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«Локомотив» оторвался от «Зенита»

В понедельник 27 ноября завершался 18-й тур чемпионата России по футболу. Первыми на поле вышли «СКА-Хабаровск» и столичный «Локомотив». Победа, как и ожидалось, хоть и не такая простая, как можно было подумать, досталась железнодорожникам – 2:1. И все – благодаря голу Фарфана, который уже в добавленное арбитром время добил мяч после собственного же пенальти, который голкиперу удалось отбить.

http://www.sovsport.ru/football/articles/1013732-farfan-vsemoguschij-lokomotiv-dobyl-tri-ochka-v-samom-holodnom-matche-sezona

Игра проходила при 13-градусном морозе. Как и ожидал Юрий Семин, не обошлось без травм. Из строя на пока не определенное время выбыл опорный полузащитник железнодорожников Игорь Денисов.

Игорь Денисов получил травму в матче со «СКА-Хабаровск»

Красно-зеленые после этого матча гарантировано продолжали единолично возглавлять турнирную таблицу, оторвавшись от «Зенита» на шесть очков. Как оказалось позже, таким гандикап останется как минимум еще на неделю.

Побоище

Главное событие 18-го тура, а, возможно, и всего чемпионата – игра между «Спартаком» и «Зенитом», которая на этот раз осталась за красно-белыми – 3:1. Ад на трибунах, четыре гола, удаление, травмы, стычки – этот матч надолго останется в наших воспоминаниях.

Море из огня, дыма и ненависти. Что творилось на матче «Спартак» — «Зенит»

Красно-белые повели, потом закрепили преимущество, но «Зенит» сумел быстро отыграться и зажать действующего чемпиона в его штрафной площади в концовке второго тайма. Казалось, что «Спартак» не выдержит натиска, как в игре Лиги чемпионов с «Марибором», но команда Карреры устояла и даже провела разящую контратаку.

Феерически! «Спартак» и «Зенит» выдали лучшую игру сезона

Если до матча болельщики и эксперты предполагали, что победа вернет «Спартак» в чемпионскую гонку, то после игры об этом открыто говорил уже Массимо Каррера. Теперь отставание «Спартака», занимающего четвертую строчку в турнирной таблице, составляет всего два очка.

«Мы вернулись в чемпионскую гонку». Каррера и Манчини – о «Спартак» — «Зенит»

Несмотря на победу, поле игры капитан «Спартака» Денис Глушаков признался, что судейство выводило его из себя. Видимо, футболист уверен, что арбитр периодически трактовал спорные моменты в пользу соперника, как в случае с удалением Фернандо.

Денис Глушаков: Судейство выводило из себя

Нашел недоработки у арбитра и главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, которому испортили 53-й день рождения. Итальянский тренер был уверен, что судья обязан был удалять самого Дениса Глушакова – прямая красная карточка. Да и вообще итальянец уверен, что его команда не заслужила поражение от «Спартака».

Роберто Манчини: «Зенит» не заслужил поражение от «Спартака»

Итоги

Тур в чемпионате России только завершился, но мы уже начали подводить его первые итоги. В понедельник – выбрали пять лучших игроков 18-го тура.

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