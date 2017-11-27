В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Итальянское «дерби» в России

Главное событие понедельника – матч между «Спартаком» и «Зенитом» в чемпионате России. «Советский спорт» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Пока в Санкт-Петербурге Александр Кокорин утверждает, что красно-белые – главный раздражитель для клуба с берегов Невы, в «Спартаке» даже дублеры не считают «Зенит» таким уж принципиальным соперником по сравнению с ЦСКА.

Нападающий «молодежки» «Спартака»: «Зенит» – наш самый нелюбимый соперник, помимо ЦСКА

Как завершится матч? Если бы мы знали ответ на этот вопрос, то были бы очень богатыми людьми. Спартаковские эксперты уверены, что «Зенит» ждет разгром, такой же, как красно-белые учинили «Краснодару». Экс-футболисты сине-бело-голубых больше склоняются к результату в пользу своего бывшего клуба, но признают, что в случае победы не очень уверенно стартовавший в первенстве соперник сможет в начале второго круга вернуться в чемпионскую гонку.

«Победа вернет «Спартак» в чемпионскую гонку». Эксперты о главном матче осени

Вернблум – новый бомбардир

На протяжении всего второго круга мы были уверены, что Александр Кокорин не просто способен стать лучшим бомбардиром чемпионата, но и вполне может побить рекорд результативности для российских игроков. Однако к зиме форвард «Зенита» сбавил, да настолько, что его догнал пропустивший треть первого круга Федор Смолов. Вот и в воскресенье его гол принес «Краснодару» победу над «Уралом». Он уже догнал Кокорина в споре бомбардиров. Ничто не мешает ему в третий раз подряд стать самым результативным игроком чемпионата. «Краснодар» после победы даже в тройку вошел, правда, не надолго.

Войти в тройку на два часа. «Краснодар» победил «Урал» благодаря голу Смолова

У ЦСКА тоже появился свой бомбардир, вот только он – не нападающий. В последних пяти матчах армейцев четыре гола забил опорник Понтус Вернблум, который все больше осваивается с ролью форварда. В воскресенье его гол принес ЦСКА важную победу над неуступчивым «Рубином».

Вернблум – супербомбардир. Как так получилось?

Пока дела у команды Курбана Бердыева идут не очень. Как, впрочем и у покинутого им летом «Ростова». В воскресенье, возможно, наступил переломный момент – южане наконец выиграли. Жертвой Александра Бухарова, сделавшего дубль после долгого периода молчания стал махачкалинский «Анжи», утопающий все глубже.

Бухаров вновь в деле! Как «Ростов» одержал первую победу за 3,5 месяца

Домашний ЧМ-2018 без сборной России?

Возобновились в воскресенье и атаки на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом следующего года. Расчехлил свои орудия главный информатор ВАДА в «российском» допинговом скандале Георгий Родченков. Через своего адвоката он обвинил в употреблении допинга капитанов «Спартака и ЦСКА, Дениса Глушакова и Игоря Акинфеева, а также еще 32 российских футболиста.

Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную России хотят оставить без ЧМ-2018

Если, несмотря ни на что, несколько игроков все же будут дисквалифицированы, то появятся основания отстранить от игры не только их, но и приостановить членство в ФИФА всего Российского футбольного союза. Это в свою очередь может означать запрет на участие нашей сборной в международных турнирах. Представьте только домашний чемпионат мира без нашей команды…