«Советский спорт» публикует перевод статьи издания Financial Times, в которой журналист Саймон Кеппер рассуждает о чемпионате мира в России и его политической значимости.

Подобно большинству россиян, Владимир Путин – не фанат футбола. Но в 2009 году он твердо решил, что России надо обязательно принять у себя чемпионат мира-2018. Однако уже в следующую пятницу, когда состоится официальная жеребьевка финальной части турнира в Москве, Путин может подумать, что поступил опрометчиво. «Общее настроение, которое я наблюдаю у российских чиновников: «Давайте уже поскорее покончим с этим», - рассказывает Свен Дэниэл Вольфе, эксперт Университета Лозанны по российской спортивной политике.

Когда Россия только начинала думать о проведении чемпионата мира, она была совсем другой страной. В 2008 году я отправился в Москву на финал Лиги чемпионов, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Любой, у кого на руках был билет на матч, мог въехать в Россию без визы, что случилось впервые в новейшей истории этой страны. Я прошел таможенный контроль в обновленном Домодедово за считанные минуты – гораздо быстрее, чем даже в США. Московские рестораны просто ломились от разнообразия разных блюд, а российский фондовый рынок достигал рекордно высокого уровня. Организация мачта была просто фантастической. В комнате напротив меня в отеле остановился любимчик Путина Зепп Блаттер, тогдашний президент ФИФА.

Два месяца спустя Россия вышла в полуфинал чемпионата Европы, что спровоцировало самые массовые спонтанные уличные народные гуляния с 1945 года. Несколько недель спустя, российская армия вторглась в Грузию. Запад решил отступить. В марте 2009 года госсекретарь США Хиллари Клинтон подарила российскому коллеге красную кнопку с подписью «перезагрузка» (хотя, на самом деле, на кнопке по ошибке было написано «перегрузка»). Путин, скорее всего, представлял себе чемпионат мира 2018 года как своеобразную версию китайских Олимпийских игр в Пекине 2008 года – торжество самодостаточной, уверенной в себе власти.

Перед тем как делегаты ФИФА проголосовали на выборах страны-хозяйки чемпионата мира, Путин встретился с шестью из 22 участников выборов. А уже в декабре 2010 года, ФИФА выбрала страной проведения мундиаля Россию.

С того момента образ его страны очень сильно пострадал в глазах Запада: боевые действия в Украине и Сирии, серьезный экономический спад, олимпийский допинговый скандал, вмешательство в выборы глав западных государств. Семь из десяти американцев видят Россию «неблагоприятной» страной. Это рекордные показатели за всю историю опросов компании Gallup с 1989 года. В любом случае, жители США, страны, которой себя одержимо противопоставляет Россия, по данным Вольфе, будут массово игнорировать чемпионат мира во многом из-за провала их сборной на стадии квалификации. Тысячи журналистов (несомненно, крупнейший зарубежный пресс-контингент, который когда-либо проводил целый месяц в России), скорее всего, немного разбавят негативное освещение России в западных СМИ, которое россияне обозначают термином zloradstvo.Но немногие европейцы уже поверят в самопрезентацию России.

Россия проведет чемпионат мира гладко, но выгоды ей это не принесет. Да и престижа тоже - как и в случае с чемпионатом мира, который Джейкоб Зума организовал в ЮАР в 2010 году. И хотя западные страны не бойкотируют турнир, но мало кто из их политиков, болельщиков и спонсоров приедет в Россию.

По-прежнему, главная аудитория Путина – россияне, а не иностранцы. «Чемпионат мира нужен для того, чтобы сказать всем россиянам: «Смотрите, какие мы великие!», - рассказывает Мануэль Вет, редактор сайта Futbolgrad, освещающего футбол в странах бывшего СССР.

«Путин стремится использовать спорт, чтобы привлечь россиян к здоровому образу жизни», - делится мнением Константин Гурджиев, экономист из Тринити-колледжа в Дублине. - «Методичное вымирание престарелого пьющего населения играет ему на руку в этом. Он также надеется склонить на свою сторону молодых людей, которые оказались оторваны от государства. Молодые россияне из среднего рабочего класса в основном следят за местными командами, тогда как более образованные люди предпочитают зарубежный футбол. В итоге, летним праздником насладятся и те, и другие», - резюмирует Гурджиев.

Но больше всего чемпионатом мира наслаждаются те россияне, которые занимаются бизнесом и взялись улучшать инфраструктуру. Один только стадион в Санкт-Петербурге стоил 560 миллионов фунтов, что в семь раз превышает его настоящую стоимость. Он был открыт спустя девять лет после начала строительства, но даже сейчас не готов полностью к эксплуатации. «Путину нужно постоянно обогащать своих дружков. В свою очередь он получит шанс показать новые красивые здания в бедных городах, таких как Волгоград и Калининград», - рассказывает Сильвен Дюфрэйссе из Университета Нанта. «Он сможет в очередной раз подтвердить успешность своего принципа «закон и порядок», очистив стадионы от футбольных хулиганов, которые испортили чемпионат Европы 2016 во Франции. Путин с удовольствием похвастается тем, что его праздник продолжался, несмотря на все санкции», - говорит Дюфрейссе.

Но россияне могут и не купиться на красивую сказку о строительстве нации. «Социальные сети полны недовольства завышенными ценами на стадионы», - делится мнением Ольга Чепурная, независимый исследователь. Это особенно плохо в ситуации, когда половина россиян считает себя бедными, как говорится в недавнем опросе Высшей школы экономики. Люди хотят хлеба, а не только зрелищ. Когда вечеринка закончится, недовольство будет возрастать.

Если на домашней Олимпиаде в Сочи Россия возглавляла таблицу медалей, то ее футбольная национальная команда - The Sbornaya - безнадежна. В нынешнем рейтинге ФИФА она занимает 65-е место – самое низкое из всех 32 команд, отобравшихся на чемпионат мира. И это худший результат в истории. «Если сборная провалится, то обычные россияне будут очень огорчены», - заявляет Марк Беннетс, автор книги Football Dynamo. Допинг может помочь выиграть Олимпиаду, но он бессилен в тактически богатом и требующем персональных навыков футболе.

Неспроста Владимир Путин дистанцируется от российской сборной, пока СМИ играют на чемпионате мира. Повторением той сочинской кампании «одна страна – одна команда» сейчас и не пахнет. Чепурная резюмирует: «Скорее всего, власти уже потеряли всяческий интерес к чемпионату мира, но они не могут сказать: «Ой, мы больше не хотим этим заниматься».