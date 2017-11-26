В основании любой футбольной пирамиды живет (обычно, своей отдельной жизнью) детский футбол. Как правило, за громкими словами о его всемерной поддержке прячется безразличие. О нем не пишут, его не показывают, на него не ходят. Исключения, разумеется, есть (одна Академия «Краснодара» чего стоит), но в масштабах страны «выхлоп» от детского футбола ничтожен. Миллиардные вложения в государственные спортшколы не оправдываются: из тысячи ста ежегодных выпускников только московских специализированных футбольных учреждений в большой спорт попадают единицы. А пока чиновники из года в год ломают голову над революцией в системе, энтузиасты-предприниматели успели открыть-закрыть в столице еще пятьсот школ со смешным девизом: «Начинай с трех лет, а то опоздаешь».

На этом сероватом фоне решили блеснуть выдумкой люди с крепкой хваткой, хорошим менеджерским чутьем и знанием английского на уровне advance. Короче говоря, в сентябре в Москве запустили проект, а вчера официально открыли не абы что, а настоящую Академию футбола «Премьер». Английскую.

Выдернув из аббревиатуры АПЛ среднюю литеру в качестве брендовой заманухи, организаторы не стали ориентировать родителей на ранний возраст начала обучения. Они заготовили другую фишку, даже две, нет – три: привезли англичанина-тренера, вменили ему в обязанность вести занятия на его родном языке без переводчика и выдали для каждой тренировки мячей больше, чем записалось детей . Все просто. Вернее, гениально: как футболисты – растем, по-английски – говорим, тренера – обожаем.

Его зовут Том Фицджеральд, он белобрыс, худ и чертовски молод. Но за ним десяток парней, выращенных для Академий «Тоттенхэма», «Вест Хэма» и еще пары «хэмов», а значит, за ним имя в детском футболе Лондона и доверие учредителей «Премьера». Том, в свою очередь, привез в Москву футзальные мячи, железную методику и море обаяния. На уютной по-домашнему презентации он взял слово и поблагодарил учредителей Академии и родителей за доверие к британской школе и к его тренерскому дару.

Среди тех, кто взялся за организацию футбольной школы с английским акцентом в России – хорошо известный в футбольных кругах функционер Рустам Хафизов:

– Мы хотим показать, что у футбольного образования есть другой, не привычный для многих путь.

– Какой?

– Дети все время с мячом. Причем, мячей больше, чем детей. Нет пауз на ожидание упражнения и все на английском языке.

– К вам приходят все желающие, но у них разный уровень подготовки. Неужели это не сказывается на качестве занятий?

– Мы сформировали группы по степени готовности детей. В более продвинутые приходят наверстывать упущенное даже ребята из клубных Академий и спортшкол Москвы.

– Готовы играть в турнирах? Без соревнований мастерство не растет.

– Надеюсь, скоро приступим к формированию боеспособных команд.

Пришли на презентацию и специальные гости, которые после торжественной части с удовольствием сыграли с малышней в футбол. Особенно серьезно к делу подошел Георгий Джикия. В подкатах не стелился, но и спуску никому не давал.

– Вам послезавтра с «Зенитом» рубиться, а вы тут «на кошках» тренируетесь.

– Я всегда рад поддержать хорошее футбольное начинание. Особенно если оно связано с детьми. Спасибо организаторам за доброе и очень перспективное дело. Думаю, их идея далеко пойдет.

Александр Самедов, комментируя удачные действия партнера по «Спартаку» против юных «англичан», заметил:

– Ребятам здесь удобно, светло, тепло, им нравится тренер, нравятся упражнения – что еще нужно для того, чтобы профессионально расти? Теперь только время и усердие.

За качественным дыр-дыр с удовольствием наблюдали и родители, среди которых был замечен Народный артист России, руководитель молодежной программы балета Большого театра Сергей Филин:

– Моим детям это безумно нравится. У них ни на что не хватает ни времени, ни сил, но сюда они рвутся, отдают себя без остатка, потом снова возвращаются. Это блестящая, великолепная идея и я говорю спасибо тем, кто все это придумал и реализовал. Мы получили возможность не только физически укрепить ребенка, но и получить яркий, впечатляющий языковой результат.