То, что Родченков явно подгоняет те или иные «сливы» под текущую политическую ситуацию, ни для кого не является откровением. Нестыковки, конечно, на каждом углу. Сейчас ученый рассказывает о том, как россияне просили подменить допинг-пробу украинского спортсмена. Разумеется, с «неправильной» на «правильную» (у российских спортсменов подмена шла в обратном направлении). Просили, правда, в 2013 году, еще до обострения российско-украинских взаимоотношений, и потому не очень понятно, чем же именно украинский спортсмен так спортивным чиновникам в ту пору не угодил.

Я ни в коем случае не хочу заниматься огульной критикой Родченкова. Его позиция совершенно объяснима: когда стали один за другим при странных обстоятельствах уходить из жизни его коллеги по антидопинговому делу (Никита Камаев, Вячеслав Синев), он понял, что «пора валить». Быть информатором – не стыдно, если ты искренне считаешь, что работаешь на идеалы чистого спорта. Тут, конечно, очень много допущений, которые надо оставлять за скобками, но не об этом речь.

Ясно, что реальная информация у Родченкова была, он ее в свое время предоставил. Ясно, что потом что-то еще вспомнил. Но нельзя же «вспоминать» вот так месяц за месяцем два года подряд. И каждый раз воспоминания очень точно совпадают по времени с теми или иными инфоповодами. Перенести чемпионат мира по футболу из России в другую страну уже невозможно – пройдена уже точка невозврата: билетная программа запущена и реализуется. Поэтому есть задача просто информационной атаки с целью бросить тень на церемонию жеребьевки чемпионата мира. Вот и появляется «список 34» – набор футболистов, которые вообще имели шансы пересекаться с Родченковым или его коллегами.

Да, там есть парочка футболистов, балующихся «травкой», но и только. Девушки, приклеенные к списку – это вполне допускаю. В женских командных видах спорта, как известно, существуют не только нетрадиционные сексуальные отношения, но и допинг-привычки. В хоккее ловили наших барышень, помним. Нет оснований полагать, что в футболе все устроено по-другому. Любительница экстрима Елена Никитина, пожизненно отстраненная от Игр на прошлой неделе, перешла в скелетон как раз из футбола. Но вот в то, что Акинфеев, Кержаков – все как один сидят на таблетках – этого допустить не могу никак, уж извините. И не потому, что они играют на таком уровне, что в допинг-помощи их вряд ли кто-то заподозрит, а потому, что они – постоянные участники еврокубков и других международных матчей и тестируются регулярно. На одном отдельно взятом турнире можно предположить историю с подменой пробирок через дырку в стене, но не матч за матчем в течение многих лет.

Поэтому относимся ко всей этой ситуации, держа фигу в кармане. Запасемся колой и попкорном. Можно квасом и сухариками, конечно – так будет патриотичнее, мы не настаиваем.