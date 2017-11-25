Единственный в мире фанат ЦСКА звезда рэпа Василий «Баста» Вакуленко, который собирает на свои концерты больше зрителей, чем его любимая команда на домашние матчи, дал интервью пресс-центру «большого» ЦСКА.

«МНЕ НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ БОЛЕТЬ ЗА РОССИЮ И ЦСКА»

– Василий, вы наверняка слышали, что иностранные партнеры не хотят пускать сборную Россию на Олимпийские игры, которые в феврале пройдут в Пхенчхане. New York Times выдала информацию: МОК допустит Россию на Игры при условии, что в Корее не будет исполняться гимн нашей страны.

– На мой взгляд, это грубая игра рукой. Это идиотизм в максимальном проявлении. В политическом противостоянии держав происходит вымещение каких-то собственных обид и неудач через спорт. В данном случае, бьют по нашим спортсменам. Удивительно, что таким образом предается философия олимпийского движения, его аполитичность.

– Многие авторитетные россияне заявили, что «ехать или не ехать олимпийской команде без гимна России в Корею решать нашему народу». Но каждый для себя знает ответ. Каков ваш ответ?

– Я бы просто взял билеты на стадион в Южной Корее. Там болельщики сборной России могут показать себя как единая монолитная мощь, которая выше всего этого идиотизма. Надо сделать хитро: на открытии выкупить максимальное количество билетов, прийти и сказать: «Сорри. Не хотите включать гимн России? Да мы сами споем!». Мне кажется, это будет крутая фигня. Мы соберемся – кучка сумасшедших, которые пришли поддержать своих спортсменов несмотря ни на что, и будем петь наш гимн.

– Вы можете возглавить это движение?

– С удовольствием. Это круто. Нельзя запретить болеть за Россию и ЦСКА: «Дескать, ты нам не подходишь, ты не такой преданный, и на крови неверно клялся». Кто мне может помешать спеть гимн моей страны? Все страны мира покажут наш перфоманс в Корее и скажут: эти сумасшедшие русские – не съели несправедливое решение и не утерлись. Гимн – это в моем сердце, это любовь к Родине. Мне не нужно официального разрешения, чтобы быть патриотом своей страны, чтобы чиновник выдал мне справку: «Ты – патриот». Я патриот России, потому что здесь родился, люблю эту землю, это небо, этих людей. Думаю, человек 500 мы можем собрать на стадионе в Корее.

«В ПОЛИТИКЕ НЕ ПРИНИМАЮ УЧАСТИЯ»

– Александр Овечкин в Инстаграме уже создал «Команду Путина».

– Я не в курсе до конца, что это такое.

– Вы еще не подписались?

– Я в политике не принимаю участия. Мне и не предлагали, тем более, там уже есть Овечкин.

– Динамовец, между прочим.

- А сколько он для сборной России сделал. Радулова Тагил воспитал, но, сколько он ЦСКА побед принес. Футбольный ЦСКА сейчас тренирует белорус (Виктор Гончаренко), и что? Если мы сейчас будем разбирать эту х…, поверьте, на секторе останется 20 человек, которые будут болеть за ЦСКА, а потом еще и между собой передерутся. Мы, болельщики ЦСКА, живем в разных странах, но нас объединяет симпатия к клубу. И нечего нас разъединять.

«УДАР ВЕРНБЛУМА? ЭТО ПРИЕМ ИЗ РЕГБИ ПРОСТО»

– Еще вы болеете за «Ливерпуль»?

– Я знаю все про «Ливерпуль». Был на стадионе в «Ливерпуле» – это просто пипец. Какой музей, какое отношение к истории команды. Думаю, фанаты «Ливерпуля» сначала молятся птице на клубном гербе, а потом уже Богу. Когда фанаты «Ливерпуля» запели гимн во время матча, я просто был в шоке. Независимо от положения клуба в таблице, эти фанаты всегда поддержат свою команду.

– Удар армейца Понтуса Вернблума локтем в голову Алексея Миранчука в матче с «Локомотивом» вы видели?

– Это прием из регби просто. Я – «за».

– «За»? Вернблума хотели растерзать после этого удара, и дисквалифицировать надолго.

– Представляете, если не будет такой мужской рубки на поле, футбол превратится во что-то тоскливое и скучное.

– ЦСКА в Лиге чемпионов сможет в гостях победить «Манчетер Юнайтед» и выйти из группы?

– Искренне верим в это.

ПАМЯТИ «ЛОКОМОТИВА» И АЛЕКСЕЯ ЧЕРЕПАНОВА

– У вас на стене в студии висит не только «роза» ЦСКА, но и ярославского «Локомотива».

– Для каждого жителя России 7 сентября 2011 года произошла страшная трагедия. Когда приезжаю в Ярик, мы отправляемся на место трагедии. Храним память о погибших. В Омске на концертах я всегда исполняю «Мою игру», этот трек очень нравился замечательному хоккеисту «Авангарда» Алексею Черепанову. Весь город встает на концерте, и мы поем эту песню вместе с болельщиками в память о нем.

– Василий, до конца этого года в Москве откроется станция метро «ЦСКА». Первоначально она называлась «Ходынское поле». Какое из этих названий вам более по душе?

– Конечно, первое.

– Ходынское поле имеет более давнюю историю?

– Думаю, все будут называть станцию и так, и так. Мой ответ: нельзя не признавать огромную значимость достижений ЦСКА не только для москвичей, но и для всех россиян

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