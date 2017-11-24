«Никогда такого не было, и вот опять»

«Вильярреал» прервал серию «Астаны», которая не проигрывала у себя дома на протяжении 17 еврокубковых матчей подряд. Но это мелочи. Главное, что казахстанский клуб опустился на третье место в группе. На втором, после «Вильярреала», расположилась «Славия». В заключительном туре астанинцы и пражане поборются за вторую путевку в очной встрече, которая пройдет в Чехии.

Соперник «Локомотива» по группе «Шериф», одолев «Злин», оказался в шаге от плей-офф. В Копенгагене в шестом туре его устроит и ничья. Она позволит 16-кратному чемпиону Молдавии впервые в истории выйти в еврокубковую весну.

Провал немцев

Из трех представителей Германии только «Кельн» сохраняет шансы на выход в следующий раунд. «Хоффенхайм» и «Герта» досрочно свою борьбу завершили. Ну а «Кельн» может стать первой командой в истории турнира, которая преодолеет групповую стадию после трех поражений на старте. Белградский матч с «Црвеной Звездой» станет решающим в определении второго участника плей-офф от группы H.

Волшебник Поттер

Главное открытие сезона в Европе – это выскочка «Эстерсунд», самый высокооплачиваемый игрок и лучший бомбардир которого Саман Годдос зарабатывает в год 70 тысяч евро. Что по меркам европейского футбола, конечно, копейки. С момента начала выступлений шведов в Лиге Европы его трансферная стоимость, несомненно, возросла, как и суммарная стоимость всего состава. А начал свой путь дебютант еврокубков со второго раунда квалификации и прошел такие команды, как «Галатасарай» и ПАОК. И путь этот продолжится. За тур до конца Грэм Поттер, наставник «Эстерсунда», окончательно осознал, что является волшебником, поскольку его команда досрочно пробилась в 1/16 финала, обойдя в таблице «Атлетик» и «Герту».

Делаем ставки

Можете не сомневаться, что 7 декабря «Милан» обыграет «Риеку» со счетом 3:2. Откуда такая уверенность? Об этом лучше спросить у Монтеллы. Разгромив вчера дома «Аустрию» со счетом 5:1, итальянцы с точностью повторили результат гостевого матча. То же самое происходило в противостоянии с АЕКом. Что в Милане, что в Афинах, встречи завершались одинаково – 0:0. Соответственно, строго следуя намеченному графику, «Риеку» миланцы должны переиграть с тем же счетом, что и дома, когда на 90-й минуте Кутроне забил победный мяч, и на табло высветился окончательный счет – 3:2. А если серьезно, несмотря на все опасения, один из самых статусных участников турнира досрочно прошел дальше, показывая временами красивый футбол, правда, с соперниками, уровень которых едва ли соответствует уровню основной стадии еврокубков.