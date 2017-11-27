Пользуясь анонимным статусом, авторы откровенно говорят о многих спортивных новостях. Часть «сливов» подтверждается, часть – нет. Поэтому, даже делая ниже обзор спортивных телеграм-каналов, призываем вас относиться к этой информации не без доли критики.

Канал «Ненобель» cообщает, что «Зенит» поменяет в летнее окно Дзюбу на Смолова, рассказывает, какая борьба развернулась сейчас в клубе за пост спортивного директора (тут и Корнеев, и Радимов, и Кержаков, и Тимощук, и Орещук, и даже Ткаченко, который ходит по клубному офису в сопровождении колоритного охранника восточной внешности, но никто пока не люб президенту «Зенита» Фурсенко).

Канал «Мутко против» пишет, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не приедет на жеребьевку ЧМ-2018: «Он стал единственным из приглашенных глав регионов, кто отказался посетить церемонию. Во время переговоров с организаторами помощники Полтавченко сообщили, что у Георгия Сергеевича есть дела поважнее, чем проводить целый день в компании Мутко и Ко. К слову, официальная версия отказа от мероприятия - Полтавченко до 1 декабря находится в отпуске и не может поменять свои планы. Вот только пресс-секретаря губернатора об этой версии предупредить забыли. Несколько дней назад Андрей Кибитов отчитался в своем твиттере, что отпуск Полтавченко закончится 29 ноября».

Канал злословит, что перформанс болельщиков, организованный на матче с Аргентиной, обошелся РФС в полтора миллиона рублей, и обращает внимание на «совпаденьице»: все баннеры по контракту с РФС готовила фирма владельца магазина «Фратрии».

Пишут о разработанной рядом ведомств концепции «Города болельщиков» - специального палаточного городка для фанатов, где их будут размещать по образцу чемпионатов мира в ЮАР и Бразилии. «Рядом с городком будет вся инфраструктура: туалеты, душевые, камеры хранения и кафе. Будут ли встраиваться в палатки водка и гитары - пока не решили». Канал публикует макет городка и переживает, не заселятся ли туда жители Саранска раньше, чем туристы.

Канал «Продажный спорт», в отличие от многих аккаунтов, рассказывающих о грядущих «договорняках», создан, судя по всему, не для того, чтобы дать подзаработать на ставках, а исключительно из любви к «литературщине»

Канал «Футбольные тексты», регулярно балующий читателя дайджестом качественных материалов, рассуждает о том, чем заниматься Леониду Слуцкому после ухода из «Халл Сити», который, по мнению автора, не за горами: «Никуда теперь за границей не позовут – разве что куда-нибудь на Сицилию в Серию С. Видимо, Слуцкий вернется в Россию, возглавит «Краснодар» и будет ночами вместе Галицким определять состав на «Уфу». Или уедет в какой-нибудь «Ахмат» и совсем там скиснет. Я бы посоветовал Леониду Викторовичу временно уйти из профессии и до чемпионата мира рвануть на «Матч ТВ». Слуцкий был одним из немногих, кто мог интересно рассказывать о футболе и приводить качественные байки в качестве примеров».

«Кря продакшн» - это канал не анонимный. Фамилия Уткина болельщикам знакома – тут он часто пространно высказывает свое мнение по разным темам. Из свежего – популярно и с фактами объясняет, какая экономика стоит за баном на отечественных телеканалах на олимпийские трансляции. Спойлер: очень дорого, а российских рекламодателей мало, так что все будут в выгоде. Кроме зрителя, но и он найдет где посмотреть.

«Мог дома сидеть» - очень симпатичный канал о фанатском сообществе. Из свежего: «У ЦСКА, говорят, нет фанатов, но кто-то все же приходит мусорить и гадить в подъезд. И это не Обама, как считалось раньше; полиция и космические войска пристально дежурят в каждой подворотне до и после матча (это правда), но инопланетные существа умудряются напиваться во дворах, чем сеют панику даже среди бывалых блюстителей правопорядка; жители поставили шлагбаумы, а район перекрыт для въезда машин, но космические корабли продолжают прибывать по воздуху и оставлять на газонах таинственные знаки. На самом же деле, лично я, стараюсь ошиваться рядом с ареной минимальное количество времени и стараюсь максимально быстро оттуда свалить. Там невозможно вкусно поесть, а в 99,99% заведений неплохо бы организовать внеплановый рейд санэпидемнадзора. Путь от метро через дворы не является самым коротким, так как в эти темные подворотни можно заходить, не чтобы срезать путь, а чтобы получить перо». Это, как вы уже догадались, снова о новеньком стадионе ЦСКА и его окрестностях.

Хорошо известный многим журналистам канал «Планерка» любит развлекать читателя нестандартной подачей материалов и небанальными заголовками. Редакторы участся, а вам просто рекомендуем полистать, понаслаждаться, а то и поужасаться: «Скелетон в шкафу», «Чемпионка Уимблдона проиграла раку», «Футболисты «Лацио» отиправили болельщиков в Освенцим».

Канал «СС – сплетни и спорт», активно вбрасывает информацию, что владелец футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер прятал свои частные самолеты в бермудских офшорах Marimax Jets и Vacuna Jets, созданных при помощи сына — авторитетного бизнесмена Вадима Гинера, раскрывает секреты, каким после чемпионата мира будет новый лимит на легионеров в российском футболе и даже рассказывает все подробности церемонии жеребьевки чемпионата мира, которая пройдет 1 декабря (включая глубину декольте в платье у ведущей церемонии Марии Командной).

Мы не гарантируем достоверность информации, представленной в анонимных каналах, но считаем необходимым познакомить читателей с темами, которые активно обсуждаются. «Читая Telegram-каналы, призываю сохранять разум, мудрость и иронию», - говорил неделю назад пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Тот случай, когда даже если и хотели бы поспорить - подпишемся.