«СПАРТАК» ОТДАЛ МНОГО СИЛ С «КРАСНОДАРОМ», ОТСЮДА И РЕЗУЛЬТАТ С «МАРИБОРОМ»

- Понравилось выступление наших клубов в еврокубках?

- Я думаю, что прежде всего надо сказать о положительных результатах. Обе команды решили задачи по выходу из группы, хотя не могу сказать, что качество игр было на высоком уровне.

Что касается Лиги чемпионов, то здесь и «Спартак», и ЦСКА повисли. Теоретически шансы на выход из группы есть у обеих команд. Конечно, у армейцев не было проблем с «Бенфикой», так как у португальцев совершенно отсутствовала какая-либо мотивация, и они больше думали о внутреннем чемпионате.

Если говорить о «Спартаке», то им не хватило стратегии. Был непростой матч с «Краснодаром», потом игра с «Марибором», который рассматривался как прелюдия предстоящей встречи с «Зенитом». Со словенцами надо было всего лишь избежать прошлых ошибок. Первый тайм был невразумительный по качеству. Во многом это связано с тем, что красно-белые отдали много сил с «Краснодаром». Нужно было сыграть более рационально и не тратить много энергии.

- Во втором тайме что изменилось?

- Вышли Зобнин и Глушаков, они усилили свою команду. В то же время выстоять до конца в обороне «спартаковцы» не смогли. Не удается элементарно подержать мяч для сохранения счета. Причем это старая проблема «Спартака», которая периодически дает о себе знать.

- Шансы на выход из группы у нас есть?

- ЦСКА надо на выезде обыгрывать «Манчестер». То же самое и «Спартаку»: им нужно взять три очка в гостях у «Ливерпуля». Я считаю, что ничего экстраординарного не произошло. Мы привыкли к таким результатам наших команд в Лиге чемпионов.

ПОВТОРЕНИЯ СЦЕНАРИЯ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ «СПАРТАКА» И «ЗЕНИТА» НЕ БУДЕТ

- В предстоящем туре РФПЛ два громких матча по афише, один из них «Рубин» – ЦСКА. Что ожидаете от этого поединка?

- Судя по последним матчам казанцы тяжело атакуют, в их игре отсутствует руководящая рука. Может быть, не хватает в какой-то степени Нобоа, который перешел в «Зенит». В атаке у «Рубина» отсутствует непредсказуемость, нестандартность. Эти проблемы команды Бердыева дают в некотором роде шансы для армейской команды на успех.

Плюс ЦСКА на кураже успеха от матча с «Бенфикой». Они могут проявить ту же активность и вполне себе обыграть «Рубин».

- Второй матч – это «Спартак» - «Зенит». Стоит ожидать повторения сценария игры первого круга?

- Я думаю, что расклад первого матча связан с тем, что «спартаковцы» не влились в чемпионат после такого успеха. Им не удалось сконцентрироваться. К тому же тогда были проблемы с составом. У «Зенита» на тот момент был новый тренер, новые эмоции. За счет этого петербуржцы прошлись катком по команде Карреры.

Сегодняшний «Спартак» совершенно другой. И, как я уже сказал, играя с «Марибором», они думали о «Зените», ведь успех в матче с командой Манчини приблизит их к зоне Лиги чемпионов. В матче с «Краснодаром» мы видели прошлогодний «Спартак». Я подразумеваю мобильность в атаке, надежность и компактность в игре - то, чего, к сожалению, не было в поединке с «Марибором».

У «Зенита» в последнее время не получается результата с лидерами нашего футбола. Во многом это связано с тем, что нет взаимопонимания между партнерами. Почему нет? В Лиге Европы Манчини использует больше иностранце. В нашем же чемпионате он в этой опции ограничен, потому и нет определенных связок, а состав постоянно меняется.

Матч будет сложным, напряженным. Если «Спартак» сумеет проявить себя в атакующем плане, по «краснодарскому» сценарию, то шансов на успех у «Спартака» больше.

Хотя Манчини распределил нагрузку и дал основным игрокам отдохнуть, что тоже определенный плюс для «Зенита».