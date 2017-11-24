«Зенит» играл и готовился к «Спартаку»

Главное о матче «Зенита» укладывается в один простой факт: без четырех ключевых игроков петербуржцы обыграли «Вардар». Отсутствие лидеров особенно важно, потому что перед игрой чемпионата со «Спартаком» у «Зенита» на два дня отдыха меньше. Матч вынесли на понедельник, это в первую очередь плюс для зенитовцев. Однако москвичи сыграли в еврокубке во вторник, а поздней осенью в напряженном графике такие детали могут быть очень важны.

Те, кого хотелось бы чаще видеть в основе «Зенита», с «Вардаром» сыграли на нужном сочетании экономии себя и борьбы за победу. Артем Дзюба в первом тайме хорошо боролся за верховые мячи и сбрасывал партнерам, шикарно переправил пяткой под гол Полоза и заработал пенальти – только смазал впечатление, когда сам же не забил. Олег Шатов вышел капитаном и был активен в первом тайме – но его почему-то заменили в перерыве.

На сложном поле с не особо проблемным соперником зенитовцы набрали три очка себе, приплюсовали к коэффициенту страны и при этом вряд ли осложнили себе подготовку к «Спартаку». Хотя Роберто Манчини и сказал, что о ключевом матче чемпионата начнет думать только в пятницу. Обстановка с нагрузкой на важных футболистов его наверняка удивит и порадует.

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Еще пара коротких фактов про работников «Зенита», не выходивших на поле в Лиге Европы.

Агент Доменико Кришито снова начал мутить воду заявлениями – это явный признак приближения трансферного окна. Теперь он заявил, что контактирует с «Наполи» и другими итальянскими клубами. Все это на фоне инсайда о том, что капитан «Зенита» не собирается продлевать контракт, истекающий в конце сезона.

Александр Кержаков, который теперь рулит в «Зените» работой с молодежью, вернул себе деньги, потерянные по молодости: он отсудил 222 миллиона рублей у бизнесмена, который обманул футболиста в инвестиционном проекте под Воронежем. Теперь вернуть деньги тем же путем решил Иван Саенко – у него иск на 150 миллионов.

«Локомотив» приблизил к уникальному достижению

У «Локомотива» на фоне зенитовского ничего не значащего матча был свой действительно ключевой: и москвичи отлично справились. Лидер чемпионата России поднялся в группе Лиги Европы за счет победы над «Копенгагеном», перед последним туром именно датчане не проходят в весну.

Победа «Локо» особенно приятна по той же причине, что и три очка ЦСКА с «Бенфикой»: когда необходимо было только побеждать, наша команда сыграла правильно и добилась нужного. Не доходило до надобности включать геройства, разве что после ответного мяча «Копенгагена» стало потревожнее. Но гений-Фарфан – эту характеристику дал Юрий Семин после разгрома «Зенита», за дубль в Лиге Европы сразу по возвращении из сборной ее нужно как минимум сохранить – забил во второй раз и принес «Локо» три очка.

В последнем туре у команды Семина выезд в Чехию к «Злину», который потерял все шансы после поражения от «Шерифа». Просто победа – и Россия не потеряет после группового этапа ни одного клуба. Мы в шаге от уникального достижения.

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И самый забавный момент дня: Артем Дзюба накануне сказал, что обиделся на журналистов, а перед этим он просто проходил через микст-зону и напоминал про мем Александра Рязанцева. Повторял «пирожки-пирожки» и смеялся.

Просил пирожков – вот они. После матча с «Вардаром» петербургские журналисты подарили форварду «Зенита» пирожок.

Может, теперь Дзюба подобреет. Но не из-за пирожка, конечно. А из-за большего количества шансов в стартовом составе и полезных действий: за два последних матча у него гол+пас и заработанный, хоть и запоротый самостоятельно, пенальти.