- Евгений Серафимович, мы с вами общаемся почти каждый день, а вы никак не прокомментируете новость о своем назначении в ереванский «Пюник». Каким образом, вы там оказались?

- Все здесь правильно, кроме отчества нового генерального директора. Зовут его Ловчев Евгений Евгеньевич. Я давно дружу с Артуром Согомоняном. Это большой бизнесмен и известный меценат, он проводит турниры для детей в Турции, помогает театру Армена Борисовича Джигарханяна. Армен Борисович для Артура вроде отца. Артур организовывал матч сборная Хорена Оганесяна против сборной мира в Ереване. Я тогда сборную мира тренировал.

- Он является хозяином «Пюника»?

- Его попросили помочь «Пюнику», взять клуб под свое крыло. Вначале Артуру посоветовали пригласить главным тренером Лешу Еременко, ну, который в «Спартаке» играл в 80-х, который отец Романа Еременко. Но у Алексея там не очень получилось, его убрали. А Артур моего Женьку хорошо знает. Он с ним часто обсуждал вопросы комплектования и прочие текущие проблемы. Честно говоря, я даже не знал, что Артур Женьке предложил стать генеральным директором клуба. Узнал пост-фактум, когда Женька позвонил мне и сказал, что завтра вылетает в Ереван. Кстати, первый же матч после долгой неудачной серии «Пюник» выиграл у «Арарата», который возглавляет мой давний партнер по сборной СССР Аркадий Андреасян.

- Еременко убрали. Кто же тогда тренирует «Пюник»?

- Это интересная история. Артур Согомонян с Нобелем Арустамяном летали в Манчестер к Мхитаряну. Он порекомендовал своего первого тренера, который с ним работал в Ереване. Я не помню его фамилию (Армен Гюльбудагянц. – Прим. ред.). Вот он сейчас и тренирует «Пюник».