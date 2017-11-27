Если Дзюба забьет,«Зенит» не выиграет: 5 фактов, которые надо знать перед матчем
Мы собрали статистику по московским матчам «Спартака» и «Зенита» за всю российскую историю, и поняли, что «Зенит„забьет, но не выиграет.
Факт первый: в Москве «Спартак» побеждает чаще
25 раз в российской истории играли в Москве «Спартак» и «Зенит».
23 матча состоялись в рамках чемпионата и дважды – с интервалом в 10 лет – команды играли в Кубке России.
10 раз в Москве побеждал «Спартак», еще в 8 матчах была ничья и 7 раз выигрывал «Зенит».
Все матчи «Спартак» – «Зенит» в Москве
|
Дата
|
Стадион
|
Счет
|
Авторы голов
|
29.07.1992
|
«Лужники»
|
4:0 (3:0)
|
Онопко, 19 (с пенальти); Пятницкий, 24; Радченко, 44; Ледяхов, 56
|
16.07.1996
|
«Локомотив»
|
0:2 (0:0)
|
Лепёхин, 57; Зубко, 75
|
07.05.1997 (КР)
|
«Торпедо»
|
0:1 (0:0)
|
Лепёхин, 79
|
30.08.1997
|
«Локомотив»
|
2:0 (2:0)
|
Титов, 14; Кечинов, 34
|
15.07.1998
|
«Динамо»
|
0:0
|
|
28.07.1999
|
«Лужники»
|
4:1 (2:0)
|
Булатов, 2, 73; Тихонов, 6 (с пенальти); Ширко, 51 — Панов, 66
|
23.06.2000
|
«Лужники»
|
1:2 (0:1)
|
Титов, 52 — Панов, 13; Горшков, 61
|
27.10.2001
|
«Лужники»
|
3:1 (2:1)
|
Титов, 25; Баранов, 27; Парфёнов, 53 — Аршавин, 3
|
10.07.2002
|
«Динамо»
|
4:3 (0:1)
|
Бесчастных, 51 (с пенальти), 58; Кебе, 64; Сычёв, 69 — Кержаков, 5, 60; Аршавин, 47
|
23.04.2003
|
«Торпедо»
|
1:1 (1:1)
|
Павленко, 27 — Спивак, 15 (с пенальти)
|
01.05.2004
|
«Локомотив»
|
0:3 (0:1)
|
Кержаков, 37; Спивак, 49; Аршавин, 60
|
16.10.2005
|
«Лужники»
|
1:1 (0:0)
|
Видич, 80 (с пенальти) — Аршавин, 60
|
14.10.2006
|
«Лужники»
|
1:0 (0:0)
|
Быстров, 90
|
18.04.2007 (КР)
|
«Лужники»
|
1:1 (1:0)
|
Прудников, 19 — Погребняк, 52
|
21.07.2007
|
«Лужники»
|
3:1 (1:1)
|
Павлюченко, 28, 61 (с пенальти); Баженов, 83 — Аршавин, 45
|
22.11.2008
|
«Лужники»
|
1:3 (0:3)
|
Павленко, 47 — Погребняк, 5; Данни, 19, 45
|
15.03.2009
|
«Лужники»
|
1:1 (0:0)
|
Саенко, 2 — Погребняк, 17
|
27.10.2010
|
«Лужники»
|
1:0 (0:0)
|
Д. Комбаров, 88 (с пенальти)
|
02.10.2011
|
«Лужники»
|
2:2 (1:1)
|
Анюков, 22 (автогол); Веллитон, 80 — Данни, 39; Кержаков, 47
|
31.03.2012
|
«Лужники»
|
1:2 (0:1)
|
Дзюба, 85 — Семак, 10; Кержаков, 63 (с пенальти)
|
30.11.2012
|
«Лужники»
|
2:4 (1:2)
|
Дзюба, 26; Эменике, 81 — Халк, 21; Витсель, 41, 71; Широков, 78
|
10.11.2013
|
«Локомотив»
|
4:2 (2:1)
|
Мовсисян, 33, 44, 48; Глушаков, 84 — Кержаков, 6; Халк, 64
|
02.05.2015
|
«Открытие Арена»
|
1:1 (0:0)
|
Ромуло, 48 — Халк, 90
|
26.09.2015
|
«Открытие Арена»
|
2:2 (1:1)
|
Зе Луиш, 6; Попов, 70 — Халк, 27; Дзюба, 88
|
16.04.2017
|
«Открытие Арена»
|
2:1 (1:0)
|
Промес, 22; Самедов, 80 — Дзюба, 66
Факт второй: обе команды должны забить
3,08 гола в среднем забивается в московских матчах этих команд.
