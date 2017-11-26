В ПОГОНЕ ЗА ЛИДЕРАМИ

В перспективность матча «Урал» - «Краснодар» верилось еще до его старта. Во-первых, «быки» в Екатеринбурге забивают вообще всегда. Во-вторых, если в этом сезоне забивает Смолов, команда Игоря Шалимова обязательно побеждает. В-третьих, в случае победы «Урал» бы догонял своего сегодняшнего соперника и максимально близко подсасывался к лидирующей пятерке.

К слову о лидерах. «Краснодар» по ходу сезона то входит в их число, то выпадает оттуда, а затем снова возвращается. С одной стороны, качественного шага вперед в этом сезоне краснодарцы не сделали, попутно вылетев из всех турниров, кроме чемпионата России. А с другой, борьба за Лигу чемпионов и медали все еще продолжается, и по сути «быки» еще ничего не потеряли. Можно даже в порядке фантасмагории порассуждать о шансах на чемпионство, но давайте все-таки без этого.

«Урал» подходил не только к этой встрече, но и скорому перерыву в чемпионате в отличной для себя форме. Опять же тут и вышеупомянутая близость к лидерам, и уверенный отрыв от аутсайдеров. Александр Тарханов, несмотря на четырехматчевую серию без побед, пока мог спать спокойно, ведь основные сложности у «Урала» традиционно возникают во втором круге.

СМОЛОВ В ОГНЕ, СИНИЦЫН – В ПРОСТРАЦИИ

Классон, гениально развернувшись и уйдя от Меркулова на 34-й минуте, выкатил мяч Смолову на пустые ворота. А Федор такие моменты не упускает никогда. А спустя минуту лучший бомбардир последних двух сезонов РФПЛ едва не оформил дубль. Качнул он все того же Маркелова и едва не закинул мяч в девятку. Правда, казалось, Годзюр бы свою команду спас, попади снаряд в створ.

И как же оживился после пропущенного гола «Урал». Бикфалви, Кулаков, Порнягин, Емельянов, Димитров – активизировались чуть ли не все атакующие футболисты хозяев. В штрафной Синицына температура поднялась стремительно, голкипер едва не подарил «шмелям» легкое возвращение в игру: Андрей заходя на разбег, чтобы вынести мяч от ворот, поскользнулся и чудом не позволил снаряду комично закатиться в пустые ворота «быков». Вот это было бы весело. Потом еще и гол из офсайда случился, но Синицыну пока везло.

По сути, в первой половине встречи команды действовали на встречных курсах, но чуть успешнее, самую малость, оказался «Краснодар». Да оно и понятно: все-таки индивидуальный класс футболистов гостей выше хозяйского. Уходя на перерыв, уральцам оставалось сыграть после перерыва чуть быстрее и продолжать верить в чудотворные силы знаменитого танца Шмеля и Майонеза.

БИТВА СТАТИСТИЧЕСКИХ ФАКТОВ

Во второй половине встречи «Уралу» предстояло решить как минимум две задачи: сравнять счет и по итогам матча сохранить сезонную особенность – парни Александра Тарханова в этом сезоне еще не уступали дома, они по этому компоненту остались в РФПЛ одни. Неужто «Урал» приобрел амкарообразный ген, позволяющий при своих болельщиках как минимум не проигрывать (пермяков на «Звезде» более календарного года никто не мог победить)?

В погоде за результатом Тарханов за 20 минут до конца матча убрал с поля Евсеева и выпустил вместо него Ильина, перейдя на схему с двумя форвардами. Правда, это не помогло. Соперник же фрагментарно вылетал вперед, но опасности это не несло. И получается, что один статистический факт перевесил другой: Смолов забил и «Краснодар» победил, а «Урал» впервые в сезоне проиграл при своих болельщиках.

Отчасти конечно гостям повезло, что хозяева свои моменты не реализовали, потому что сверхубедительным успех в Екатеринбурге никак не назовешь. «Краснодар» в течение всего матча двигал мяч в основном через центральную зону (оттуда и пришел гол), то же самое делал и «Урал». Встреча проходила на обоюдной остроте, но фактор Смолова сработал за краснодарцев. Ведь у нас сезон-2017/18, а не 2014/15, когда Федор феерил как раз в составе проигравшей команды. В прошлом году казалось, что уральцы нашли спасение в лице раззабивавшегося Ильина, но по факту обрести стабильно забивающего нападающего команде из Екатеринбурга не удалось.