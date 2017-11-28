Один из самых зрелищных матчей года оказался и одним из самых неспортивных.

«У кого они так симулировать научились? У жен что ли? Чертовы аргентинцы…» - ворчит один из фанатов «Спартака».

«Ага, а нас обвиняют в том, что мы время тянули. Да любой бы тянул по такой игре!» - отвечает ему кто-то из толпы.

Симуляция… Матч получился, хоть и зрелищным, но очень неспортивным. И дело даже не в количестве желтых и красных карточек, а в том, что обе команды допустили, пожалуй, рекордное количество симуляций по ходу встречи. Одни «страдали», стараясь потянуть время и сохранить преимущество в счете, другие – «ныряли», пытаясь получить игровое преимущество, чтобы забить гол. Не повезло с игрой арбитру Виталию Мешкову.

С точностью до секунды

Мы не поленились и пересмотрели встречу, подмечая каждый раз, когда футболисты вели себя нечестно по отношению к сопернику, арбитру и болельщикам.

9:57 Денис Глушаков после борьбы с Александром Кокориным падает на поле, изображая едва ли не перелом носа после «отмашки» соперника. Судья не обращает на это внимание, и уже через десять секунд капитан «Спартака» борется за мяч, как ни в чем ни бывало.

22:47 На всякий случай на поле падает уже капитан «Зенита» Доменико Кришито, хотя Александр Самедов, с которым он вел борьбу, едва касается его ноги.

23:07 Александр Самедов мешает ввести мяч в игру Лендро Паредесу. Аргентинец слегка толкает соперника и бьет мячом ему в ноги. Самедов отвечает легким толчком в грудь, после чего Паредес падает, как подкошенный, хватаясь за лицо. В итоге оба получают по желтой карточке. Каждый добился своего.

29:07 Игорь Смольников падает на поле недалеко от штрафной соперника, хотя Георгий Джикия успел убрать ногу. Судья оставляет момент без внимания.

43:07 Дмитрий Полоз в борьбе с Сальваторе Боккетти падает и хватается за лицо, изображая отмашку, но уже через три секунды игрок сборной России на ногах и продолжает борьбу. Судья безучастен.

56:16 Зе Луиш перелетает через ногу Игоря Смольникова, изображая дикую боль в безобидном эпизоде.

59:54 Доменико Кришито падает после столкновения с Луисом Адриано, держась за затылок, хотя сильного удара не было и, тем более, не было удара локтем.

76:29 Александр Кокорин после небольшого столкновения с Сальваторе Боккетти изображает дикую боль.

80:11 Дмитрий Комбаров долго страдает после столкновения с Эмилиано Ригони, который получает желтую карточку. Мяч введут в игру только через минуту.

81:29 Эммануэль Маммана пытается изобразить отмашку в исполнении Зе Луиша.

84:42 Фернандо получает вторую желтую карточку и покидает поле. Бразилец опасно шел в борьбу, но такого нарушения, какое изобразил Себастьян Дриусси, и в помине не было. Штрафной пробьют только через полторы минуты.

88:55 Дмитрий Комбаров после столкновения в штрафной падает и держится за живот, хотя его толкали в спину. Выглядит подозрительно, хотя позже выяснится, что у футболиста перелом ребра, который вывел его из строя до конца года. Игра продолжится лишь после того, как истечет вторая из четырех добавленных к матчу минут. Симуляции не было, но момент важен с точки зрения потерянного времени.

93:08 На поле лежит Роман Зобнин. Момент в кадр не попал. Скорее всего у игрока просто свело ногу. Футболисты «Зенита» обвиняют соперника в симуляции. Игра продолжится через минуту с небольшим.

96:02 Самый вопиющий момент. Джикия, пятясь назад, наступает на ногу арбитру и падает, изображая дикие страдания. Игра продолжится только через минуту. К этому моменту после завершения основного времени матча команды в игре провели чуть меньше трех минут. Это важный момент, ведь многие уверены, что арбитр не имел оснований давать финальный свисток лишь на 99-й минуте игрового времени.

Зараза, с которой борются только в Англии

Таким был этот матч – по крайней мере 12-13 случаев явной симуляции со стороны обеих команд и куча украденного друг у друга, а главное у болельщика, игрового времени. И ведь с этим ничего не поделаешь – лучшие клубы мира играют в такой же футбол. Посмотрите хоть на «Барселону».

А что мы хотим получить, если мальчишки из футбольных школ вот уже два десятилетия смотрят на футбол с симуляцией и думают, что так и нужно. За примером далеко ходить не надо – на детском турнире, организованном в честь открытия «Лужников» после реконструкции, пацаны лет по 9-10 падали на газон, как подкошенные, корчась в диких муках. Еще лет через десять эти же мальчишки будут выходить на поля в составах команд премьер-лиги. Симуляция культивируется уже в детском футболе.

Во время матча наказывать за симуляцию начали уже давно. Согласно правилам игры попытка обмануть арбитра считается неспортивным поведением, что карается предупреждением – желтой карточкой. Однако арбитры все равно достаточно редко прибегают к такой мере. Например, на чемпионате мира 2014 года за «нырок» была показана всего одна желтая карточка – в 62-х матчах. Вспомните, когда в последний раз нечто подобное происходило в чемпионате России…

Мы вспомнили. Если не ошибаемся, это произошло 19 августа в матче 7-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом». Арбитр тогда показал желтую карточку Александру Самедову, рухнувшему в штрафной площади соперника. Предупреждение оказалось вторым и игрок был удален с поля.

На передовой борьбы с симуляцией сегодня оказываются англичане. Текущий сезон в премьер-лиге стал первым, когда футболистов могут наказывать за симуляцию постфактум. Если симуляция привела к значимому для хода игры решению арбитра, случай разбирает специальная комиссия, состоящая из бывшего футболиста, бывшего тренера и бывшего судьи. Если двое из них признают факт симуляции, футболист получает дисквалификацию на два матча. 22 ноября появилась и первая жертва нового правила – знакомый нам Умар Ньясс, выступающий в составе «Эвертона». Нападающего наказали за симуляцию нарушения в штрафной площади соперника, за которую арбитр назначил несправедливый пенальти. Но гол уже не отменишь – «Кристал Пэлас» недополучил два очка, ведь матч завершился вничью – 2:2.

В Шотландии такое правило уже существует на протяжении двух лет, вот только в этой части Великобритании решение о наказании игрока принимает один человек, а не комиссия. Вполне возможно, что подобное правило появится и в российском футболе.