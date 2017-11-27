5. Понтус ВЕРНБЛУМ, нападающий

Команда: ЦСКА

Чем запомнился: забил единственный гол в ворота «Рубина» (1:0).

Как и матч с «Бенфикой» (2:0) в середине недели, всю игру против «Рубина» Понтус Вернблум провел на позиции нападающего.

Оба раза Вернблум был невероятно полезен. В частности, умеючи сохранял мяч, не давая соперникам выскочить из-за своей мощной спины. И команда Руя Витории, и коллектив Курбана Бердыева сразу по пять раз нарушали на Вернблуме правила. Ни на одном другом игроке ЦСКА они не фолили чаще. В матче Лиге чемпионов швед также стал лучшим по выигранным верховым единоборствам - пять. В игре чемпионата России выигранным воздухом он тоже запомнился - дважды.

В матче с «Рубином» Вернблум не просто забил победный гол, но и заработал штрафной удар, с которого состоялась голевая атака. Для этого швед отскочил под передачу в недодачу от Сергея Игнашевича. Защитник, едва перехватив мяч, выполнил пас на форварда. Это уже тенденциозная деталь в действиях футболистов ЦСКА - после овладевания мячом на своей половине поля бросать взгляд, а в большинстве случаев и мяч на Понтуса. Уж он-то выйдет из ситуации победителем - или продолжение найдет, или мяч для команды сбережет. В прошлом сезоне так действовал «Челси» Антонио Конте, где маяком для передач от партнеров был Диего Коста. ЦСКА задействует Вернблума в той же роли.

Всего за игру швед трижды бил по воротам и дважды попал в створ. Это лучшие показатели матча.

4. Александр БУХАРОВ, нападающий

Команда: «Ростов»

Чем запомнился: сделал дубль в матче с «Анжи» (2:0).

Матч против «Анжи» для «Ростова» нельзя назвать выдающимся. Команда Леонида Кучука за игру нанесла в общей сложности девять ударов, а из штрафной пять. Несмотря на это, два безответных мяча в ворота соперника она провести сумела - оба раза отличился Александр Бухаров. А всего на его счету три выстрела. Однако, отличная производительность. Голы стали первыми для нападающего в текущем сезоне.

В обоих голевых эпизодах Бухаров сыграл мастерски. Первый гол форвард провел с пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам. Второй мяч нападающий забил, совершив рывок на ближнюю штангу под подачу Тимофея Калачева от угла поля. Футболисты «Анжи», обороняющиеся при угловых зонно, нападающего прозевали. Весьма некстати для махачкалинцев оказалось и отсутствие футболиста на ближней штанге.

По данным WhoScored.com, за игру Бухаров выиграл четыре верховых единоборства. Подобное в этой игре также удалось лишь полузащитнику «Анжи» Гураму Тетрашвили.

3. Евгений МАРКОВ, нападающий

Команда: «Тосно»

Чем запомнился: сделал хет-трик в игре с «Арсеналом» (3:2).

Евгению Маркову удалось невероятное: он сделал хет-трик, появившись на поле лишь во втором тайме! Это первый хет-трик в чемпионате России в текущем сезоне! Подобное еще не удавалось ни Промесу, ни Адриано, ни Смолову, ни Кокорину.

Все свои голы Марков забил головой. Дважды ему не смог помешать Гиа Григалава, в бойцовских качествах которому отказать никак нельзя. Возможно, Марков сделал бы и покер, да вот только партнеры на удар вывели его всего трижды. Но для победы этого оказалось вполне достаточно.

Чтобы оформить хет-трик, Маркову потребовалось провести на поле всего лишь 24 минуты. Тем самым он повторил рекорд Саломона Рондона. Выступая за «Зенит», в апреле 2014-го года столько времени после выхода на замену ему потребовалось, чтобы нокаутировать «Рубин» (6:2). Оперативнее после выхода на замену в чемпионате России трижды не отличался никто.

2. Зе ЛУИШ, нападающий

Команда: «Спартак»

Чем запомнился: сделал две голевые передачи в центральной игре тура.

В игре тура Зе Луиш ассистировал Адриано и Пашаличу. Причем форвард из Кабо-Верде так удобно выкатывал мяч партнерам, что ворота они поражали одним касанием. Всего за матч Зе Луиш трижды выводил партнеров на удар - лучший результат встречи. Все в порядке у форварда и с общей точностью передач - 80% (всего он совершил 30 пасов).

От Зе Луиша исходила опасность не только посредством передач. Он грамотно работал с мячом, заставив соперника трижды нарушить на себе правила - больше не фолили ни на одном спартаковце. Дважды Зе Луиш сам угрожал воротам, что также делали лишь Самедов и Пашалич. Наконец, Зе Луиш вошел в тройку лучших игроков «Спартака» по выигранным верховым единоборствам (3), уступив лишь центральным защитникам Джикии (5) и Боккетти (4).

1. Сальваторе БОККЕТТИ, защитник

Команда: «Спартак»

Чем запомнился: идеально отыграл в обороне в матче с «Зенитом» (3:1)

С «Зенитом» сильный матч провели центральные защитники «Спартака» Сальваторе Боккетти и Георгий Джикия. Особенно преуспел итальянец. Он стал лучшим игроком в своей команде по отборам (5), вторым по перехватам (4) после Ещенко (5) и вторым по выносам мяча (8) после Джикии (14). Кстати, Георгий запомнился двумя отборами и двумя перехватами.

В созидании Боккетти запомнился точностью передач - 86,8%. Это третий результат в «Спартаке» после Романа Зобнина (92,3%) и Дениса Глушакова (91,4%). Джикия в комбинационном плане был менее успешен - 77,3%.

Выделить из этой пары Джикию, а не Боккетти также не позволяет промах россиянина в голевой атаке «Зенита» - Георгий дал себя обыграть Полозу, допустив редкую ошибку.

Интересно, что последний раз в чемпионате России с первых минут Боккетти играл еще 23 сентября - в матче с «Анжи» (2:2). Травма Таски дала ему шанс вновь показать себя. И соотечественник Карреры это сделал.