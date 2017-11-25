Рубин – ЦСКА. 26 ноября. Начало в 14.00

ЦСКА всегда тяжело играет с «Рубином». Но если говорить о сегодняшних армейцах, то мне нравится, как Гончаренко постепенно подпускает к основе молодых ребят. В этом сезоне хорошо выглядит Витиньо, но все равно у армейцев проблемы в атаке. Хотя с «Бенфикой» команда играла очень гармонично.

А все команды, которые тренирует Бердыев, славятся обороной. Армейцы не создают много моментов. Поэтому все может решить один удар. Но все же, мне кажется, более вероятный исход - ничья.

СКА-Хабаровск – «Локомотив». 27 ноября. Начало в 12.00

«Локомотив» просил перенести матч. В регламенте прописаны условия, при которых игра может быть отменена. Однако было понятно, что в конце ноября в Хабаровске вряд ли будет плюсовая температура. Мы вынуждены зависеть от капризов природы.

В чемпионате СССР мы всегда начинали сезон в Ташкенте, Тбилиси, Ереване или Баку. В начале марта в этих городах благоприятная погода для игры в футбол. Там же, в южных городах, чемпионат и заканчивали в конце ноября.

Как сложится игра? Думаю, Фернандеш исполнит какой-нибудь штрафной и «Локомотив» выиграет 1:0.

«Спартак» - «Зенит». 27 ноября. Начало в 19.30

Обе команды провели матчи в Еврокубках, но у «Зенита» соперник был не очень сложный, поэтому Манчини в игре с «Копенгагеном» провел ротацию состава, дал отдохнуть нескольким игрокам основы.

Думаю, команды будут играть осторожно. Но настрой у обеих команд будет запредельный. «Спартак» будет чаще атаковать, но у «Зенита» неплохая защита. Думаю, будет результативная ничья.