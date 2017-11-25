Матч против 19-го тура чемпионшипа отмерил в некотором роде веху в карьере Леонида Слуцкого – 20 игр во главе своей новой команды (один пришёлся на Кубок лиги). За это время было одержано лишь 4 победы: над «Бертоном», «Болтоном», «Бирмингемом» и «Барнсли». Все на «Б», что внушало оптимизм болельщикам «Халла» перед встречей с «Бристоль Сити». Но долгожданной победы не случилось.

Никогда прежде Слуцкому не доводилось строить команду с нуля, так или иначе в каждом коллективе уже имелся какой-то костяк. В Англии приходится всё делать самому, отсюда не прекращающиеся эксперименты с составом, которые на данный момент окончательно остановились на игре в 4 защитника. В полузащите же и нападении ротация идёт от матча к матчу.

Поиски оптимального сочетания игроков пока не приносят результата, поэтому тучи над главным тренером всё больше и больше сгущаются, а после ничьи с коллегой по несчастью и соседом по таблице «Миллуолом» и вовсе пошли слухи о том, что руководство начинает присматриваться к другим специалистам. Впрочем, первый тайм заставлял лишь усмехаться над подобными толками – полное доминирование хозяев, большое количество созданных моментов и как итог 1-0 к перерыву после гола Кэмпбелла.

Джаррод Боуэн после своего забитого во втором тайме мяча и вовсе побежал к бровке обнять Леонида Слуцкого. Примеру молодого воспитанника последовала и команда. Идиллия. До середины второго половины встречи беды не предвещало ничего. Гости были крайне не изобретательны в своих атаках, а «Халл» продолжал создавать опасности в штрафной соперника. На помощь «Бристолю» пришли стандарты. Один фол «тигров» и ошибка вратаря на выходе подарили сопернику гол, а с ним и воодушевление гостям. Опять-таки придумать что-то стоящее не получалось, но удавалось зарабатывать фолы и угловые. Десять минут спустя ещё один навес в штрафную, небольшая неразбериха, и счёт уже 2-2.

Главная проблема молодых и строящихся команд – психология. И несмотря на наличие лидеров по игре и достаточно опытных футболистов, на поле не находится лидера, способного успокоить партнёров. Пропуская гол, «Халл» начинает давать слабину. Поначалу от не сыгранности, но после большого количества упущенных в концовке побед и ничьих «тигры», кажется, начинают паниковать. В лиге, где результат добывается зачастую не за счёт мастерства, а за счёт физики и характера – это не прощается. Не простил и «Бристоль», дальним ударом Джоша Браунхилла с 25-ти метров превратив счёт в 3-2 в свою пользу на 89-й минуте.

«Халл Сити» упускает победу и остаётся на 20-м месте. О выходе в АПЛ теперь не мечтают даже самые оптимистичные фанаты, но плотность таблицы такова, что одна победа способна поднять команду на несколько строчек вверх. Давление на главного тренера возрастает, но агент Шандор Варга уверяет, что находится в постоянном контакте и с руководством клуба, и со Слуцким – боссы «тигров» видят работу тренера, понимают все трудности и не давят, сам же российский специалист обеспокоен результатами, но говорит, что внутри команды царит спокойная и рабочая атмосфера.

После матча Леонид Слуцкий сказал: «Это самая разочаровывающая игра в моей жизни». Однако, вряд ли он перестанет бороться и искать выходы из сложившейся ситуации. Тем более, когда его поддерживают не только местные фанаты, но и поклонники из России, для которых Леонид Викторович записал специальное обращение.