«Спартак» забивает в среднем 1,68 гола, а «Зенит» - 1,4 гола за матч.
Разница голов в московских матчах: 42 – 35 в пользу «Спартака».
Только один раз в московском матче «Спартака» и «Зенита» был зафиксирован счет 0:0 (в 1998 году). В 12 из 15 последних московских матчах забивали обе команды.
Всего три раза был зафиксирован крупный счет: в 1992 и 1999 году побеждали красно-белые (4:0 и 4:1 соответственно), в 2004 — сине-бело-голубые (3:0).
Факт третий: «Спартак» не проигрывает «Зениту» на «Открытии»
«Спартак» принимал «Зенит» на пяти разных московских стадионах: в «Лужниках», на «Торпедо», «Локомотиве», «Динамо» и «Открытие Арене». На двух последних красно-белые «Зениту» не проигрывали.
Факт четвертый: команда Дзюбы в Москве не выигрывает
Артём Дзюба — единственный футболист, который в московских матчах «Спартака» и «Зенита» забивал и за ту, и за другую команду. Причем в Москве команды, за которые забивал Дзюба, ни разу не выиграли: «Спартак» уступил 1:2 и 2:4, «Зенит» сыграл вничью 2:2 и проиграл 1:2.
Артём Дзюба против «Спартака»
|
Дата
|
Место
|
Счет
|
Статистика
|
26.09.2015
|
в гостях
|
2:2
|
90 минут, гол
|
16.04.2016
|
дома
|
5:2
|
90 минут, гол
|
02.10.2016
|
дома
|
4:2
|
90 минут, гол, желтая карточка
|
16.04.2017
|
в гостях
|
1:2
|
90 минут, гол
|
06.08.2017
|
дома
|
5:1
|
Вышел на замену на 87-й минуте
Итого: 5 матчей (4 полных), 4 гола, 1 желтая карточка
Квинси Промес против «Зенита»
|
Дата
|
Место
|
Счет
|
Статистика
|
27.09.2014
|
в гостях
|
0:0
|
Заменен на 90-й минуте
|
02.05.2015
|
дома
|
1:1
|
Заменен на 89-й минуте
|
26.09.2015
|
дома
|
2:2
|
90 минут
|
16.04.2016
|
в гостях
|
2:5
|
90 минут, желтая карточка
|
02.10.2016
|
в гостях
|
2:4
|
90 минут
|
16.04.2017
|
дома
|
2:1
|
90 минут, гол, желтая карточка
|
06.08.2017
|
в гостях
|
1:5
|
90 минут, гол (с пенальти)
Итого: 7 матчей (5 полных), 2 гола (1 с пенальти), 2 желтые карточки.
