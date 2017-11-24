«ЛОКОМОТИВУ» НУЖНА ЛИГА ЕВРОПЫ

До последнего было не ясно, а нужна ли «Локомотиву» еврокубковая весна в свете борьбы за чемпионство? Лига Европы – турнир, которым клубы зачастую сознательно жертвуют, чтобы облегчить себе жизнь во внутреннем первенстве.

«Железнодорожники» после поражения от «Шерифа» попали в очень непростую ситуацию – чтобы выходить в плей-офф Лиги Европы, нужно обыгрывать «Копенгаген» и «Злин». При этом расписание РФПЛ достаточно жесткое, а до перерыва очень важно взять свои очки, чтобы уйти на зимнюю паузу лидером.

Перед началом сезона Юрий Семин говорил, что мечтает выиграть с «Локомотивом» еврокубок, и Лига Европы для этого вполне подходит. Но сейчас у его команды есть отличный шанс побороться за право выступить в Лиге чемпионов в следующем году. Многие прагматики на месте Семина предпочли бы облегчить себе задачу: «слиться» с Лиги Европы, чтобы не форсировать зимнюю подготовку и потом спокойно идти от игры к игре в РФПЛ в недельном цикле.

Как вы понимаете, это история не про Юрия Палыча, и вчерашний матч это доказал. «Локомотив» с первых минут дал понять, что будет играть только на победу. Семин максималист и прекрасно понимает ситуацию. Если «Локомотив» не выйдет из простой на бумаге группы ЛЕ, то, во-первых, Юрий Палыч не выполнит одну из задач, которую ему поставил Совет директоров, а, во-вторых, на него и команду обрушится волна критики. Это может полностью уничтожить все то, что удалось создать на данный момент.

Тренер «железнодорожников» слишком опытный, чтобы бояться форсированной подготовки зимой и неизбежных спадов, которые могут настигнуть команду в самый неподходящий момент по ходу РФПЛ. Так проверяется характер игроков – если они смогут вырывать победы в тяжелейших матчах, когда ноги не бегут, а голова не соображает, это значит, что команда достойна чемпионства, и она его возьмет.

Да, существует большая вероятность того, что «железнодорожники» выйдут в плей-офф ЛЕ лишь со второго места в группе и получат в соперники команду из Лиги чемпионов. А там могут быть и «Боруссия» из Дортмунда, и «РБ Лейпциг», и «Порту, и даже «Наполи». Но почему-то кажется, что для тренера «Локомотива» так будет даже интереснее.

СЕМИН НЕ ПЕРЕСТРАХОВЫВАЕТСЯ

Знаете, что больше всего бесило в поведении российских тренеров, когда они играли в еврокубках? Паническая боязнь проиграть и маниакальное желание перестраховаться даже в тех ситуациях, когда это выглядит абсурдно. Мы не раз видели, как на матчи против не самых топовых соперников наши специалисты выставляли восемь защитников, двух опорных и пытались играть на контратаках, несмотря на то, что их устраивала только победа. Сейчас ситуация постепенно меняется, но еще лет семь-восемь назад такие кейсы мы наблюдали регулярно.

Юрия Семина по ходу этого сезона не раз упрекали в том, что он использует тактику с тремя центральными защитниками в матчах против команд, которые заметно уступают «Локомотиву» в классе. Как правило, в таких случаях во втором тайме «железнодорожники» перестраивались на четыре защитника и вырывали тяжелые победы в концовках.

Ситуацию объяснил соратник Семина Ринат Саярович Билялетдинов. По его мнению Юрий Палыч использовал расстановку с тремя центральными, чтобы за счет количества игроков нивелировать низкое качество оборонительных действий. Местами действительно так и казалось. Но в какой-то момент «Локомотив» полностью перестроился на «четыре в линию» сзади, сохранив при этом активные фланги. Игровая модель стала ультра-атакующей, что принято считать крайне нехарактерной чертой для команд Семина.

Разгадка этого квеста на поверхности. Тренер «Локомотива» верит в своих игроков и полностью им доверяет. Юрий Палыч перешел на схему 4-4-2, когда, во-первых, у него окончательно сформировалась обойма футболистов, на которых можно делать ставку, во-вторых, Антон Миранчук стал понимать требования тренерского штаба, окончательно вписавшись в состав, и, в-третьих, командные перестроения из атаки в оборону пришли в минимальное соответствие с его требованиями.

Семин понимает, что играть в оборонительный футбол, имея в составе Фернандеша, Фарфана, Миранчуков и Ари, который вернется весной, это очень глупо. Да, «Локомотив» умеет защищаться и в некоторых матчах отдает сопернику мяч, но вы посмотрите, что эта команда делает со своими оппонентами в контратаках!

К слову, с позиционным нападением ситуация тоже стала заметно лучше. Как только Антон Миранчук более-менее адаптировался к уровню РФПЛ и Лиги Европы, атакующая группа «Локомотива» стала действовать гораздо острее и в более высоком темпе: увеличилось количество комбинаций с передачами на третьего и игрой в одно касание. Не верите? Пересмотрите на повторах оба мяча в ворота «Шерифа», взятие ворот «Анжи» и первый гол «Копенгагену».

Вчера Семину нужна была только победа, и он снова выставил 4-4-2, добавив в центр поля Коломейцева, который регулярно поддерживал атаки, участвуя в розыгрыше мяча на чужой половине поля. Я уже упоминал гениальность этого игрока и вчера он вновь подтвердил мои слова.

«Локомотив» трижды перестраивался по ходу игры в результате замен, и Александр столько же раз сменил позицию без существенной потери качества в своих действиях. Он поиграл в центре и на обоих флангах, участвовал в организации прессинг-ловушек и здорово помогал на подборе возле своей штрафной.

Понятно, что «Копенгаген» совсем не похож на европейского гранда, но это грамотная, обученная команда, которая никому подарков не делает. И тем не менее, «Локомотив» Семина вышел играть с позиции силы и решил свою задачу, несмотря на скромный опыт игры в еврокубках.

У «ЛОКОМОТИВА» ЕСТЬ БОЛЕЛЬЩИКИ И ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ТРИБУНЫ

И тут стоит отметить даже не столько великолепный перфоманс на Южной трибуне (но это было очень мощно, да), сколько общее количество людей на стадионе в 21 час рабочего дня при температуре на улице «минус 3».

Почти 11 тысяч на стадионе в Москве при не самой громкой афише. Болельщики «Зенита» и «Спартака» сейчас начнут писать насмешливые комментарии, но они просто не знают, что творилось с посещаемостью на «Локомотиве» еще пару лет назад. Нынешние 11 тысяч кажутся каким-то космосом.

И дело здесь не только в результатах. После отличного сезона под руководством Леонида Кучука на домашний матч ЛЕ против «Аполлона» пришло от силы 6 тысяч человек.

Просто сейчас в «Локомотиве» работают люди, которые борются за зрителя и делают практически все, чтобы им угодить. Да, они всего лишь решают свои задачи и качественно выполняют работу, но для болельщиков «железнодорожников» после долгих лет наплевательского к ним отношения, это кажется чем-то выдающимся.

На площади возле стадиона перед матчами теперь очень людно и можно увидеть улыбки. У палаток с атрибутикой и едой всегда есть очереди. Здесь играет музыка, проводятся конкурсы, разыгрываются билеты в ВИП-ложу и делается все, чтобы люди кайфовали.

Они наконец-то чувствуют, что нужны клубу и команде. Они нужны Палычу, который после каждого матча подойдет к трибунам и помашет рукой. Поэтому и возвращаются.