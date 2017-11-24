«Это не по-мужски». «Спартак» обвинил «Зенит» в нечестной игре (видео)
Игроки «Спартака-2" были очень недовольны таким решением соперника.
Что случилось?
На 92-й минуте матча «Зенит»-2 – «Спартак-2» при счете 1:0 в пользу красно-белых защитник петербургской команды Илья Зуев упал в штрафной соперника. Скамейка сине-бело-голубых начала сигнализировать судье, что был пенальти. Одиннадцатиметровый судья не дал, а вратарь «Спартака-2» Александр Максименко выбил мяч в аут, чтобы Зуеву оказали помощь.
Эпизод из матча "Зенит-2" - "Спартак-2". Красно-белые вынесли мяч, чтобы сопернику оказали помощь. Петербургская команда не вернула мяч, а через минуту забила.— Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 24 ноября 2017 г.
Правда, в моменте получения повреждения, возможно, был пенальти pic.twitter.com/URGjae3n28
После паузы «Зенит-2» не вернул мяч сопернику, а продолжил атаковать, чем вызвал недовольство тренерского штаба красно-белых. В итоге петербуржская команда сравняла счет, гол забил как раз Илья Зуев.
После матча разгорелась потасовка, в центре которой оказался Зуев, Максим Карпов, Зелимхан Бакаев и Александр Максименко. В итоге вратарь гостей и Зуев получили по карточке, для защитника сине-бело-голубых эта желтая стала второй.
Что говорили москвичи?
После матча москвичи были вне себя от решения хозяев. Первым это высказал главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько.
– Я возмущен действиями команды соперника. Был эпизод, когда при выносе мяча, футболист "Зенита" лежал. Есть негласные правила: фэйр-плей. Но соперник не вернул нам мяч и на последней минуте сравнял счет. Это не служит оправданием результату, мы не реализовали много моментов. За последние пять игр мы не создали столько, сколько сегодня. Футбол не прощает безолаберного отношения к своим моментам. Надеюсь, это послужит уроком для молодых футболистов, и они вынесут что-то из этого матча, трагического для меня.
– Сейчас будете учить футболистов следовать принципам честной игры или играть на результат?
– Футбольная жизнь может многому научить, но есть принципы, написанные не нами. Пусть эпизод будет на совести "Зенита-2". Так поступать нельзя, на мой взгляд.
Согласен с тренером и Денис Давыдов, сыгравший в матче 70 минут.
– Вроде игрок соперника лежит – мы проявили фэйр-плей, выбили мяч. Думаю, так поступила бы каждая команда. Но это футбол: не забиваешь ты – забивают тебе, а моментов у нас было очень много.
– То есть "Зенит" не вернул мяч после того, как вы выбили его после травмы соперника?
– Да. Но винить мы можем только самих себя, – по-философски отметил «русский Месси».
Вратарь «Спартака» Максименко тоже не согласен с решением соперника, но даже смог его оправдать.
– Все было под нашим контролем. Во-первых, соперник не отдал нам мяч после фэйр-плей. Во-вторых, пропустили этот гол.
– Был ли пенальти на Илье Зуеве?
– Защитник ударился об тело соперника. Там ничего не было.
– "Зенит" намеренно не отдал вам мяч или просто забыл из-за чего случилась пауза?
– Намеренно. Их тоже можно понять: это эмоции, на войне все методы хороши. Но по-мужски правильнее было бы вернуть нам мяч.
– Этот эпизод и стал предметом спора в потасовке?
– Да, там уже эмоции захлестнули.
Что в итоге?
«Зенит» сравнял счет и не дал «Спартаку» прервать пятиматчевую серию из поражений. У команды Анатолия Давыдова эта серия продлилась до восьми матчей. «Зенит-2» уже в зоне вылета, москвичи от нее в пяти очках.