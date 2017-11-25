Чем «Локомотив» выделился, кроме игры?

В четверг вечером мы были больше обеспокоены игрой «Локомотива» в Лиге Европы и результатом команды, потому что победа была очень нужна, и не обратили внимания на одну очень яркую и приятную деталь. На то, как выглядели москвичи перед началом матча.

Клуб по собственной воле, без соответствующего регламента вдруг взял и переодел всех игроков и сотрудников в очень стильные серые костюмы. Пошитые точно по фигурам, приталенные – смотрелось шикарно.

Конечно же, результаты команды, места в таблицах и уровень игры гораздо важнее – с этим никто спорить и не собирается. Но когда футболисты становятся похожи на успешных деловых людей, а не на учителей физкультуры, которым плевать на внешний вид, наблюдать за всем остальным становится гораздо приятнее.

Как главный матч дня стал очень странным?

Главный матч пятницы сыграли не в премьер-лиге, хотя там новый тур уже начался, а в ФНЛ. Правда, смотреть его было неудобно вообще всем: самую громкую по вывеске игру всей лиги поставили на 14:00 пятницы. «Зенит-2» принимал в Петербурге «Спартак-2».

Все можно было бы обставить очень круто: кроме того, что и так соперничество принципиальное для любого уровня, еще и совпало, что матч накануне встречи главных команд. Однако – в два часа в рабочий день. B 510 зрителей – даже много для таких обстоятельств.

Почему сыграли не в выходные, хотя бы есть внятное объяснение: в субботу в середине дня матч РФПЛ «Тосно» – «Арсенал», не уместиться ни до, ни после. В воскресенье в Москве уже игра молодежных составов – там могут быть задействованы футболисты дублей. Почему в пятницу хотя не вечером – внятного объяснения не звучало. Говорят, спартаковцы очень хотели уехать обратно в Москву Сапсаном, а не ночным поездом – слабовато для того, чтобы проигнорировать интересы болельщиков.

В принципе, уже и неважно, почему так случилось. Главное – ФНЛ, у которой и так очень мало шансов на приличное внимание, бездарно запорола шанс собрать хоть какую-то достойную публику. Некоторые детали самого матча, кстати, получились весьма огненными.

Почему скандал в Петербурге оказался нужным?

Огонь такого матча – это скандал, причем в весьма глупых обстоятельствах. Все случилось на последних минутах: «Зенит-2» проигрывал 0:1, зенитовец Зуев упал в чужой штрафной, судья не дал пенальти, а спартаковцы выбили мяч в аут, чтобы сопернику оказали помощь. Зенитовцы после паузы возобновили игру, но не отдали мяч обратно, а начали атаку – и в итоге забили, причем отличился как раз пострадавший Зуев.

Спартаковцы взбесились: спорили на поле сразу после свистка, главный тренер московского дубля Дмитрий Гунько жестко высказывался на пресс-конференции и сами игроки прямым текстом говорили, что «Зенит-2» поступил некрасиво. Зенитовцы в целом, если не считать фразы одного из игроков «может, мы плохо поступили», отреагировали в духе «сами дураки».

На самом деле, ничего дико криминального «Зенит-2» действительно не сделал. Да, начали свою атаку – но со своей половины поля. Спартаковцы полноценно защищались в этом эпизоде и пропустили точно не из-за того, что петербуржцы получили от своего поступка преимущество. А для разогрева главного матча тура РФПЛ, которого ждать до понедельника, получилось идеально. Можно сказать, очень нужный скандал.

***

Игра «Амкара» с «Динамо» в премьер-лиге получилась не такой зажигательной. За двадцать минут в начале второго тайма команды забили три, «Амкар» дважды с игры, и москвичи точно остались в зоне прямого вылета. «Анжи» и «Тосно» могут даже оторваться, у обоих матчи с соперниками не из топ-5: с «Ростовом» и «Арсеналом».

Внезапно и довольно рано началась движуха вокруг Федора Смолова. Не было сомнений, что в зимнее трансферное окно снова будет много разговоров про его уход из «Краснодара» – летний или даже оперативный. Однако вдруг уже сейчас британские СМИ вбросили инсайд про интерес к Федору Смолову от «Вест Хэма». Это клуб, который может себе позволить 15-миллионную покупку форварда, как и любой в премьер-лиге при нынешних бюджетах. Сама команда после 12 туров идет в зоне вылета с 9 очками – это смущает. Список потенциальных конкурентов – Чичарито, Энди Кэрролл, Марко Арнаутович – не выглядит непреодолимым. Однако пока это только легкий слушок и никакой не повод серьезно обсуждать трансфер Федора Смолова в АПЛ.