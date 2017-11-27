В чем информатор WADA сейчас не прав? О слабом звене в измышлениях Родченкова
Главный редактор «Советского спорта» объясняет, что не так с «вбросом» Григория Родченкова о российских футболистах, сидящих на допинге.
То, что Родченков явно подгоняет те или иные «сливы» под текущую политическую ситуацию, ни для кого не является откровением. Нестыковки, конечно, на каждом углу. Сейчас ученый рассказывает о том, как россияне просили подменить допинг-пробу украинского спортсмена. Разумеется, с «неправильной» на «правильную» (у российских спортсменов подмена шла в обратном направлении). Просили, правда, в 2013 году, еще до обострения российско-украинских взаимоотношений, и потому не очень понятно, чем же именно украинский спортсмен так спортивным чиновникам в ту пору не угодил.
Я ни в коем случае не хочу заниматься огульной критикой Родченкова. Его позиция совершенно объяснима: когда стали один за другим при странных обстоятельствах уходить из жизни его коллеги по антидопинговому делу (Никита Камаев, Вячеслав Синев), он понял, что «пора валить». Быть информатором – не стыдно, если ты искренне считаешь, что работаешь на идеалы чистого спорта. Тут, конечно, очень много допущений, которые надо оставлять за скобками, но не об этом речь.
Ясно, что реальная информация у Родченкова была, он ее в свое время предоставил. Ясно, что потом что-то еще вспомнил. Но нельзя же «вспоминать» вот так месяц за месяцем два года подряд. И каждый раз воспоминания очень точно совпадают по времени с теми или иными инфоповодами. Перенести чемпионат мира по футболу из России в другую страну уже невозможно – пройдена уже точка невозврата: билетная программа запущена и реализуется. Поэтому есть задача просто информационной атаки с целью бросить тень на церемонию жеребьевки чемпионата мира. Вот и появляется «список 34» – набор футболистов, которые вообще имели шансы пересекаться с Родченковым или его коллегами.
Да, там есть парочка футболистов, балующихся «травкой», но и только. Девушки, приклеенные к списку – это вполне допускаю. В женских командных видах спорта, как известно, существуют не только нетрадиционные сексуальные отношения, но и допинг-привычки. В хоккее ловили наших барышень, помним. Нет оснований полагать, что в футболе все устроено по-другому. Любительница экстрима Елена Никитина, пожизненно отстраненная от Игр на прошлой неделе, перешла в скелетон как раз из футбола. Но вот в то, что Акинфеев, Кержаков – все как один сидят на таблетках – этого допустить не могу никак, уж извините. И не потому, что они играют на таком уровне, что в допинг-помощи их вряд ли кто-то заподозрит, а потому, что они – постоянные участники еврокубков и других международных матчей и тестируются регулярно. На одном отдельно взятом турнире можно предположить историю с подменой пробирок через дырку в стене, но не матч за матчем в течение многих лет.
Поэтому относимся ко всей этой ситуации, держа фигу в кармане. Запасемся колой и попкорном. Можно квасом и сухариками, конечно – так будет патриотичнее, мы не настаиваем.