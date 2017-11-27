Авторитетный и узнаваемый болельщик московского «Спартака» Амир Хюслютдинов в интервью «Советскому спорту» поделился мнением о предстоящем дерби, а также ответил на главный вопрос - является ли «Зенит» принципиальным соперником для столичного клуба

ДЛЯ НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ, ВОЗМОЖНО, ПИТЕРЦЫ - ДОСТОЙНЫЙ КОНКУРЕНТ

- Что готовит фан-клуб «Спартака» к приезду гостей из Санкт-Петербурга?

- В личном качестве я к перфомансу отношения не имею. Понимаете, это для них мы мерило, а для нас это обычный рядовой матч. «Зенит» должен выбить всю эту провинциальную дурь из себя, тогда все будут жить долго и счастливо.

Почему я считаю, что это рядовой клуб? Достаточно посмотреть статистику советского и немного российского времени. В 80-ом году – третье место, 84-год – золото, 99-й – Кубок России, 2001-й – второе место. Вот и все за 80 лет. Если бы по старым правилам давали звезду за 5 титулов чемпиона, то «Зенит» получил бы титул через 20-30 лет, но, к сожалению «Газпром» вмешался.

- Почему вы выносите за скобки сегодняшние времена?

- Вместо того, чтобы строить свой город, жить счастливо, они кичатся своей «столичностью». Столица одна – это Москва, город, который русские земли в единый кулак собирал. Даже за последние 10-15 лет «Зенит» никак не стал принципиальным соперником. Я вам больше скажу: даже ЦСКА не достиг этого статуса, разве что по дракам. Единственный принципиальный соперник, которого я признаю – это московское «Динамо». Мы с ними делили титулы в 30-х годах, в 50-х. А «Зенит» исторически нам не соперник, многие старые болельщики так считают. Для молодежи, возможно, питерцы – достойный конкурент.

Понимаете, еще какая штука. Вспомните руководителя нашего футбола Николая Толстых. В 90-х годах было положение, что клуб высшей лиги не имеет право иметь бюджет больше 3 миллионов долларов. «Спартак» с таким бюджетом в полуфиналах всех трех еврокубков участвовал. Современный «Зенит» с 250 миллионами взял один кубок УЕФА, а дальше что?

ОПАСАЮСЬ СУДЕЙСТВА В СЕГОДНЯШНЕЙ ВСТРЕЧЕ

- Был еще суперкубок УЕФА…

- Суперкубок, как и аналогичный трофей в нашей стране, не является для меня серьезным титулом. Выиграть кубок в одном матче – это профанация. Я больше ценил кубок содружества.

Пусть «Зенит» кичится, они стадион свой собственный забить не могут. У них есть схема, к примеру, питерская фирма покупает билеты у «Зенита», а потом «Газпром» компенсирует этой компании все расходы, и создается иллюзия, что трибуны забиваются битком. Все это из открытых источников, не я это придумал.

- Что за история с продажами билетов на гостевые трибуны для «Зенита» в матче против «Спартака»?

- Прошла информация, что якобы мы с ними договаривались о ценах на билет по 1000 рублей, а потом мы изменили на 1500. Команда из Петербурга входит в первую ценовую категорию, почему-то «зенитовская» сторона не сказала, что мы им даем 5 секторов. Это два за ворота, и три сектора на центр, и все билеты стоимостью по полторы тысячи. Да, за ворота у нас билеты стоят полторы тысячи, но на центр то 2200-2800, мы же не стали им это выкатывать. Вот как-то так они повели себя лукаво. Могли бы спросить, почему «Спартак» так дешево продает? И по моей информации они свою квоту не выкупили.

- Чего ожидаете от сегодняшней встречи двух клубов?

- Надеюсь, что «Спартак» покажет достойную игру. Хотя я опасаюсь судьи Виталия Мешкова. Посмотрите статистику данного товарища, именно когда он судит нас. Это кошмар. Если «Зенит» обыграет нас в честной борьбе, я спокойно приму поражение.