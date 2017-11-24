В концовке матча «Зенит-2» – «Спартак-2» сине-бело-голубые проигнорировали принцип фэйр-плей. Подробнее читайте об этом здесь.

После игры футболисты красно-белых в интервью «Советскому спорту» высказали недовольство таким решением сине-бело-голубых.

Представители «Зенита» ответили своим соперникам.

– Дмитрий Гунько возмущался, что ваша команда не соблюдала условия фейр-плей в конце матча. Согласны с этим? – вопрос Анатолию Давыдову, главному тренеру «Зенита-2».

– Если это не было сделано, значит, согласен. Я не видел этот эпизод. Я среагировал, когда тренер побежал и начал говорить про фэйр-плей. Это меня удивило, и я сказал ему, что это не очень хорошо. Необязательно об этом тренер должен говорить. Это наша футбольная жизнь, и мы сами должны решать такие моменты. Я думаю, этот момент произошел, потому что нам пенальти не дали, когда Зуева прилично подрубили в спину. Я так думаю, что это сыграло роль. Мне это не нравится.

Сам Зуев ушел из раздевалки через поле: с журналистами Илья общаться не хотел. Зато за своего партнера выступил его напарник по обороне Максим Карпов, известный своей «любовью» к «Спартаку».

– После матча Денис Давыдов сказал, что они не согласны с тем, что вы не вынесли мяч, не проявили фэйр-плей.

– Это их проблемы, – резюмировал Карпов.

– Как вы видели этот эпизод?

– Это их проблемы. Играют две команды, у которых давнее противостояние. Оба коллектива хотят победить. Мы решили так, потому что перед этим судья не назначил стопроцентный пенальти в ворота "Спартака".

– Послематчевая потасовка случилась из-за этого эпизода?

– Это уже наше личное дело.

А другой игрок «Зенита-2» Кирилл Капленко наоборот признал, что его команда поступила не очень хорошо.

– Игроки "Спартака" говорят, что "Зенит-2" нарушил правила фэйр-плей. Что там было?

– Нам надо было забивать. Да, мы, может, плохо поступили, но никаких обид тут быть не должно. Это футбол.

– Что случилось в моменте с повреждением Ильи Зуева, когда красно-белые выбили мяч в аут?

– Все говорят, что был стопроцентный пенальти. Может, из-за этого и завелись, – сказал хавбек.

В общем, отношения «Зенита» и «Спартака», которые и так не были дружественными, снова накалились до предела. Ждем продолжения противостояния: 26 ноября между собой сыграют молодежки, а 27-го основные команды.