БОЛЕЛЬЩИКИ ПРОВЕДАЛИ «РОСТОВ»

Чуть больше года прошло с момента победы «Ростова» в Лиге чемпионов над «Баварией» (3:2). 23 ноября в клубном твиттер-аккаунте желто-синих вспомнил памятную дату и выложили ролик с главными моментами легендарного матча.

От видео мурашки до сих пор даже у тех, кто донской клуб особо не любит. Все-таки не каждый год российские команды обыгрывают топ-соперников.

Сейчас у «Ростова» совсем другие задачи. Про зону еврокубков на Дону, видимо, забыли, а вот «стыки» оказались пугающей реальностью. После победы «Тосно» над «Арсеналом» желто-синие опустились на 13-е место в турнирной таблице. Три с половиной месяца без побед в РФПЛ бесследно не прошли.

Матч с «Анжи» должен был стать определяющим для ростовчан. Победа сделала бы середину таблицы реальностью, а вот ничья или поражение могли затянуть в болото. Перед важной встречей фанатский актив клуба решил прийти на тренировку команды. По информации одного из пабликов, разговор с Леонидом Кучуком и футболистами обошелся без каких-либо грубостей. Болельщики пожелали желто-синим удачи и пообещали поддержку в субботу.

Без поддержки не остался и новый помощник главного тренера «Ростова» Роман Адамов. На неделе бывший нападающий сборной России решил поиграть в футбол с воспитанниками детской школы. В итоге в одном из эпизодов произошел стык, Адамов сломал лицевую кость и даже перенес операцию. От больничного тренер отказался и уже вернулся к своей работе.

ПОДАРКА ДЛЯ СКРИПЧЕНКО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

За день до матча в южную столицу пришла зима. Температура стала минусовой, а в ночь с пятницы на субботу и вовсе пошел снег. Если поле «Олимпа-2» расчистили без проблем (помог подогрев), то молодежным командам пришлось помучиться. Играли в Батайске, где искусственный газон больше напоминал каток.

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Почти хоккей сегодня в Батайске



0:0 пока что в матче молодежек "Ростова" и "Анжи" pic.twitter.com/eHMCDTExda — Football Club Rostov (@rostovfc) 26 ноября 2017 г.

Те, кто все-таки решили посетить матч основных составов (около пяти тысяч зрителей) вряд ли были рады происходящему на поле. «Ростов» сменил схему и стал играть в четыре защитника, но остроты команде Кучука это не добавило. Гости же сделали ставку на дальние удары, но Абаев уверенно ликвидировал несколько попыток.

Интересно, что «Анжи» вышел на матч в футболках с надписью «Сулейман, мы с тобой». Таким образом, махачкалинцы решили поддержать бывшего владельца клуба Сулеймана Керимова, у которого возникли проблемы с французской полицией.

К концу тайма «Ростов», наконец, прибавил и все-таки забил. Бухаров уверенно реализовал пенальти и желто-синие ушли на перерыв в хорошем настроении.

После перерыва хозяева «добили» соперника. Свое слово сказала «старая гвардия». Калачев навесил с углового, а Бухаров оформил дубль – 2:0. В оставшееся время «Ростов» уверенно довел дело до победы и первый раз с середины августа набрал три очка. А вот у «Анжи» поздравить своего главного тренера с днем рождения не получилось. В день матча Вадиму Скрипченко исполнилось 42 года.