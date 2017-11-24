«Спартак» и «Зенит» по российским меркам – сродни испанским «Реалу» и «Барселоне». Каждый переход футболиста из одного клуба в другой воспринимается, как предательство.

Вспомните, как уезжал из Москвы в Санкт-Петербург Артем Дзюба. В красно-белых кругах до сих пор не называют футболиста по имени. Или история с Владимиром Быстровым, который на какое-то время был персоной нон-грата и в Москве и в Питере, подумывая даже о том, чтобы нанять охрану для себя и семьи.

Несмотря на это, «Зенит», который чувствует себя более раскрепощенно в финансовом плане, продолжает предпринимать попытки переманить футболистоd «Спартака» к себе в команду, часто сходясь с красно-белыми в битве за того или иного игрока.

Вот только не все футболисты следуют примеру Дзюбы и Быстрова. Некоторые просто не готовы представить себя в сине-бело-голубой форме, защищающими цвета «Зенита».

Георгий Джикия

Последний пример – Георгий Джикия. Недавно футболист продлил контракт с красно-белыми до 2022 года, хотя срок действия предыдущего соглашения, подписанного всего года назад, истекал лишь через три с половиной года – в 2021 году.

Футболист принял решение остаться в любимой команде, несмотря на то, что у него на руках было предложение от «Зенита». Условия, которые предлагали центральному защитнику, выступающему за сборную России, называли «шикарными». Однако он остался верен красно-белым цветам – как минимум до 2022 года.

Роман Зобнин

Одно из главных открытий прошедшего сезона в чемпионате России не только в «Спартаке», но и вообще во всем первенстве – центральный полузащитник Роман Зобнин. Естественно, он сразу же стал лакомым на футбольном рынке.

Не удивительно, что «Зенит» попытался переманить и этого игрока из стана своего соперника. Во всяком случае именно такая информация проскакивала в тот момент, когда Роман вел переговоры о продлении со «Спартаком» контракта, который он заключил всего за год до этого.

В Санкт-Петербурге футболисту якобы предлагали сказочную для него по тем временам зарплату в 2,8 млн евро в год. В «Спартаке», конечно, столько предложить не могли. Однако футболист, несмотря ни на что, согласился на пониженные условия, но остался верен красно-белым цветам. Если верить неофициальной информации, в Москве он теперь получает порядка 2,4 млн евро в год.

Денис Глушаков

Капитана красно-белого клуба, Дениса Глушакова, «Зенит» приглашал переехать в Петербург аж трижды. Правда, в то время полузащитник выступал не в «Спартаке», а в другом столичном клубе – «Локомотиве».

По словам самого игрока предложений было три. Первое – в 2009 году, когда он только начал выходить с стартовом составе «Локомотива» и менять команду не было резона. Во второй раз – в 2011 году, когда он отказался от перехода по просьбе тренера красно-зеленых.

Третий раз позвали Глушакова в 2013 году. Параллельно приглашение пришло и из «Спартаке». Футболист не рассказал, какой из двух контрактов был выгоднее, но выбор его был однозначен – «Спартак».

Кстати, всех троих игроков, Джикию, Зобнина и Глушакова, связывает один факт – все они являются клиентами одного и того же агента – Павла Андреева.

Сальваторе Боккетти

В том же 2013 году «Зенит» получил от ворот поворот еще от одного игрока, которого хотел видеть в своих рядах – от итальянского защитника Сальваторе Боккетти. Если мотивы российских футболистов, многие из которых с детства болеют именно за «Спартак», ясны, то логику Боккетти понять сложно.

На предложение «Зенита» футболист ответил категорическим отказом. Однако, когда в «Рубин» позвонили из московского «Спартака», и об этом сообщили Сальве, он ответил, что согласен на переход. А ведь в Санкт-Петербурге в то время тренером работал его соотечественник Лучано Спаллетти, а справа в обороне, как и сейчас, играл другой итальянец – Доменико Кришито.

Федор Смолов

Самая интересная история – с Федором Смоловым, который продолжает карьеру в «Краснодаре». Никакой официальной информации по его поводу нет и быть не может, но, если верить слухам, в конце летнего трансферного окна он вполне мог оказаться в «Зените».

Вот только ехать в Санкт-Петербург двукратный обладатель звания лучшего бомбардира чемпионата России наотрез отказался. Все по одной простой причине – параллельно переговоры о его покупке якобы вел «Спартак», в котором он хотел продолжить карьеру.

В любом случае, если переговоры и были, то прошли они неудачно – футболист остался в «Краснодаре». Вполне возможно, что следующим летом эпопея с его трансфером продолжится.