Мы собрали статистику по московским матчам «Спартака» и «Зенита» за всю российскую историю, и поняли, что «Зенит„забьет, но не выиграет.

Факт первый: в Москве «Спартак» побеждает чаще

25 раз в российской истории играли в Москве «Спартак» и «Зенит».

23 матча состоялись в рамках чемпионата и дважды – с интервалом в 10 лет – команды играли в Кубке России.

10 раз в Москве побеждал «Спартак», еще в 8 матчах была ничья и 7 раз выигрывал «Зенит».

Все матчи «Спартак» – «Зенит» в Москве

Дата Стадион Счет Авторы голов 29.07.1992 «Лужники» 4:0 (3:0) Онопко, 19 (с пенальти); Пятницкий, 24; Радченко, 44; Ледяхов, 56 16.07.1996 «Локомотив» 0:2 (0:0) Лепёхин, 57; Зубко, 75 07.05.1997 (КР) «Торпедо» 0:1 (0:0) Лепёхин, 79 30.08.1997 «Локомотив» 2:0 (2:0) Титов, 14; Кечинов, 34 15.07.1998 «Динамо» 0:0 28.07.1999 «Лужники» 4:1 (2:0) Булатов, 2, 73; Тихонов, 6 (с пенальти); Ширко, 51 — Панов, 66 23.06.2000 «Лужники» 1:2 (0:1) Титов, 52 — Панов, 13; Горшков, 61 27.10.2001 «Лужники» 3:1 (2:1) Титов, 25; Баранов, 27; Парфёнов, 53 — Аршавин, 3 10.07.2002 «Динамо» 4:3 (0:1) Бесчастных, 51 (с пенальти), 58; Кебе, 64; Сычёв, 69 — Кержаков, 5, 60; Аршавин, 47 23.04.2003 «Торпедо» 1:1 (1:1) Павленко, 27 — Спивак, 15 (с пенальти) 01.05.2004 «Локомотив» 0:3 (0:1) Кержаков, 37; Спивак, 49; Аршавин, 60 16.10.2005 «Лужники» 1:1 (0:0) Видич, 80 (с пенальти) — Аршавин, 60 14.10.2006 «Лужники» 1:0 (0:0) Быстров, 90 18.04.2007 (КР) «Лужники» 1:1 (1:0) Прудников, 19 — Погребняк, 52 21.07.2007 «Лужники» 3:1 (1:1) Павлюченко, 28, 61 (с пенальти); Баженов, 83 — Аршавин, 45 22.11.2008 «Лужники» 1:3 (0:3) Павленко, 47 — Погребняк, 5; Данни, 19, 45 15.03.2009 «Лужники» 1:1 (0:0) Саенко, 2 — Погребняк, 17 27.10.2010 «Лужники» 1:0 (0:0) Д. Комбаров, 88 (с пенальти) 02.10.2011 «Лужники» 2:2 (1:1) Анюков, 22 (автогол); Веллитон, 80 — Данни, 39; Кержаков, 47 31.03.2012 «Лужники» 1:2 (0:1) Дзюба, 85 — Семак, 10; Кержаков, 63 (с пенальти) 30.11.2012 «Лужники» 2:4 (1:2) Дзюба, 26; Эменике, 81 — Халк, 21; Витсель, 41, 71; Широков, 78 10.11.2013 «Локомотив» 4:2 (2:1) Мовсисян, 33, 44, 48; Глушаков, 84 — Кержаков, 6; Халк, 64 02.05.2015 «Открытие Арена» 1:1 (0:0) Ромуло, 48 — Халк, 90 26.09.2015 «Открытие Арена» 2:2 (1:1) Зе Луиш, 6; Попов, 70 — Халк, 27; Дзюба, 88 16.04.2017 «Открытие Арена» 2:1 (1:0) Промес, 22; Самедов, 80 — Дзюба, 66

Факт второй: обе команды должны забить

3,08 гола в среднем забивается в московских матчах этих команд.

«Спартак» забивает в среднем 1,68 гола, а «Зенит» - 1,4 гола за матч.

Разница голов в московских матчах: 42 – 35 в пользу «Спартака».

Только один раз в московском матче «Спартака» и «Зенита» был зафиксирован счет 0:0 (в 1998 году). В 12 из 15 последних московских матчах забивали обе команды.

Всего три раза был зафиксирован крупный счет: в 1992 и 1999 году побеждали красно-белые (4:0 и 4:1 соответственно), в 2004 — сине-бело-голубые (3:0).

