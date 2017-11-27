Факт первый: в Москве «Спартак» побеждает чаще

25 раз в российской истории играли в Москве «Спартак» и «Зенит».

23 матча состоялись в рамках чемпионата и дважды – с интервалом в 10 лет – команды играли в Кубке России.

10 раз в Москве побеждал «Спартак», еще в 8 матчах была ничья и 7 раз выигрывал «Зенит».

Все матчи «Спартак» – «Зенит» в Москве

Дата

Стадион

Счет

Авторы голов

29.07.1992

«Лужники»

4:0 (3:0)

Онопко, 19 (с пенальти); Пятницкий, 24; Радченко, 44; Ледяхов, 56

16.07.1996

«Локомотив»

0:2 (0:0)

Лепёхин, 57; Зубко, 75

07.05.1997 (КР)

«Торпедо»

0:1 (0:0)

Лепёхин, 79

30.08.1997

«Локомотив»

2:0 (2:0)

Титов, 14; Кечинов, 34

15.07.1998

«Динамо»

0:0

 

28.07.1999

«Лужники»

4:1 (2:0)

Булатов, 2, 73; Тихонов, 6 (с пенальти); Ширко, 51 — Панов, 66

23.06.2000

«Лужники»

1:2 (0:1)

Титов, 52 — Панов, 13; Горшков, 61

27.10.2001

«Лужники»

3:1 (2:1)

Титов, 25; Баранов, 27; Парфёнов, 53 — Аршавин, 3

10.07.2002

«Динамо»

4:3 (0:1)

Бесчастных, 51 (с пенальти), 58; Кебе, 64; Сычёв, 69 — Кержаков, 5, 60; Аршавин, 47

23.04.2003

«Торпедо»

1:1 (1:1)

Павленко, 27 — Спивак, 15 (с пенальти)

01.05.2004

«Локомотив»

0:3 (0:1)

Кержаков, 37; Спивак, 49; Аршавин, 60

16.10.2005

«Лужники»

1:1 (0:0)

Видич, 80 (с пенальти) — Аршавин, 60

14.10.2006

«Лужники»

1:0 (0:0)

Быстров, 90

18.04.2007 (КР)

«Лужники»

1:1 (1:0)

Прудников, 19 — Погребняк, 52

21.07.2007

«Лужники»

3:1 (1:1)

Павлюченко, 28, 61 (с пенальти); Баженов, 83 — Аршавин, 45

22.11.2008

«Лужники»

1:3 (0:3)

Павленко, 47 — Погребняк, 5; Данни, 19, 45

15.03.2009

«Лужники»

1:1 (0:0)

Саенко, 2 — Погребняк, 17

27.10.2010

«Лужники»

1:0 (0:0)

Д. Комбаров, 88 (с пенальти)

02.10.2011

«Лужники»

2:2 (1:1)

Анюков, 22 (автогол); Веллитон, 80 — Данни, 39; Кержаков, 47

31.03.2012

«Лужники»

1:2 (0:1)

Дзюба, 85 — Семак, 10; Кержаков, 63 (с пенальти)

30.11.2012

«Лужники»

2:4 (1:2)

Дзюба, 26; Эменике, 81 — Халк, 21; Витсель, 41, 71; Широков, 78

10.11.2013

«Локомотив»

4:2 (2:1)

Мовсисян, 33, 44, 48; Глушаков, 84 — Кержаков, 6; Халк, 64

02.05.2015

«Открытие Арена»

1:1 (0:0)

Ромуло, 48 — Халк, 90

26.09.2015

«Открытие Арена»

2:2 (1:1)

Зе Луиш, 6; Попов, 70 — Халк, 27; Дзюба, 88

16.04.2017

«Открытие Арена»

2:1 (1:0)

Промес, 22; Самедов, 80 — Дзюба, 66

 

Факт второй: обе команды должны забить

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РФПЛ. Положение команд Турнирная таблица

3,08 гола в среднем забивается в московских матчах этих команд.

«Спартак» забивает в среднем 1,68 гола, а «Зенит» - 1,4 гола за матч.

Разница голов в московских матчах: 42 – 35 в пользу «Спартака».

Только один раз в московском матче «Спартака» и «Зенита» был зафиксирован  счет 0:0 (в 1998 году). В 12 из 15 последних московских матчах забивали обе команды.

Всего три раза был зафиксирован крупный счет: в 1992 и 1999 году побеждали красно-белые (4:0 и 4:1 соответственно), в 2004 — сине-бело-голубые (3:0).

Факт третий: «Спартак» не проигрывает «Зениту» на «Открытии»

«Спартак» принимал «Зенит» на пяти разных московских стадионах: в «Лужниках», на «Торпедо», «Локомотиве», «Динамо» и «Открытие Арене». На двух последних красно-белые «Зениту» не проигрывали.

