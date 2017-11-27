О том, что творилось на матче и до его начала – в репортаже «Советского спорта».

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЛЮДЯМ ПОМОГАТЬ

Выносить центральный матч тура на понедельник – самое ужасное, что может случится с российским футболом. Особенно в Москве. Но деваться руководителям РФПЛ было некуда: «Спартак» и «Зенит» участвовали в еврокубках, поэтому их встреча в рамках 18-го тура в первый рабочий день недели планировалась изначально. В связи с этим, в метро возникла традиционная давка. Составы стояли на каждой станции по несколько минут, а обыватели, ехавшие отнюдь не на футбол, в очередной раз вынуждены были дышать вполсилы: уж больно тесно стало в вагонах столичной подземки. Настолько тесно, на моей памяти, было разве что в электричках, следующих из Химок на Ленинградский вокзал после топовых матчей ЦСКА.

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На сиреневой ветке из-за #СпартакЗенит дикий ад в вагонах. На моей памяти, такие лютые давки последний раз были в электричках из Химок с больших матчей #ЦСКА #футбол #РФПЛ — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 27 ноября 2017 г.

Составы стоят на станциях по несколько минут. Ветка частично в предсмертном состоянии. Кто-то умудряется не только дышать, но и анализировать стартовый состав. #ЗенитСпартак #футбол #РФПЛ — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 27 ноября 2017 г.

У входа на «Открытие Арену» не обошлось без пьяных выносов домашних болельщиков. Неприятно это конечно, но, видимо, кто-то, думая согреться перед игрой любимой команды, перегрелся от принятого внутрь. Когда дети выводят пьяных родителей со словами «Ну зачем, папа?», становится не по себе.

Однако о хорошем. Красно-белые еще до стартового свистка поздравили защитника Георгия Джикию с подписанием нового контракта до 2022 года. По мнению фанатов, подобные пролонгации – редкая штука в современном футболе.

Символический удар по мячу доверено было нанести болельщику «Спартака» Петру, три года назад пережившему инсульт. Сейчас фанат восстанавливается под чутким наблюдением врачей, а клуб следит за ситуацией и помогает парню. На глазах у заполненного стадиона Петр поднялся из инвалидной коляски и нанес символический удар по мячу. Под рев 45-тысячника и девиз «Один за всех и все за одного» это выглядело поистине завораживающе. До мурашек.

«РАЗ, ДВА, ТРИ, «ЗЕНИТУШКА»…

Поддержка в ходе первого тайма – уверенная и усредненная. С юморными чантами, обидными кричалками и перебросами едких подколок в адрес «Зенита» с одной трибуны на другую. Особую перчинку добавили два спартаковских гола, после которых не обошлось без пиротехники. А мячи, кстати, говоря Самедов и Адриано забили красивые. Александр так вообще побежал радоваться к трибунам, как это принято в Италии. Но и зенитовцы не заставили себя долго ждать. Роберто Манчини уже на 35-й минуте убрал с поля Краневиттера и выпустил Ригони. Это лишь сакрально, но не в тактическом плане, позволило питерцам вернуться в игру, отквитав один гол дальним ударом Кришито. Ну и фанаты сине-бело-голубых, законсервированные между высоченных защитных панелей, принялись пожарить, как они любят.

В перерыве на пресс-ложу посыпались предложения написать «пару лестных слов» о главном арбитре встречи Виталии Мешкове, в некоторых действиях которого в первом тайме и правда углядеть логику можно было только под микроскопом. «Вообще не дело так судить! Ребята, напишите там о нем во всех красках» - попросил мужчина в красно-белой шапке, уходя за чаем.

Второй тайм начался с дымовой завесы на фанатской трибуне «Спартака». Традиционно красно-белые активировали шашки и сожгли несколько небольших баннеров «Зенита». Казалось, что Мешков вот-вот остановит встречу и заставит всех ждать, пока едкий дым над владениями Селихова рассосется. Ан нет. Опасность после двух угловых у его ворот испарилась, а пелена перед глазами – не совсем. Еще минут пять Александр был вынужден дышать через рукав: уж больно этот дым вонючий.

ВЫХОД ДЗЮБЫ И ЕЩЕ БОЛЬШЕ НЕНАВИСТИ

Одна из интриг второго тайма – выйдет ли на поле Дзюба, начинавший путь в большом футболе как раз в «Спартаке». Артем появился на газоне под овации и гул. Ну и куда уж тут без «Оп, давай-давай, Дзюба, давай-давай!». Слушайте сами.

Вы когда-нибудь видели, как смеется стадион, а точнее 41 141 болельщик? Так вот и это было. На 71- минуте в районе центрального круга Мешков поскользнулся и заставил арену в Тушине угарнуть на несколько секунд. Быть может, обстановка стала настолько разряженной, что даже рефери на ногах не мог устоять? Во дела.

Настоящий эмоциональный ад начался за пять минут до финального свистка. Фернандо получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле и оставить «Спартак» в меньшинстве. Бразилец демонстративно не желал слушать резервного судью, и пошел на скамейку запасных. Уговаривать его отправиться в подтрибунное помещение пришлось чуть ли не всем красно-белым штабом, да еще и при помощи замененного Самедова.

После Дмитрий Комбаров получил травму и уехал с поля на электрокаре, а затем, уже в ходе добавленных Мешковым четырех минут, в центральном круге сел Зобнин, возможно получивший рецидив. К счастью, Роман быстро вернулся на поле, и его затяжку времени вполне можно считать тактической.

Антураж центральной встречи тура получился восхитительным. Во многом еще и потому, что «Спартак» на кураже полетел вперед из последних сил и забил в меньшинстве на четвертой добавленной минуте. Жаль, что не Промес, у которого теперь 100 матчей за московский клуб. Но у него еще будут шансы отличиться. Несомненно.

А вообще футбол в понедельник может быть космическим.