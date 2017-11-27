Между Санкт-Петербургом и Москвой всегда будет соперничество, если даже не вражда. В футболе это выражается в противостоянии самой популярной команды столицы, московского «Спартака», с главным клубом города на Неве, питерским «Зенитом».

«Спартак» называют народной командой – считается, что именно красно-белые обладают самой большой армией поклонников у нас в стране. «Зенит» всеми силами пытается доказать, что именно сине-бело-голубой клуб – самый популярный, как минимум по результатам нескольких опросов общественного мнения авторитетными организациями.

За несколько часов до очной встречи между этими двумя клубами мы решили провести собственное небольшое исследование, чтобы понять, какой клуб на данный момент популярнее в России, «Спартак» или «Зенит». Результаты удивляют.

Посещаемость

В прошлых сезонах питерский «Зенит» был ограничен вместимостью своего старенького стадиона «Петровский» и не мог тягаться со «Спартаком», игравшим то на «Лужниках», то на собственной арене, построенной к ЧМ-2018, и соответствующей требованиям ФИФА по посещаемости. Но сезон 2017/18 сине-бело-голубые начали на новой арене, возведенной на Крестовском острове. Теперь возможности «Зенита» по заполнению трибун практически ничем не ограничены.

Произошедшие изменения сказались и на статистике посещаемости команды в чемпионате России. Лидировавший ранее «Спартак» по общей посещаемости опустился на второе место. 17 матчей команды (дома и на выезде) посетили 412,8 тысяч человек. На «Зенит» ходили гораздо охотнее – 492,1 тысячи человек.

Если сравнивать посещаемость домашних матчей, то отрыв питерского клуба выглядит еще более внушительно – 215,7 тысяч болельщиков на «Открытие Арене» против 357,3 тысяч на стадионе с официальным названием «Санкт-Петербург».

Зато «Спартак» лидирует в посещаемости выездных матчей. В городах и весях на красно-белую команду собралось посмотреть 197,2 тысяч человек, тогда как игрой сине-бело-голубых решили насладиться пока лишь 134,9 тысяч болельщиков из регионов нашей необъятной родины. И все равно в общей цифре выигрывает «Зенит».

ТВ-рейтинги

Еще одна возможность сравнить популярность клуба – узнать, сколько человек смотрит трансляцию матча с участием той или иной команды. Цифры, конечно, будут приблизительные, но других у нас нет. Именно на рейтинг трансляции опираются рекламодатели, когда решают потратить деньги – для нас такой показатель тоже сойдет.

Максимально объективными будут рейтинги трансляций чемпионата России по футболу. Мы решили сравнить, какую аудиторию собрали матчи «Спартака» и «Зенита» с самыми популярными конкурентами – ЦСКА и «Локомотивом». Игры с остальными соперниками по большей части вообще не попали в доступный рейтинг спортивных трансляций, поэтому сравнить их не представляется возможным – армейцы и железнодорожники – это все, что у нас есть.

Так вот, трансляция встречи «Спартака» с «Локомотивом» показала рейтинг 1,1. У игры «Зенита» с тем же соперником эта цифра заметно выше – 1,6. В играх с ЦСКА распределение аудитории получилось ровнее, но все равно в пользу «Зенита» – 1,5 против 1,4.

Сравнили мы и рейтинги «Спартака» и «Зенита» в еврокубках. Один минус – сравнение получается неравнозначным, ведь москвичи играют в Лиге чемпионов, а «Зенит» – в Лиге Европы. Несмотря на это, на одной из недель «Зениту» даже удалось обогнать «Спартак» в рейтинге – за игрой питерцев против «Русенборга» наблюдали 1,9% от общего числа зрителей, тогда как матч «Спартака» с «Севильей» показал рейтинг 1,7. В остальных случаях «Спартак» смотрели больше зрителей: 1,8 против 1,5 когда клубы играли с «Марибором» и «Вардаром», 1,9 против 1,8 когда соперниками были «Ливерпуль» и «Реал-Сосьедад» (учитывая имена соперников, разрыв не так и велик), 1.8 против 1,7 когда команды проводили ответные матчи с «Севильей» и «Русенборгом».

Социальные сети

Современные социальные сети являются виртуальным отражением реальной жизни. В них люди знакомятся, общаются, делятся самым интересным и, конечно, следят за своими любимыми клубами. Поэтому социальные сети можно рассматривать, как один из показателей популярности.

Для сравнения «Спартака» и «Зенита» мы выбрали пять самых популярных разноплановых социальных сетей: российский и американский аналоги – ВКонтакте и Facebook, сервис быстрых сообщений Twitter, фото-сервис Instagram и видеохостинг YouTube.

Сложно поверить, но во всех социальных сетях «Зенит» опередил «Спартак» по количеству подписчиков: 875 тысяч против 686 тысяч в Twitter, 893 тысячи против 885 тысяч – ВКонтакте, 977 тысяч против 729 тысяч в Facebook, 322 тысячи против 256 тысяч в Instagram и 243 тысячи против 166 тысяч в YouTube.

Поисковые запросы

Единственный показатель, в котором «Спартак» дал «Зениту» ощутимую фору – поисковые запросы в «Яндексе». Специальный сервис WordStat позволяет узнать, какое количество раз вводили то или иное слово в поисковую строку.

«Спартак» в «Яндексе» за месяц искали 4 122 361 раз, тогда как «Зенитом» интересовались лишь в 1 713 855 случаях.