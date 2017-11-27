Буквально через несколько часов стартует один из главных матчей чемпионата России – противостояние двух столиц – официальной и северной – «Спартак» на своем поле примет «Зенит».

Пока команды только готовятся сойтись лицом к лицу, мы решили сравнить их финансы, ведь сегодня на поле появятся два клуба с самыми крупными бюджетами в нашей премьер-лиге. По неофициальной информации бюджет «Зенита» на этот сезон составляет порядка 10,8 млрд рублей. У «Спартака» он чуть поменьше – 8,1 млрд рублей. Но это все равно намного больше, чем у ближайшего преследователя, «Локомотива» – порядка 5,4 млрд рублей.

«Спартак» теряет больше «Зенита»

Выходит «Зенит» тратит на футбол намного больше, чем конкуренты, а идет пока лишь на втором месте, уступая все тому же «Локомотиву»? Давайте проверим. Начнем, пожалуй, с трансферов за последние пять сезонов, начиная с сезона 2013/14 и заканчивая нынешним – 2017/18.

За эти пять сезонов «Спартак» приобрел футболистов на общую сумму порядка 101,4 млн евро, если верить специализированному порталу Transfermarkt. Закупки «Зенита» были обширнее – на 175,14 млн евро. Ага!

Но не стоит спешить. Мы же не посмотрели еще, сколько команды выручили от продажи своих футболистов – обратная сторона медали трансферного рынка. В случае со «Спартаком» за последние пять сезонов речь идет о 49,98 млн евро, вырученных от исходящих трансферов. «Зенит» получил по этой статье бюджета намного больше – 157,6 млн евро.

Получается, если подбить итоги, за пять сезонов на трансферном рынке «Спартак» оказался в минусе на 51,42 млн евро. «Зенит» же обеднел всего на 17,54 млн евро. Многие будут удивлены, узнав, что убыток сине-бело-голубых оказался в три раза ниже, чем у их красно-белых конкурентов.

Зарплаты – на одном уровне

Еще одна футбольная аксиома применительно к России – в «Зените» самые высокие зарплаты. Так ли это? Давайте проверим. За основу возьмем составы команд, которые появились на поле в их очной встрече в первом круге. Естественно, цифры будут приблизительные, ведь в России до сих пор не раскрываются детали личных контрактов футболистов.

Общая зарплата футболистов «Зенита», которые вышли на после в матче первого круга, составила примерно 27,6 млн евро в год. Самым высокооплачиваемым футболистом на поле в этот день был сербский защитник Бранислав Иванович – 4,1 млн евро в год.

«Спартак» на удивление лишь немного отстал от «Зенита» в размере совокупной зарплаты основного состава – 27,1 млн евро в год. Самый высокооплачиваемый футболист в составе красно-белых – голландец Квинси Промес, получающий 3,8 млн евро в год.

Разница в общей зарплате составила порядка 0,5 млн евро в год – не такая и большая цифра. В среднем получается примерно по 50 тысяч евро на футболиста в год – по 4,2 тысячи евро в месяц.

Чемпионы по спонсорам

Еще меньше, чем о зарплатах футболистов, в России известно о том, откуда деньги поступают в бюджеты клубов. Вернее, неизвестен размер поступлений, источники указаны на официальных сайтах – в разделе о спонсорах и партнерах. Предлагаем сравнить команды по этому показателю.

«Спартак» в начале чемпионата назвали чемпионом по спонсорам – на игровой форме команды было размещено больше всего логотипов. Места не хватало – пришлось по два лого лепить на рукав футболки. Всего же в «подвале» главной страницы сайта размещена информация о 22 спонсорах и партнерах клуба. Почти половина из них так или иначе связаны со структурами, подконтрольными владельцу клуба Леониду Федуну – в основном это «Лукойл», его дочки и бренды. Сторонних спонсоров и партнеров мы насчитали 12, включая букмекеров и производителей алкоголя.

«Зенит», хоть и не стал навешивать на игровую форму такое большое количество цветастых логотипов, все же обладает «подвалом» сайта побольше, чем у «Спартака». В нижней части странички разместились данные о 27 спонсорах и партнерах. Так или иначе аффилированных с владельцами клуба, компанией «Газпром», среди них оказалось десять. Остальные 17 – сторонние компании. При этом клуб еще не нашел себе спонсоров из числа букмекеров и производителей алкоголя. Выходит, «Зенит», принадлежащий компании, подконтрольной государству, все равно крутится, как может, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.