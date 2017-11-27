«Проиграет ваш чемпион липовый». Обзор гостевых перед «Спартак» – «Зенит»
Корреспондент «Советского спорта» заглянул в гостевые книги болельщиков «Спартака» и «Зенита».
Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в понедельник на «Открытие Арене». В случае победы «Зенита» питерцы не отпустят далеко лидирующий «Локомотив». А победи «Спартак», москвичи поменяются местами с «Краснодаром» и станут четвертыми. Ничья не нужна никому, и это прекрасно понимают фанаты.
ЗА «СПАРТАК»
rwOleg: Сегодня ДР у Манчини, оказывается. Ему нужен галстук ))
Ответ от Ценитель: Шарф из кашемира и шелка.
Самый дорогой шарф самому дорогому манекену для шарфов! ))
3ok: Сегодня сотый матч Антошки (речь о Куинси Промесе – прим. ред.) за СПАРТАК. Это дело надо отметить победой и согласен на дубль!
Nibbler: 5 голов в ворота «Зенита» нереально, тем более им в том матче адски перло, что не удар, то гол.
Ответ от Металлист: У них Лодыгин будет в рамке, Лунев даже в Москву не полетел, так что вполне реально ему накидать полную авоську))
Manoel: Сейчас есть такое чувство, что можем победить. С волнительным нетерпением жду.
Васильев1967: «Спартак» разорвет «Зенит» так же, как и «Краснодар» (4:1).
Alex68: Жаль, у Леннорыча (Евгения Гинера – прим. ред.) нельзя арендовать на 90 минут доброго шведского опорника. Побегал бы сегодня за Кокориным.
Kikito: Вот не люблю вот это общее настроение, когда до игры коронуют Спартак. Большинство в прессе убеждены в том, что Спрартак превосходит Зенит. Возьмет Зенит и сыграет вторым номером. В итоге опять автобус, да и еще с кинжальными контратаками.
Andreich: Сон был, что победим 3:1)))
Santa017: Уверен, что «обе забьют». Мой прогноз на точный счет, это 2-1 с валидольной концовкой.
ЗА «ЗЕНИТ»
Malshion: Интриг у данного матча достаточно много, но выделю основное
– победа Спартака вернет их в золотую гонку
– ничья – сохранение позиций
– победа Зенита, пожалуй, оставит Спартак не у дел
Как и в прошлом году, матч в Москве станет, во многом, определяющим для самих москвичей, а нам уступать никак нельзя.
Вперед «Зенит»!
Пимлико: Когда мы в прошлый раз чествовали Кержа получилось все неплохо на выходе. Сделайте Саше такой же позитивный подарок! :) Роберто Манчини тоже с ДР :)
Лукин: Легко не будет – это точно. Эмоции Спартака – долги перед своими болельщиками за Марибор и за питерские 5-1 могут сыграть нам на руку.
Александр: Против «Спартака» надо играть плотно на своей половине не давая пространства Промесу, Адриано и Зе Луишу. Вся игра их заточена на этих троих, плюс под ними Фернандо. Если Зениту удастся накрыть их контратаку, как сделал Марибор, то будет все окей.
LEXER: Кокорин, положи им пару
Magikbullet: 0:5 «Зенит», изи
ArtemyCSKA: Проиграет ваш чемпион липовый
Рокко Сиффредди: Думаю, что Спартак пропустил пятый и шестой на 90+ минуте
Desyn: Сынки, слушайте папу, будет 2:3 в пользу Питера!