Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в понедельник на «Открытие Арене». В случае победы «Зенита» питерцы не отпустят далеко лидирующий «Локомотив». А победи «Спартак», москвичи поменяются местами с «Краснодаром» и станут четвертыми. Ничья не нужна никому, и это прекрасно понимают фанаты.

ЗА «СПАРТАК»

rwOleg: Сегодня ДР у Манчини, оказывается. Ему нужен галстук ))

Ответ от Ценитель: Шарф из кашемира и шелка.

Самый дорогой шарф самому дорогому манекену для шарфов! ))

3ok: Сегодня сотый матч Антошки (речь о Куинси Промесе – прим. ред.) за СПАРТАК. Это дело надо отметить победой и согласен на дубль!

Nibbler: 5 голов в ворота «Зенита» нереально, тем более им в том матче адски перло, что не удар, то гол.

Ответ от Металлист: У них Лодыгин будет в рамке, Лунев даже в Москву не полетел, так что вполне реально ему накидать полную авоську))

Manoel: Сейчас есть такое чувство, что можем победить. С волнительным нетерпением жду.

Васильев1967: «Спартак» разорвет «Зенит» так же, как и «Краснодар» (4:1).

Alex68: Жаль, у Леннорыча (Евгения Гинера – прим. ред.) нельзя арендовать на 90 минут доброго шведского опорника. Побегал бы сегодня за Кокориным.

Kikito: Вот не люблю вот это общее настроение, когда до игры коронуют Спартак. Большинство в прессе убеждены в том, что Спрартак превосходит Зенит. Возьмет Зенит и сыграет вторым номером. В итоге опять автобус, да и еще с кинжальными контратаками.

Andreich: Сон был, что победим 3:1)))

Santa017: Уверен, что «обе забьют». Мой прогноз на точный счет, это 2-1 с валидольной концовкой.

ЗА «ЗЕНИТ»

Malshion: Интриг у данного матча достаточно много, но выделю основное

– победа Спартака вернет их в золотую гонку

– ничья – сохранение позиций

– победа Зенита, пожалуй, оставит Спартак не у дел

Как и в прошлом году, матч в Москве станет, во многом, определяющим для самих москвичей, а нам уступать никак нельзя.

Вперед «Зенит»!

Пимлико: Когда мы в прошлый раз чествовали Кержа получилось все неплохо на выходе. Сделайте Саше такой же позитивный подарок! :) Роберто Манчини тоже с ДР :)

Лукин: Легко не будет – это точно. Эмоции Спартака – долги перед своими болельщиками за Марибор и за питерские 5-1 могут сыграть нам на руку.

Александр: Против «Спартака» надо играть плотно на своей половине не давая пространства Промесу, Адриано и Зе Луишу. Вся игра их заточена на этих троих, плюс под ними Фернандо. Если Зениту удастся накрыть их контратаку, как сделал Марибор, то будет все окей.

LEXER: Кокорин, положи им пару

Magikbullet: 0:5 «Зенит», изи

ArtemyCSKA: Проиграет ваш чемпион липовый

Рокко Сиффредди: Думаю, что Спартак пропустил пятый и шестой на 90+ минуте

Desyn: Сынки, слушайте папу, будет 2:3 в пользу Питера!