МИССИЯ – РАЗГРОМИТЬ «КОПЕНГАГЕН»

Для «Локомотива» домашняя игра с датским клубом неожиданно превратилась в одну из самых важных и ответственных этой осенью.

Казалось бы, проще выйти с первого места в еврокубковую весну, чем лидировать в чемпионате России. Но у «Локомотива» все наоборот - чем слабее соперник, тем сложнее его обыгрывать. Перед матчем защитник железнодорожников Неманья Пейчинович сокрушался из-за недооценки «Шерифа», говорил, что команда получила пощечину. И что впредь расслабляться нельзя, ведь один забитый мяч «Локомотива» - вообще не гарантия победы. Желательно на одном не останавливаться и побеждать с разгромным счетом, еще лучше, если это получится сделать в первом тайме. Была ли сделана работа над ошибками перед игрой с «Копенгагеном»?

Кстати по всем раскладам только датчане и могли составить конкуренцию «Локомотиву» в борьбе за первое место. К пятому туру обе команды должны были решить задачу выхода в плей-офф. Но нарвались на матч жизни и смерти. Победа дает «Локо» отличные шансы выйти с первого места в группе. Поражение лишает почти всех надежд.

Перед игрой клуб создал атмосферу сказки для болельщиков, напомнив, что в гостях команда из страны великого писателя Ганса Христиана Андерсена. Не подвели и фанаты. Ради такого важного матча они подготовились основательно и устроили красивый перфоманс на Южной трибуне. Большой баннер «Если покатило у «Локомотива» на верхнем ярусе дополняло изображение паровоза с подписью «Этот бронепоезд не остановить». Пока это самый красивый перфоманс фанатов «Локомотива» на домашних играх. В Лиге Европы так уж точно.

КЛАССИКА ОТ «ЛОКОМОТИВА»

Осознавая, какой позор будет, если не удастся победить, футболисты «Локомотива» поджали «Копенгаген» с первых же минут матча. Волны атак железнодорожников с каждой минутой становились все сильнее и яростнее. Оборона «Копенгагена» в какой-то момент растерялась от такого давления. И уже на 17-й минуте пропустила мяч. Хозяева все сделали по классике: умный пас Фернандеша, вовремя открывшийся на линии штрафной Алексей Миранчук, и Фарфан, завершивший атаку. Перуанец в последнее время находится в потрясающей форме, и, похоже, очень комфортно чувствует себя на позиции нападающего.

Блестящая игра «Локомотива» закончилась примерно в середине тайма. Забив гол, команда отступила к своей штрафной. И пропустила гол опять же по классике. Игроки «Локомотива» дали пространство сопернику, дали возможность подумать, что делать с мячом – получите гол. Нужно признать, у «Копенгагена» этот мяч получился красивым. Полузащитник Вербич решился пробить с дальней дистанции, – может, просто думал сделать навес – и мяч прилетел прямо в дальний угол ворот Коченкова. Вратарь даже не попытался за ним прыгнуть. А как сыграл бы в таком непростом эпизоде Гилерме? Такая мысль точно пришла большей части болельщиков, собравшихся на стадионе.

ЧУДЕСА ОТ ФАРФАНА

Команды ушли на перерыв при ничейном счете. А в начале второго тайма «Локомотив» снова предпринял попытки задавить «Копенгаген» у штрафной. Получалось не всегда хорошо, но в итоге тактика сработала. Фернандеш вновь начал голевую атаку. Когда после его передачи мяч прилетел в штрафную, по воротам попытался пробить новый джокер «Локо» и настоящий универсал Александр Коломейцев. Удар заблокировали, но первым на добивании оказался Фарфан. Таким шустрым и расторопным форварда наверняка не видели со времен выступлений за «Шальке». Перуанец творит одно чудо за другим. Сначала выводит сборную на чемпионат мира. А теперь оставляет гигантские шансы «Локомотиву» на выход в весеннюю часть Лиги Европы.

Лига Европы

5-й тур

«Локомотив» - «Копенгаген» - 2:1 (1:1)

Голы: Фарфан 17 (1:0). Вербич 30 (1:1). Фарфан 51 (2:1).

«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Денисов В., Михалик (Пейчинович, 81), Игнатьев, Фернандеш, Коломейцев, Денисов И., Миранчук А., Миранчук А. (Тарасов, 74), Фарфан

«Копенгаген»: Ольсен, Бойлесен, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Зека, Матич (Куск, 78), Квист, Сотириу, Вербич, Холсе (Пушич, 70)

Предупреждения: Михалик, 63; Денисов В., 85 - нет

Судья: Хавьер Эстрада (Испания).