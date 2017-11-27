Денис Глушаков: Судейство выводило из себя
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков дал комментарии после победы своей команды над «Зенитом».
- Какова была атмосфера в раздевалке после победы «Спартака»?
- Ничего особенного, порадовались. Нам хотелось одолеть «Зенит», и я рад, что это удалось. Мы играли дома при своих болельщиках и просто не имели права обмануть их доверие, тем более, помня о поражении в первом круге. И было все равно, с каким счетом нам удастся одержать победу над «Зенитом». Главное – мы добыли свои три очка.
- Манчини в послематчевом интервью сказал, что вас обязаны были удалить…
- Мне неинтересно, что говорят другие. В этом матче много кого должны были удалить, если уж на то пошло.
- Второй забитый гол был ключевым моментом игры?
- Ключевой момент – это наша победа. Да, гол был действительно красивый, при качественной передаче. Но мы играли здорово и до этого. Как раз после того, как забил Луис Адриано, мы потеряли на время концентрацию. И, кстати, у нас это уже не в первый раз. Не знаю, с чем это связано. Забиваем два гола и садимся назад, в итоге инициатива переходит к сопернику. Вот над этим нам надо плотнее поработать.
- Согласны с тем, что «Локомотив» - зимний чемпион?
- Время покажет. Мы играем от матча к матчу. Для нас концовка тяжелая, а за другими мы не следим. К сожалению, мы разбазарили много очков, занимались, так сказать, благотворительностью в первом круге. Но это футбол, и нет смысла говорить, что было бы, если бы мы не теряли очки.
- Вы согласны с тем, что по качеству игры это был лучший матч «Спартака» в сезоне?
- Я согласен, что это была неплохая встреча, одна из лучших.
- Как вы отнеслись к акции с болельщиком перед началом матча?
- Это было очень трогательно, болельщики – одна из важнейших составляющих футбола.
- Было много стыков. Как это ощущалось на поле, и довольны ли вы судейством?
- Судейские решения меня выводили из себя, по-другому я не могу сказать.
- В расчёте после августовского поражения от «Зенита»?
- Мы довольны тем, что выиграли. С каким счетом надо победить, мы не обсуждали. Считаю, поставленную задачу выполнили