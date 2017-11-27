«ДО ПОСЛЕДНЕГО ДУМАЛ - «ЗЕНИТ» СРАВНЯЕТ»

Несмотря на то, что я из другого стана, вначале хотел бы поздравить с днем рождения двух великих футбольных профессионалов – Роберто Манчини и Сашу Кержакова.

Теперь об игре. С первых минут было видно, что «Спартак» вышел выигрывать, а «Зенит» играть на ничью. Поэтому хозяева и повели - 2:0.

В игре было много провокаций. Легионеры любят этим заниматься и наших учат тому же. Помните, как Паредес схватился за лицо, хотя его лица даже никто не коснулся. В такой игре, которая всех захватила с первых минут, подобное поведение просто неприлично.

«Спартак» - чемпион по первым таймам. Промес сыграл худший матч в сезоне. Однако в концовке он отдал пас на ход Зе Луишу. Первый тайм был за «Спартаком», но во втором «Спартак» терпел и дотерпел. По второму тайму было видно, что «Зенит» лучше готов физически. И красно-белым где-то повезло, я до последнего думал, что «Зенит» вот-вот сравняет.

«ТАКИЕ ДЕРБИ ПОКАЗЫВАЮТ: УРОВЕНЬ НАШЕГО ФУТБОЛА ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНЫЙ»

Расскажу одну историю. 11 ноября я участвовал в благотворительном аукционе, на нем продавались вещи игроков «Спартака». И мне достались майка и бутсы Самедова. Самого Саши не было, поэтому я продавал его вещи. И я горжусь, что продал майку и бутсы именно Самедова! Он сам забил великолепный гол, а затем поучаствовал в красивой комбинации, после которой был забит второй гол. Да, он не вовремя подставил ногу под удар Кришито, этот удар Селиховготов был уже отразить. Но гол и пас Самедова перевешивают тот неудачный эпизод.

Оба вратаря сыграли просто замечательно! А в каком подкате Мамана выбил мяч у Адриану и спас команду от неминуемого гола?! Игроки обеих команд продемонстрировали высокий уровень, а накал у матча был потрясающий. Да, были и ошибки, иногда защитники занимали неправильную позицию. Но нет футболистов, которые бы не ошибались, а тех, кто выходит на поле без внутреннего жара, очень много. И здорово, что у нас есть такие дерби. Такие поединки сводят на нет отчаяние по поводу уровня нашего футбола.

На мой взгляд, в матче было два ключевых момента: когда Кокорин попал в штангу с близкого расстояния, забей он, все могло сложиться по-другому, и второй – когда несколько раз на коротком отрезке «Спартак» выручил Селихов.