«Я НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПРИЗНАЮТСЯ?»

Для начала мы выяснили, что у Родченкова есть адвокат, который уполномочен делать какие-то заявления в прессе. Возникает только один вопрос: «Зачем палачу российского спорта адвокат, если он не собирается возвращаться на родину и ему не придется отбиваться в суде от уголовных дел, которые на него заботливо завел Следственный комитет?».

Впрочем, это не так важно. Главное то, что у Джима Уолдена есть возможность выступить в британской прессе, которая уже исчерпала весь запас идей на тему: «как бы еще набросить на Россию, чтобы у нее отобрали чемпионат мира по футболу».

Сейчас, когда до начала турнира остается чуть больше, чем полгода, перенести его в другую страну практически нереально. Впрочем, надежда умирает последней. И тут совершенно случайно всплывает Уолден со своими изречениями.

Какое-то время назад прошла информация о том, что ФИФА собирается побеседовать с Родченковым на тему допинга в российском футболе, но, видимо, этого не произошло. Карта оставалась неразыгранной до сегодняшнего дня.

– У Григория есть доказательства, и он готов поделиться ими с ФИФА. Мой телефон работает, как и электронная почта. Пока что ФИФА не пыталась выйти с ним на связь напрямую. Я не очень хорошо знаю эту организацию, но, если они действуют так же, как некоторые другие федерации, то им может быть выгодно держать голову в песке.

Вы представляет насколько им было бы неудобно, если бы подтвердилось, что российские футболисты были участниками государственной допинг-программы и Россию пришлось бы отстранять от домашнего чемпионата мира? Предполагаю, что они чисто физически уже не могут перенести ЧМ-2018 из России в другую страну. Это очень сложно.

И я уверен, что в России этой теме уделяют пристальное внимание люди на самом высоком уровне. Я не понимаю, почему они просто не признаются, что это было. Если бы они поступили правильно и сказали: «Да, мы это сделали и сожалеем об этом», то и международным федерациям было бы легче доверять им, перевернув эту страницу. Для меня это загадка, – заявил Уолден.

Доказательства, о которых говорит адвокат, не что иное, как тот самый список, состоящий из 34 российских футболистов, который Родченков вывез с собой, когда бежал в США. Но почему информация о нем появилась только сейчас, когда до жеребьевки чемпионата мира остается меньше недели, а не вошла, например, в доклад Макларена?

В связи с этим уже родилась шутка: «Обвинение российских футболистов в употреблении допинга – главное доказательство невиновности наших спортсменов». Настолько притянуто и неестественно выглядят все эти обвинения сейчас.

«РОДЧЕНКОВУ ПРЕДЛАГАЛИ ДОБАВИТЬ ДОПИНГ В ПРОБУ УКРАИНЦА»

Но это не самое интересное в интервью адвоката Родченкова. Не обошлось без упоминания Виталия Мутко, Дмитрия Нагорных и прочих фигурантов допингового скандала. Все в контексте наличия в России государственной допинг-системы.

– Что касается предполагаемого личного участия Виталия Мутко в допинговом скандале, то это была основная тема показаний Родченкова, которые он предоставил комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида на 50 страницах.

Существует множество доказательств, которые я мог бы озвучить. Например, Родченков провел три встречи с Мутко во время Олимпиады в Сочи. Я так понял, Мутко рассматривал возможность оставить сочинскую лабораторию и после Игр. Могу даже сказать, что встреча проходила в отеле «Азимут». И однажды там были журналисты.

Они встречались в номере, к которому был ограничен доступ, но там был застекленный балкон, на котором Григорий беседовал с Мутко и Юрием Нагорных. Григорий полагает, что репортеры могли их увидеть и сфотографировать.

Мутко приезжал в олимпийскую деревню. У Григория остались записи, которые он делал для него. В одной из них он описывает, что может произойти после перепроверки образцов, взятых на Олимпиаде, и что возникли проблемы в спортивной ходьбе.

Есть масса доказательств против Мутко и Нагорных. Но есть одна вещь, которая меня больше всего возмутила и шокировала в разговоре, состоявшемся в 2013 году. Родченкову предлагали добавить допинг в пробирку с мочой украинского спортсмена, подставив его таким образом, чтобы российский спортсмен победил. Мой клиент нашел причину не делать этого. Об этом будет рассказано подробнее, когда выйдет отчет комиссии Шмида, – сказал Уолден.

Отлично. Но еще пара вопросов. Во-первых, как бы Родченков узнал номер пробы украинского спортсмена, чтобы ее испортить? Во-вторых, почему именно украинцу, а не кому-нибудь другому? В 2013-м кризис в отношениях России и Украины еще не набрал обороты.

Единственное, что стоит принять всерьез из слов адвоката Родченкова – это упоминание о 50-страничном документе, который был передан комиссии Шмида, которая ищет доказательства существования государственной системы поддержки допинга в России.

Опять же, мы не знаем, что именно в нем содержится, но тот факт, что у наших спортсменов сейчас отбирают медали на основании файла «Дюшес» и царапин на пробирках, говорит о том, что Родченкову верят, на основании его данных принимают решения.

Если Шмид сделает заключение о том, что в России существовала государственная допинг-система, это с большой долей вероятности будет значит то, что на Олимпиаду мы не едем. Пока же нам остается ждать итогов заседания исполкома МОК, которые будут оглашены 5 декабря, а также гадать, кто еще из коллег Родченкова что-то крикнет из-за угла.