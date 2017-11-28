«Спартак» обрел себя

Снова схема 4-4-2, вновь на правом фланге связка Смольников – Кузяев, опять желание преуспеть в контротборе – «Зенит» решил сыграть против «Спартака» так же, как в Санкт-Петербурге, когда выиграл 5:1. Только вот красно-белые с той поры стали значительно сильнее, и взять их тем же приемом было сложно. Только вдумайтесь, с начала осени «Спартак» проиграл один матч – в гостях «Севилье» (1:2). Победить не удалось даже «Ливерпулю» (1:1). Тем временем футбольная осень для команды завершена – следующий матч в декабре.

Если сравнивать стартовые составы «Спартака» в двух матчах с «Зенитом», то изменений всего два – вместо игравших в Питере Артема Реброва и Ивелина Попова в Москве появились Александр Селихов и Зе Луиш, первую встречу начавшие на скамейке запасных. Но сейчас это ключевые игроки красно-белые. Форвард из Кабо-Верде в понедельник сделал две голевые передачи. А как Селихов распластался на газоне и вытянул мяч из нижнего уголка после удара Паредеса?! Если бы не он, «Зенит» мог качнуть игру в свою пользу.

Наличие в составе Зе Луиша позволяет Луису Адриано искать свидания с мячом между линиями – оттягиваясь в глубину. А это он прекрасно умеет – вчерашний его гол лучшее тому доказательство. В Питере этой возможности он был просто лишен. Любопытный факт: в городе на Неве Адриано сделал 26 передач за 90 минут, тогда как в столице России 30 пасов за 75 минут! При этом во втором матче он дважды выводил на удар партнеров, тогда как в первом лишь однажды. Дело в том, что в отличие от первой встречи он оказался на своем месте, которое Каррера ему нашел путем проб и ошибок.

Летом «Спартак» штормило. Осенью погода стабилизировалась. Собственно, удачная осенняя серия команды об этом говорит. Помимо того, что команда обрела отличную физическую форму, Каррера нашел идеальную модель игры с парой Глушаков – Фернандо в опорной зоне и суператакующей четверкой впереди. Болельщикам эту схему нравится называть 4-4-2, Каррера ее зовет 4-2-3-1. Важно, что даже рокировки внутри атакующей четверки на работе механизма не сказываются – вышел вчера в правую зону Самедов вместо Мельгарехо и поучаствовал в двух мячах – один из них забил. Летом ясности на горизонте не было. В августе «Спартак» даже переходил на модуль 3-5-2.

«Зенит» топчется на месте

Осенью Каррера смог запустить весь спартаковский механизм. Поэтому «Зениту» было мало разобраться с главным вдохновителем «Спартака» на поле – Промесом, что в первой игре удалось сделать Смольникову и Кузяеву. Поэтому во второй игре команда попала под бурю спартаковских атак.

Оказавшись на продолжительное время без Зе Луиша (он долго не играл из травмы), в начале этой осени «Спартак» был вынужден выходить в атаку преимущественно короткими передачами – второго столь успешно цепляющегося за мячи футболиста впереди у команды нет. В итоге красно-белые стали вариативнее – теперь одинаково успешно коллектив может выходить в атаку двумя способами. Ключевыми винтиками являются Денис Глушаков и Фернандо – они играют в тех зонах, где ошибаться недопустимо. Денис в понедельник показал 91,4% передач, Фернандо – 85,2%. Оба в поединке с «Зенитом» вошли в четверку лучших в своей команде, где составили компанию Сальваторе Боккетти (86,8%) и Роману Зобнину (92,3%).

«Зенит» не смог заставить ошибаться Глушакова и Фернандо. И это дорого команде стоило. Первую голевую атаку «Спартака» начал Фернандо – забросом мяча на Промеса в центр поля, откуда голландец адресовал мяч Дмитрию Комбарову. Не надавив на Фернандо, «Зенит» позволил задействовать против себя всю ширину поля. Команды, играющие 4-4-2, с этой проблемой периодически сталкиваются, если не используют должным образом прессинг. Комбарова накрыть на фланге было сложно, так как оборонительная конструкция сместилась влево.

Провалившись в матче с «Локомотивом» (0:3), «Зенит» с опаской сыграл против «Тосно» (5:0). В частности, на обороне были сосредоточены крайние защитники Кришито и Смольников, вдвоем атаковавшие в исключительных случаях. Но сбалансировать игру количественно – не значит, выиграть в качестве. Когда «Спартак» забивал второй гол, один в центре поля мяч получил Адриано. Но в момент зарождения рядом с ним находился Краневиттер! Но потом его рядом не оказался, так как аргентинец пошел в прессинг на чужую половине поля – просчитался в эпизоде. Еще интереснее повел себя Паредес – он просто стоял и смотрел эпизод. Отдуваться за двух центральных защитников на свою половину поля стремился Жирков, но не успел.

Тренерская победа Массимо Карреры

Однако «Спартак» переиграл «Зенит» не только, потому что стал сильнее, а соперник увяз в трясине. Есть еще одна важная причина: управление игрой тренерским штабом (как забыть про Романа Пилипчука?) Массимо Карреры.

Поведя в счете, «Спартак» оказался на своей половине поля. И «Зенит» мог также воспользоваться шириной поля или найти бреши в центре, ведь красно-белые оборонялись по схеме 4-4-2. Но Каррера перестроился на треугольник в центре – в компанию к Фернандо и Глушакову за несколько минут до истечения первого тайма перевел Самедова, а в перерыве вместо него выпустил чистого центрального полузащитника Романа Зобнина. На флангах стали обороняться Адриано и Промес. При обороне «Спартак» стал играть 4-5-1.

И по действиям в обороне «Спартак» второго тайма превзошел самого себя образца первого! После перерыва красно-белые совершили 13 отборов, тогда как до лишь шесть. Соотношение по перехватам тоже в пользу второй половины игры – 12-8.

«Спартак» – четвертый. До идущего третьим ЦСКА одно очко, до занимающего второе место «Зенита» – два, до лидера «Локо» чуть больше – восемь. Уже 10 декабря ЦСКА и «Спартак» сойдут в очной битве. И она будет не по-декабрьски жаркой, ведь обе команды в прекрасной форме.

Скриншоты: «Матч ТВ».