«Мы вернулись в чемпионскую гонку». Каррера и Манчини – о «Спартак» — «Зенит»
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы своей команды над петербургским «Зенитом» (3:1).
- Уже успели узнать, что с Комбаровым?
- Ничего серьезного. Он получил коленом в спину.
- Дмитрий активнее смещался в центр и уходил туда чаще обычного. Так и планировалось?
- Когда у него не получается проходить по флангу, он действует по-другому, ищет варианты. Мы работаем над подобными идеями на тренировках.
- Как вам судейство Виталия Мешкова?
- О судействе я не разговариваю. Арбитры выполняют свою работу, а мы, футболисты и тренеры, – свою.
- Самедов вышел после травмы, сразу забил и сделал предголевую передачу. Почему предпочли именно Александра, а не Мельгарехо или Пашалича?
- В отличие от Мельгарехо и Пашалича, Самедов мог принести пользу на разных позициях. Смещение в моменте с забитым голом? Мы и это учитывали.
- Селихов жаловался, что ему сложно высматривать эпизоды из-за дымовой завесы.
- Поддержка должна быть такой яркой. Я рад за наших болельщиков, и что они подбадривают нас до самого конца.
- Перед игрой вы говорили: важно выиграть и перезагрузить чемпионат. «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку?
- Да, мы занимаем неплохую позицию, и будем бороться за победу в РФПЛ до конца.
- Следите за такими тонкостями: если забивает Самедов – «Спартак» побеждает, если Адриано – непременно пропускает.
- Нет, я не обращаю внимание на подобную статистику. Самое главное, чтобы наша команда побеждала.
- «Спартак» сделал выводы из концовки против «Марибора»? Команда смотрелась вообще иначе.
- Упущенная победа научила нас тому, что матч заканчивается после финального свистка. Бороться нужно до самого конца.
- Решили выпустить Зобнина, потому что Самедов не готов на все сто?
- Нет, мне нужен был игрок, способный выполнять большой объем работы, как Роман. Плюс Александр давно не играл, и у него не было 90 минут в ногах.
- Как скоро в строй вернется Таски?
- У Сердара вот-вот было МРТ. К счастью, ничего серьезного. На днях узнаем, сколько времени потребуется ему на восстановление.
- Пашалича много критиковали и говорили, что он выглядит пассивно. В этот раз было не так.
- Никогда не критиковал его. Знаю уровень Марио, он уже доказал, что достоин играть за «Спартак».
- Где вообще Роша? Куда он пропал?
- Он существует, он в команде. Придет и его момент. Педро должен продолжать хорошо тренироваться. На поле выходит 11 игроков, плюс трое со скамейки. Уверен, что он получит свой шанс и вы все это увидите.
РОБЕРТО МАНЧИНИ: ГЛУШАКОВ ЗАСЛУЖИВАЛ ПРЯМОЙ КРАСНОЙ КАРТОЧКИ
Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини подвел итог встречи своей команды с московским «Спартаком» (1:3).
- Безусловно мы не заслужили поражение. «Спартак» забил два быстрых гола, после чего на протяжении всего матча доминировал «Зенит». Мы не должны были столько пропускать, а как минимум сыграть вничью. Но таков футбол. Поздравляю «Спартак» и Массимо Карреру.
- Как оцените судейство? Арбитр рвал игру свистками, где этого делать было не нужно.
- В целом, судейство оценю как высокое. Конечно, в одном моменте можно было показывать прямую красную карточку Глушакову. А удаление Фернандо – справедливое. Небольшая претензия к Виталию Мешкову к количеству добавленных минут, но в целом все нормально.
- Почему в старте вышел Полоз, а не Дриусси?
- Мне казалось, Дитрий будет лучше завершать атаки. Ему еще надо прибавлять, у него большой потенциал, есть куда расти.
- В первом тайме вы выпустили Ригони. Это реакция на 0:2 или Краневиттер сломался?
- Заменил Краневиттера по тактическим соображениям. Необходимо было идти в атаку и забивать. Начиная с момента замены, мы стали доминировать в течение всей встречи.
- Сразу три футболиста «Зенита» притаились за стенкой в момент исполнения штрафного. Это домашняя заготовка?
- Да, все верно. Нам практически удалось забить, но вечер выдался неудачным.
- Жирков впервые в сезоне вышел в старте. Почему именно сейчас?
- Потому что Юрий универсальный игрок. Он хорошо тактически подготовлен. С выходом Дзюбы мы переместили его на противоположный фланг. Он опытный футболист и привык выступать на разных позициях.