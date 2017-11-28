В сухом остатке от дерби «Спартак» - «Зенит» (хотя как по горячему следу отжать весь футбольный сок, выплеснувшийся на поле?!) – следующее соображение. Те, кто уполномочен беспокоиться о светлом будущем «Зенита», вправе уже намекнуть Роберто Манчини на то, что пора потихоньку собирать к отъезду чемодан. А Сергею Фурсенко можно уже продумывать формулировки объяснительной записки на тему приглашения именно этого тренера, а не иного.

Господа зенитовские боссы, что у вас происходит с тренерским вопросом? То ли вы таких вот избалованных-прихотливых кадров одного за другим привозите, то ли у вас в клубе климат подкачал, вот и оказывает на каждого тренера губительное воздействие…

Я не о поражении от «Спартака». А о послематчевом спиче Манчини. Итальянец чуть ли не с дрожью в голосе назвал исход несправедливым. «Зенит»-де всю игру доминировал. Ну, если не совсем всю, то со счета 0:2. Можно подумать, эти спартаковские голы с неба прилетели, а не команда Карреры обыграла на два мяча в дебюте команду Манчини.

Второй, заметьте, случай, почти подряд! Ибо, получив недавно 0:3 - вполне позорный отлуп! - от «Локомотива», Манчини нашел ту игру вообще абсурдной. Разумеется, и тогда его команда доминировала всецело.

Когда у тренера преобладает такая «кочка зрения» - я думаю, команде дальше нечего с ним ловить. Андре Виллаш-Боаш, помните, с ума сходил от тягот, наложенных лимитом, прямо кушать не мог. Мирча Луческу неутомимо бичевал судейскую мафию. Теперь Манчини пытается выдавать черное за белое, оспаривая закономерность совокупных 1:6 после встреч с московским тандемом.

К слову, когда питерского итальянца спрашивали о причинах спада у «Зенита», он тоже отличился оригинальной трактовкой: мол, Кокорин перестал забивать – вот и не можем ничего…

Слушайте, этот импозантный синьор уже не один десяток лет в большом футболе. Как же он мог не заметить, что на «Открытии Арене» «Спартак» втянул «Зенит» в свой излюбленный футбольный жанр! Навязал дворовое упоение действом. Приперченное духом гладиаторских боев, непрерывно идущих на грани и за гранью риска.

Ну да, вот Кокорин опять не забил, а то бы… Но Кокорин теперь забивает очень редко, а скоро, похоже, перестанет забивать совсем. Отпылало. Но! Во всем остальном «Зенит» за второй тайм создал реальных угроз воротам Селихова, наверное, меньше, чем любой другой соперник «Спартака» из недавних. Потому что катали мяч вокруг штрафной да грузили туда набросами. Лучше выдумать не могли. Иное Манчини, знать, не тренирует, иного с команды не спрашивает. И хрупкая оборона «Спартак», должно быть, не раз Манчини мысленно за это поблагодарила. Однообразие питерских потуг сильно помогало в деле их пресечения. В одних и тех же точках. Сравните изобретательность спартаковских нападающих и зенитовских, пересмотрите при желании картинки тех и других атак – и гарантирую: почувствуете разницу. Та манипуляция, после которой Кокорин пробил в штангу, быть может, единственная у Питера претендовала на остроту футбольного ума.

Итого. «Спартак» втянул соперника в свою идеологию – не дав развернуть собственную. «Спартак» любит такие огневые матчи. А народ за это любит «Спартак». Да-да, господин Миллер, народ любит «Спартак», а не «Зенит». «Зенит» - особо и не за что.