Все бомбардиры московских матчей «Спартака» и «Зенита»
|
Игрок
|
Команда
|
Голы (с пенальти)
|
Александр Кержаков
|
«Зенит»
|
6 (1)
|
Андрей Аршавин
|
«Зенит»
|
5
|
Артём Дзюба
|
«Спартак»/«Зенит»
|
4: 2+2
|
Халк
|
«Зенит»
|
4
|
Данни
|
«Зенит»
|
3
|
Юра Мовсисян
|
«Спартак»
|
3
|
Павел Погребняк
|
«Зенит»
|
3
|
Егор Титов
|
«Спартак»
|
3
|
Владимир Бесчастных
|
«Спартак»
|
2 (1)
|
Виктор Булатов
|
«Спартак»
|
2
|
Аксель Витсель
|
«Зенит»
|
2
|
Константин Лепёхин
|
«Зенит»
|
2
|
Александр Павленко
|
«Спартак»
|
2
|
Роман Павлюченко
|
«Спартак»
|
2 (1)
|
Александр Панов
|
«Зенит»
|
2
|
Александр Спивак
|
«Зенит»
|
2 (1)
|
Никита Баженов
|
«Спартак»
|
1
|
Василий Баранов
|
«Спартак»
|
1
|
Владимир Быстров
|
«Спартак»
|
1
|
Веллитон
|
«Спартак»
|
1
|
Неманья Видич
|
«Спартак»
|
1 (1)
|
Денис Глушаков
|
«Спартак»
|
1
|
Александр Горшков
|
«Зенит»
|
1
|
Зе Луиш
|
«Спартак»
|
1
|
Денис Зубко
|
«Зенит»
|
1
|
Ибра Кебе
|
«Спартак»
|
1
|
Валерий Кечинов
|
«Спартак»
|
1
|
Дмитрий Комбаров
|
«Спартак»
|
1
|
Игорь Ледяхов
|
«Спартак»
|
1
|
Виктор Онопко
|
«Спартак»
|
1 (1)
|
Дмитрий Парфёнов
|
«Спартак»
|
1
|
Ивелин Попов
|
«Спартак»
|
1
|
Квинси Промес
|
«Спартак»
|
1
|
Александр Прудников
|
«Спартак»
|
1
|
Андрей Пятницкий
|
«Спартак»
|
1
|
Дмитрий Радченко
|
«Спартак»
|
1
|
Ромуло
|
«Спартак»
|
1
|
Иван Саенко
|
«Спартак»
|
1
|
Александр Самедов
|
«Спартак»
|
1
|
Сергей Семак
|
«Зенит»
|
1
|
Дмитрий Сычёв
|
«Спартак»
|
1
|
Андрей Тихонов
|
«Спартак»
|
1 (1)
|
Александр Ширко
|
«Спартак»
|
1
|
Роман Широков
|
«Зенит»
|
1
|
Эммануэль Эменике
|
«Спартак»
|
1
|
Автогол (Александр Анюков)
|
«Спартак»
|
1
Факт пятый: команда Карреры пропустит с 76-й по 90-ю минуты, а команда Манчини забьет
При тренере Массимо Каррере «Спартак» чаще всего пропускает с 76-й по 90-ю минуты. В эти минуты в ворота «Спартака» забито 16 голов.
«Зенит» под руководством Роберто Манчини чаще всего забивает в промежутках с 61-й по 75-ю минуты и с 76-й по 90-ю минуты. На эти отрезки приходится по 10 забитых голов.
«Спартак» Карреры, сезон 2017/18
|
|
1-15 мин
|
16-30 мин
|
31-45 мин
|
46-60 мин
|
61-75 мин
|
76-90 мин
|
91-120 мин
|
Всего
|
Забито
|
2
|
8
|
10
|
8
|
6
|
11
|
2
|
47
|
Пропущено
|
1
|
4
|
3
|
5
|
4
|
13
|
1
|
31
«Зенит» Манчини, сезон 2017/18
|
|
1-15 мин
|
16-30 мин
|
31-45 мин
|
46-60 мин
|
61-75 мин
|
76-90 мин
|
91-120 мин
|
Всего
|
Забито
|
6
|
7
|
5
|
9
|
10
|
10
|
1
|
48
|
Пропущено
|
0
|
1
|
5
|
3
|
4
|
4
|
1
|
18