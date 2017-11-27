Однако на первом месте – «Локомотив», который буднично и уныло при большом везении обыграл «СКА-Хабаровск».

ЗВЕЗДЫ ИЛИ МАССОВКА?

Этот матч должен был окончательно ответить на вопрос, ждать ли от двух амбициозных коллективов чемпионской игры и реальных притязаний на первое место.

«Спартак» весь сезон основательно потряхивало, бросало то в жар (5:1 с «Севильей»), то в холод (1:5 с «Зенитом»). Отряд травмированных порой количественно и качественно превосходил тех, кто здоров. В последнее время эпидемия сходила на нет, и некоторые коллеги связали это с тем, что игроков в силу жесткого графика практически перестали загонять в тренажерный зал – нет, мол, мышечной усталости, потому и травм меньше. Не уверен, что причина именно в этом, хотя - пусть как угодно тренируются, лишь бы все были здоровы.

Ну а «Зенит» в начале осени практически стал чемпионом. Примерно после седьмого тура газеты и сайты «одели» на питерцев медали. Осталось только вручить чемпионский кубок и спеть праздничные песни, но тут вдруг сине-бело-голубые перестали забивать и выигрывать. Говорят, связано это со скоропостижной смертью Константина Сарсания, который в самой богатой и потому непростой российской команде отвечал за микроклимат, а в клубе – за сглаживание углов и поиск компромиссов. Бог весть, кто все это делает теперь, но недавно «Зенит» разгромил «Тосно» (5:0), и жизнь в Питере, как показалось, налаживается.

В общем, в понедельник вечером «Спартаку» и «Зениту» надо было ответить на вопрос, кто они в лидирующей группе – исполнители главных ролей или так, массовка. Выяснилось, что лучшие партии играют именно они, однако очков для турнирной таблицы это порой не приносит.

АХ, КАКАЯ КРАСОТА!

Тем временем в Москве заметно похолодало. В ложе прессы сосед слева добавил в чай нелегально пронесенной чачи и аромат удивительного напитка ощущался далеко за пределами мест для СМИ. Под это дело особенно хорошо играл самоотверженный грузин Георгий Джикия, который недавно подписал с клубом новый контракт, чем заслужил от болельщиков баннер: «Георгий, для современного футбола это крутой поступок! 2022». Фанаты намекали на, что Джикия, в отличие от некоторых, не стал дробить срок соглашения на один-два года и не дал повода кое-кому навариться на комиссионных выплатах. Камушек в огород «Зенита», где денег давно не считают.

Сосед справа спросил, каков мой прогноз на матч. Я сказал: «Тотал больше двух с половиной» и прогноз сбылся еще в первом тайме. Ах, как красиво забивал «Спартак»! Второй гол – произведение искусства, ты слышишь, директор спартаковского музея Алексей Матвеев!

Давайте будем честны, чтобы футбол по-настоящему качественным, передачам часто не хватало точности. Очень много потерь, перехватов, невынужденных ошибок.

В игре было много огня и страсти, а вот класса ей порой не хватало. Кому она точно понравилась, так это болельщикам «Локомотива», ведь их любимый коллектив оторвался от «Зенита» на шесть очков. Теперь долгими зимними вечерами им так приятно будет мечтаться о чемпионстве и золотых медалях!

В конце игры на поле совсем уж заполыхало - Фернандо чуть не убил Жиркова и получил вторую желтую карточку, а Комбарову так сбили дыхание, что за его жизнь стало реально страшно. Выбежали врачи, откачали Дмитрия, но его все же пришлось заменить и увезти с поля. Градус накала становился все выше. Комментатор по ТВ кричал, будто Месси обводит Пеле и в падении через себя отдает пас Марадоне. Но еще громче заорали 40 тысяч зрителей, когда мяч в ворота вколотил Пашалич – 3:1!

…«Спартак» и «Зенит» продолжают выяснять, кому в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов, а на первом месте – Юрий Палыч.