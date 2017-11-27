- Уже успели узнать, что с Комбаровым?

- Ничего серьезного. Он получил коленом в спину.

- Дмитрий активнее смещался в центр и уходил туда чаще обычного. Так и планировалось?

- Когда у него не получается проходить по флангу, он действует по-другому, ищет варианты. Мы работаем над подобными идеями на тренировках.

- Как вам судейство Виталия Мешкова?

- О судействе я не разговариваю. Арбитры выполняют свою работу, а мы, футболисты и тренеры, – свою.

- Самедов вышел после травмы, сразу забил и сделал предголевую передачу. Почему предпочли именно Александра, а не Мельгарехо или Пашалича?

- В отличие от Мельгарехо и Пашалича, Самедов мог принести пользу на разных позициях. Смещение в моменте с забитым голом? Мы и это учитывали.

- Селихов жаловался, что ему сложно высматривать эпизоды из-за дымовой завесы.

- Поддержка должна быть такой яркой. Я рад за наших болельщиков, и что они подбадривают нас до самого конца.

- Перед игрой вы говорили: важно выиграть и перезагрузить чемпионат. «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку?

- Да, мы занимаем неплохую позицию, и будем бороться за победу в РФПЛ до конца.

- Следите за такими тонкостями: если забивает Самедов – «Спартак» побеждает, если Адриано – непременно пропускает.

- Нет, я не обращаю внимание на подобную статистику. Самое главное, чтобы наша команда побеждала.

- «Спартак» сделал выводы из концовки против «Марибора»? Команда смотрелась вообще иначе.

- Упущенная победа научила нас тому, что матч заканчивается после финального свистка. Бороться нужно до самого конца.

- Решили выпустить Зобнина, потому что Самедов не готов на все сто?

- Нет, мне нужен был игрок, способный выполнять большой объем работы, как Роман. Плюс Александр давно не играл, и у него не было 90 минут в ногах.

- Как скоро в строй вернется Таски?

- У Сердара вот-вот было МРТ. К счастью, ничего серьезного. На днях узнаем, сколько времени потребуется ему на восстановление.

- Пашалича много критиковали и говорили, что он выглядит пассивно. В этот раз было не так.

- Никогда не критиковал его. Знаю уровень Марио, он уже доказал, что достоин играть за «Спартак».

- Где вообще Роша? Куда он пропал?

- Он существует, он в команде. Придет и его момент. Педро должен продолжать хорошо тренироваться. На поле выходит 11 игроков, плюс трое со скамейки. Уверен, что он получит свой шанс и вы все это увидите.

РОБЕРТО МАНЧИНИ: ГЛУШАКОВ ЗАСЛУЖИВАЛ ПРЯМОЙ КРАСНОЙ КАРТОЧКИ

Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини подвел итог встречи своей команды с московским «Спартаком» (1:3).

- Безусловно мы не заслужили поражение. «Спартак» забил два быстрых гола, после чего на протяжении всего матча доминировал «Зенит». Мы не должны были столько пропускать, а как минимум сыграть вничью. Но таков футбол. Поздравляю «Спартак» и Массимо Карреру.

- Как оцените судейство? Арбитр рвал игру свистками, где этого делать было не нужно.

- В целом, судейство оценю как высокое. Конечно, в одном моменте можно было показывать прямую красную карточку Глушакову. А удаление Фернандо – справедливое. Небольшая претензия к Виталию Мешкову к количеству добавленных минут, но в целом все нормально.

- Почему в старте вышел Полоз, а не Дриусси?

- Мне казалось, Дитрий будет лучше завершать атаки. Ему еще надо прибавлять, у него большой потенциал, есть куда расти.

- В первом тайме вы выпустили Ригони. Это реакция на 0:2 или Краневиттер сломался?

- Заменил Краневиттера по тактическим соображениям. Необходимо было идти в атаку и забивать. Начиная с момента замены, мы стали доминировать в течение всей встречи.

- Сразу три футболиста «Зенита» притаились за стенкой в момент исполнения штрафного. Это домашняя заготовка?

- Да, все верно. Нам практически удалось забить, но вечер выдался неудачным.

- Жирков впервые в сезоне вышел в старте. Почему именно сейчас?

- Потому что Юрий универсальный игрок. Он хорошо тактически подготовлен. С выходом Дзюбы мы переместили его на противоположный фланг. Он опытный футболист и привык выступать на разных позициях.