Факт третий: «Спартак» не проигрывает «Зениту» на «Открытии»

«Спартак» принимал «Зенит» на пяти разных московских стадионах: в «Лужниках», на «Торпедо», «Локомотиве», «Динамо» и «Открытие Арене». На двух последних красно-белые «Зениту» не проигрывали.

Факт четвертый: команда Дзюбы в Москве не выигрывает

Артём Дзюба — единственный футболист, который в московских матчах «Спартака» и «Зенита» забивал и за ту, и за другую команду. Причем в Москве команды, за которые забивал Дзюба, ни разу не выиграли: «Спартак» уступил 1:2 и 2:4, «Зенит» сыграл вничью 2:2 и проиграл 1:2.

Артём Дзюба против «Спартака»

Дата Место Счет Статистика 26.09.2015 в гостях 2:2 90 минут, гол 16.04.2016 дома 5:2 90 минут, гол 02.10.2016 дома 4:2 90 минут, гол, желтая карточка 16.04.2017 в гостях 1:2 90 минут, гол 06.08.2017 дома 5:1 Вышел на замену на 87-й минуте

Итого: 5 матчей (4 полных), 4 гола, 1 желтая карточка

Квинси Промес против «Зенита»

Дата Место Счет Статистика 27.09.2014 в гостях 0:0 Заменен на 90-й минуте 02.05.2015 дома 1:1 Заменен на 89-й минуте 26.09.2015 дома 2:2 90 минут 16.04.2016 в гостях 2:5 90 минут, желтая карточка 02.10.2016 в гостях 2:4 90 минут 16.04.2017 дома 2:1 90 минут, гол, желтая карточка 06.08.2017 в гостях 1:5 90 минут, гол (с пенальти)

Итого: 7 матчей (5 полных), 2 гола (1 с пенальти), 2 желтые карточки.

Все бомбардиры московских матчей «Спартака» и «Зенита»

Игрок Команда Голы (с пенальти) Александр Кержаков «Зенит» 6 (1) Андрей Аршавин «Зенит» 5 Артём Дзюба «Спартак»/«Зенит» 4: 2+2 Халк «Зенит» 4 Данни «Зенит» 3 Юра Мовсисян «Спартак» 3 Павел Погребняк «Зенит» 3 Егор Титов «Спартак» 3 Владимир Бесчастных «Спартак» 2 (1) Виктор Булатов «Спартак» 2 Аксель Витсель «Зенит» 2 Константин Лепёхин «Зенит» 2 Александр Павленко «Спартак» 2 Роман Павлюченко «Спартак» 2 (1) Александр Панов «Зенит» 2 Александр Спивак «Зенит» 2 (1) Никита Баженов «Спартак» 1 Василий Баранов «Спартак» 1 Владимир Быстров «Спартак» 1 Веллитон «Спартак» 1 Неманья Видич «Спартак» 1 (1) Денис Глушаков «Спартак» 1 Александр Горшков «Зенит» 1 Зе Луиш «Спартак» 1 Денис Зубко «Зенит» 1 Ибра Кебе «Спартак» 1 Валерий Кечинов «Спартак» 1 Дмитрий Комбаров «Спартак» 1 Игорь Ледяхов «Спартак» 1 Виктор Онопко «Спартак» 1 (1) Дмитрий Парфёнов «Спартак» 1 Ивелин Попов «Спартак» 1 Квинси Промес «Спартак» 1 Александр Прудников «Спартак» 1 Андрей Пятницкий «Спартак» 1 Дмитрий Радченко «Спартак» 1 Ромуло «Спартак» 1 Иван Саенко «Спартак» 1 Александр Самедов «Спартак» 1 Сергей Семак «Зенит» 1 Дмитрий Сычёв «Спартак» 1 Андрей Тихонов «Спартак» 1 (1) Александр Ширко «Спартак» 1 Роман Широков «Зенит» 1 Эммануэль Эменике «Спартак» 1 Автогол (Александр Анюков) «Спартак» 1

Факт пятый: команда Карреры пропустит с 76-й по 90-ю минуты, а команда Манчини забьет

При тренере Массимо Каррере «Спартак» чаще всего пропускает с 76-й по 90-ю минуты. В эти минуты в ворота «Спартака» забито 16 голов.

«Зенит» под руководством Роберто Манчини чаще всего забивает в промежутках с 61-й по 75-ю минуты и с 76-й по 90-ю минуты. На эти отрезки приходится по 10 забитых голов.

«Спартак» Карреры, сезон 2017/18

1-15 мин 16-30 мин 31-45 мин 46-60 мин 61-75 мин 76-90 мин 91-120 мин Всего Забито 2 8 10 8 6 11 2 47 Пропущено 1 4 3 5 4 13 1 31

«Зенит» Манчини, сезон 2017/18