 

Факт четвертый: команда Дзюбы в Москве не выигрывает

Артём Дзюба — единственный футболист, который в московских матчах «Спартака» и «Зенита» забивал и за ту, и за другую команду. Причем в Москве команды, за которые забивал Дзюба, ни разу не выиграли: «Спартак» уступил 1:2 и 2:4, «Зенит» сыграл вничью 2:2 и проиграл 1:2.

Артём Дзюба против «Спартака»

Дата

Место

Счет

Статистика

26.09.2015

в гостях

2:2

90 минут, гол

16.04.2016

дома

5:2

90 минут, гол

02.10.2016

дома

4:2

90 минут, гол, желтая карточка

16.04.2017

в гостях

1:2

90 минут, гол

06.08.2017

дома

5:1

Вышел на замену на 87-й минуте

Итого: 5 матчей (4 полных), 4 гола, 1 желтая карточка

Квинси Промес против «Зенита»

Дата

Место

Счет

Статистика

27.09.2014

в гостях

0:0

Заменен на 90-й минуте

02.05.2015

дома

1:1

Заменен на 89-й минуте

26.09.2015

дома

2:2

90 минут

16.04.2016

в гостях

2:5

90 минут, желтая карточка

02.10.2016

в гостях

2:4

90 минут

16.04.2017

дома

2:1

90 минут, гол, желтая карточка

06.08.2017

в гостях

1:5

90 минут, гол (с пенальти)

Итого: 7 матчей (5 полных), 2 гола (1 с пенальти), 2 желтые карточки.

Все бомбардиры московских матчей «Спартака» и «Зенита»

Игрок

Команда

Голы (с пенальти)

Александр Кержаков

«Зенит»

6 (1)

Андрей Аршавин

«Зенит»

5

Артём Дзюба

«Спартак»/«Зенит»

4: 2+2

Халк

«Зенит»

4

Данни

«Зенит»

3

Юра Мовсисян

«Спартак»

3

Павел Погребняк

«Зенит»

3

Егор Титов

«Спартак»

3

Владимир Бесчастных

«Спартак»

2 (1)

Виктор Булатов

«Спартак»

2

Аксель Витсель

«Зенит»

2

Константин Лепёхин

«Зенит»

2

Александр Павленко

«Спартак»

2

Роман Павлюченко

«Спартак»

2 (1)

Александр Панов

«Зенит»

2

Александр Спивак

«Зенит»

2 (1)

Никита Баженов

«Спартак»

1

Василий Баранов

«Спартак»

1

Владимир Быстров

«Спартак»

1

Веллитон

«Спартак»

1

Неманья Видич

«Спартак»

1 (1)

Денис Глушаков

«Спартак»

1

Александр Горшков

«Зенит»

1

Зе Луиш

«Спартак»

1

Денис Зубко

«Зенит»

1

Ибра Кебе

«Спартак»

1

Валерий Кечинов

«Спартак»

1

Дмитрий Комбаров

«Спартак»

1

Игорь Ледяхов

«Спартак»

1

Виктор Онопко

«Спартак»

1 (1)

Дмитрий Парфёнов

«Спартак»

1

Ивелин Попов

«Спартак»

1

Квинси Промес

«Спартак»

1

Александр Прудников

«Спартак»

1

Андрей Пятницкий

«Спартак»

1

Дмитрий Радченко

«Спартак»

1

Ромуло

«Спартак»

1

Иван Саенко

«Спартак»

1

Александр Самедов

«Спартак»

1

Сергей Семак

«Зенит»

1

Дмитрий Сычёв

«Спартак»

1

Андрей Тихонов

«Спартак»

1 (1)

Александр Ширко

«Спартак»

1

Роман Широков

«Зенит»

1

Эммануэль Эменике

«Спартак»

1

Автогол (Александр Анюков)

«Спартак»

1

 

Факт пятый: команда Карреры пропустит с 76-й по 90-ю минуты, а команда Манчини забьет

При тренере Массимо Каррере «Спартак» чаще всего пропускает с 76-й по 90-ю минуты.  В эти минуты в ворота «Спартака» забито 16 голов.

«Зенит» под руководством Роберто Манчини чаще всего забивает в промежутках с 61-й по 75-ю минуты и с 76-й по 90-ю минуты. На эти отрезки приходится по 10 забитых голов.

«Спартак» Карреры, сезон 2017/18

 

1-15 мин

16-30 мин

31-45 мин

46-60 мин

61-75 мин

76-90 мин

91-120 мин

Всего

Забито

2

8

10

8

6

11

2

47

Пропущено

1

4

3

5

4

13

1

31

 

«Зенит» Манчини, сезон 2017/18

 

1-15 мин

16-30 мин

31-45 мин

46-60 мин

61-75 мин

76-90 мин

91-120 мин

Всего

Забито

6

7

5

9

10

10

1

48

Пропущено

0

1

5

3

4

4

1

18

 

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