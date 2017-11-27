АТАКУ «СПАРТАКА» МОЖНО СДЕРЖИВАТЬ

В игре предыдущего тура чемпионата России «Спартак» оставил сильное впечатление, убедительно обыграв на выезде «Краснодар» – 4:1. Поддавшись восторгу, спартаковские болельщики могли посчитать, что теперь их команда покорит Эверест. Но ведь не произошло ничего из ряда вон выходящего. В первом круге «Спартак» тоже уверенно обыграл «быков», правда, счет был поменьше – 2:0. Но вот ведь незадача для красно-белых: уже следующий соперник их вечеринку оба раза дерзко обрывал!

Летом «Спартак» еще не выступал в еврокубке, а потому с «Зенитом» сыграл после «Краснодара». И получил 1:5, которые намекнули не на силу красно-белых в атаке, а на слабость оборонительных построений «быков». Нынче на это указал «Марибор», сыгравший строже в обороне и зацепивший ничью в Лиге чемпионов – 1:1.

Дважды «быки» допустили одну и ту же ошибку – дали много свободы атакующим игрокам «Спартака», что сродни самоубийству. Да об этом уже знают не только в России, но и в Севилье, например. В обоих матчах против «Краснодара» у «Спартака» выделялся Куинси Промес. В первой игре голландец забил гол, а во второй и ворота поразил, и партнеру ассистировал. Но если не смотреть на табло, то в первой встрече атакующий игрок сделал гораздо больше – в Москве он семь раз бил сам и шесть раз выводил на удар партнеров, тогда как в Краснодаре воротам угрожал трижды, а товарищей на удар выводил шесть раз. В среднем за сезон он партнеров на удар выводит меньше, чем в матчах с «быками» – 3,5, что намекает на слабость краснодарцев. Кстати, за матч голландец бьет в среднем четыре раза.

МАНЧИНИ – ЗНАЧИТ, НАДЕЖНО

В гостевом матче против «Спартака» «Зенит» может поставить на надежную игру в обороне. Самое важное здесь: Роберто Манчини прекрасно умеет организовать игру. При итальянце «Манчестер Сити» трижды становился самой непробиваемой командой в чемпионате Англии! По разу подобное удавалось «Интеру» и «Гаталасараю» в чемпионатах Италии и Турции соответственно.

Нет проблем с игрой сзади и у «Зенита». На это указывают два факта. Во-первых, питерцы пропустили меньше всех в чемпионате России – лишь девять мячей. Во-вторых, сразу 11 раз сыграли на ноль – больше всех.

Важно, что Манчини не просто умеет организовать игру, но и может подстроиться под соперника. Первый матч против «Спартака» в этом плане показателен: «Зенит» сыграл по тактике 4-4-2, а связку на правом фланге – на левом спартаковском, где действовал Промес – впервые в сезоне составили Игорь Смольников и Далер Кузяев. Голландец ушел в тень этих двух товарищей. На двоих Кузяев и Смольников в той встрече совершили 15 перехватов! Кузяев стал лучшим по борьбе за нейтральные мячи: семь единоборств, четыре выигранных. Проще говоря, «Зенит» старался не доводить дело до борьбы с Промесом, используя прессинг и контротбор. А когда дело доходило до борьбы, то властвовал Смольников – из пяти единоборств против Промеса он выиграл четыре. А еще Смольников и Кузяев классно взаимодействовали: если защитник включался в атаку, то Кузяев оставался сзади и переключал внимание на Промеса.

Первая игра «Зенита» и «Спартака» показала, что Манчини внимателен к деталям. Не приходится сомневаться, что лом против четырех спартаковский форвардов он уже заготовил.

КОНТРОТБОР – ПЛЕЙМЕЙКЕР «ЗЕНИТ»

Игровая особенность «Спартака» в этом сезоне: комбинационная игра низом. У нее есть один минус: брак на своей половине поля. В гостевой игре с «Севильей» ребята Массимо Карреры допустили сразу 28 обрезов еще до средней линии! В домашних встречах с «Севильей» и «Ливерпулем» было по 15.

Сложность «Спартака» в том, что козырем «Зенита» является контротбор с последующей атакой с ходу - такой соперник для красно-белых безумно неудобен. В предыдущем туре «Зенит» разгромил «Тосно» – 5:0. При этом питерцы не забили ни одного мяча в позиционном нападении: дважды отличились после контротбора, дважды – при контратаках, еще один мяч команда провела с углового.

Как и все команды, «Зенит» не идеален. Пример тому - матч «Локомотивом» (0:3). Москвичи быстрой доставкой мяч в атакующую линию разрывали оборонительные построения соперника. Но Манчини на то и выпускник тренерской школы в Коверчано, чтобы оперативно делать выводы. В игре с «Тосно» у соперника не было ни одной атаки с численным преимуществом. У «Зенита» сзади атаки неизменно встречали не только два защитника и два опорника, но и один из крайних защитников. Проиграв «Локо», Манчини поработал над созданием баланса. Поэтому убедительная победа «Локо» над «Зенитом» для «Спартака» вовсе не плюс – она сделала питерцев сильнее.

На данный момент «Зенит» и «Спартак» самые результативные команды чемпионата России – 28 и 29 голов. А вот по организации оборонительных дел у «Зенита» преимущество. «Спартаку» не забивает только ленивый – у команды уже 22 пропущенных гола. И это делает «Зенит» фаворитом в матче тура.