лигу Европы, где дошла до финала.

Осень 2011 года –это легендарный вылет на групповом раунде двух Манчестеров. «Сити» занял третье место с 10 очками, пропустив в плей-офф «Баварию» и «Наполи». «Юнайтед» занял третье место с девятью очками, уступив «Бенфике» и «Базелю». Очередной раз с девятью очками третье место занял главный девятиочковый неудачник - греческий «Олипиакос», который на два очка отстал от «Арсенала» и на очко от «Марселя».

Через год, осенью 2012 года, «Олимпиакос» снова набрал девять очков, снова отстал от «Арсенала», а кроме него, еще и от «Шальке 04». «Челси» и «Шахтер» в группе Е набрали по 10 очков, но «синие» вылетели из Лиги Чемпионов из-за результатов личных встреч (1:2 и 3:2). В группе Н по 10 очков набрали «Галатасарай» и ЧФК Клуж. Турецкий клуб вышел по личным встречам (1:1 и 3:1).

Сезон 2013/14 подарил нам непревзойденный рекорд и одно маленькое чудо. Сначала о печальном рекорде. Итальянский «Наполи» не вышел в 1\8 финала Лиги Чемпионов, набрав рекордные для такого неудачника 12 очков! Три команды в группе набрали одинаковое количество очков: «Наполи», «Арсенал» и «Боруссия» (Дортмунд). Роковым для неаполитанцев стал последний тур. Они спокойно обыграли «Арсенал», но "Боруссия", усилиями Гросскройца, вырвала победу над «Марселем» на предпоследней минуте матча и обошла всех в турнирной таблице по дополнительным показателям. В итоге, «Наполи» отправился в Лигу Европы из-за худшей разности забитых и пропущенных голов. А теперь о чуде. Греческий «Олимпиакос» набрал по десять очков с «Бенфикой» и впервые в такой ситуации смог обойти своего конкурента за счет личных встреч.

Вы будете смеяться, но следующим клубом, который набрал девять очков и занял в итоге третье место в группе, стал…греческий «Олимпиакос». Произошло это ровно через год после предыдущего выхода в плей-офф. Грекам в последнем туре надо было обыграть «Мальме» и ждать поражения «Ювентуса», которого они обходили бы по личным встречам. Шведов «Олимпиакос» обыграл, но «Юве» и «Атлетико» сгоняли бесцветную ничью 0:0.

Видимо, что бы выходить в плей-офф Лиги Чемпионов «Олимпиакосу» надо набирать больше девяти очков, так как в сезоне 2015/16 им снова не хватило 9 баллов для квалификации в 1/8 финала. Все решилось в последнем туре. Греки дома играли с «Арсеналом», который опережали на три очка, при победе в личной встрече в Лондоне. Но в этот декабрьский вечер на нападающего «канониров» Оливье Жиру снизошло вдохновение, которое он воплотил в хет-трик в ворота «Олимпиакоса». «Арсенал» вышел дальше по лучшим голам в личных встречах (2:3 и 3:0). В этот же день, в параллельной группе решилась судьба «Порту». Португальский клуб шел в группе на первом месте с десятью очками, но в последнем туре проиграл «Челси», а «Динамо» (Киев) дома обыграло «Маккаби». Группа G приняла окончательный вид: «Челси» - 13 очков, «Динамо» - 11 очков, «Порту» - 10 очков, «Маккаби» - 0.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов судьба вернула «Порту» должок. «Драконы» всего на очко опередили датский «Копенгаген», набрав 10 очков. Датчан подвели две домашние ничьи в матчах против прямых конкурентов, а победы над аутсайдером «Брюгге» не смогли исправить ситуацию.

P.S. Перед последним туром следующие команды, набравшие девять и более очков, могут не попасть в 1/8 Лиги Чемпионов:

Группа А: «Манчестер Юнайтед», «Базель», ЦСКА;

Группа Е: «Ливерпуль».