«Что происходит?» - спрашивает подругу молодая девушка, скорее всего студентка первого курса, только недавно переехавшая в Москву и до этого не встречавшая футбольных фанатов.

Красно-белая давка

Шесть часов вечера – в вагон метро на станции «Китай-Город» уже невозможно войти – тебя вносят, вдавливают в толпу, пестрящую красно-белым: шарфы, шапки, майки… Те, кто не смог втиснуться, остаются ждать следующего поезда.

Месиво из людей – вот что представляют из себя поезда метро, следующие по «сиреневой» ветке из центра на северо-запад – в направлении станции «Спартак». Причина проста – игра двух самых популярных команд в стране, которую Российский футбольный союз решил проводить в будний день – в 19:30 вечера. В итоге 40 тысяч человек, отправляющиеся на «Открытие-Арену» смешиваются с работягами и студентами, которые примерно в это же время отправляются по домам – в спальные районы Москвы.

Поездка в одном вагоне с фанатами даже для бывалого любителя футбола – испытание, что же говорить о манерных столичных штучках, которых в вагоне встречают десятки пьяных глоток, орущих: «Спартак» - чемпион!

Выезжаем за кольцевую линию. В вагон уже невозможно войти и из него уже практически невозможно выйти – давка. На станции «Спартак» вагон пустеет – фанаты приехали к себе. Стадион – их второй дом. Их встречают десятки полицейских в полном обмундировании: шлемы, дубинки, бронежилеты… Таких называют «космонавтами». Они же патрулируют все станции в центре и по ходу следования болельщиков. Ничего не поделаешь – матч повышенной опасности.

Теплый прием

Несмотря на полный аншлаг, на стадион пройти удается практически без проблем. Максимум – 10-15 минут ожидания перед досмотром – ничего страшного. Дальше, после унизительной процедуры ощупывания всех частей тела, – раскрашивание лица в красно-белые цвета, фотографии на фоне живописной арены, снимки с мимами, горячие хот-доги, безалкогольное пиво и, конечно, любимые клипы на огромных табло стадиона.

«Дорогая моя столица, золотая моя Москва!» - затягивают фанаты «Спартака» традиционную для матчей красно-белых песню. Сегодня она звучит необычно громко, особенно слово «столица». Не удивительно, ведь на гостевой трибуне – гости из Санкт-Петербурга, тоже считающие себя столичными жителями. Напомнить им о провинциальном статусе их города – бальзам на душу красно-белым.

Несмотря на грандиозность противостояния, перформанс на фанатской трибуне «Спартака» получился относительно скромным – баннер, изображающий болельщиков со словами: «Стоять до конца. Так у нас повелось». Скорее всего, это – призыв к футболистам, которые в последнем матче Лиги чемпионов до конца не достояли – пропустили в добавленное время и сыграли вничью со скромным «Марибором».

Через несколько минут на трибуне появляется растяжка со словами: «Георгий, для современного футбола это крутой поступок! 2022». Очевидно, что баннер адресован защитнику «Спартака» Георгию Джикии, который на днях продлил контракт с клубом до 2022 года, несмотря на роскошное предложение от «Зенита».

Как не любить таких болельщиков? Вот футболисты «Спартака» и перелетают через рекламные щиты, желая вместе с трибунами отметить первый гол в ворота соперника. Фанаты радуются, но на удивление практически не жгут пиротехнику.

«Спартак» жжет!

Если ты часто бываешь на матчах «Спартака», тем более таких важных, то знаешь, что время фаеров и дымовух придет в самом начале второго тайма – ради этого многие спешат поскорее вернуться на трибуны – зрелище грандиозное. Как по команде, минуте на пятой второго тайма на фанатской трибуне «Спартака» зажигаются десятки огней, валит дым, летят искры, пахнет порохом. Вместе с фаерами горит и символика «Зенита» - сине-бело-голубые «тряпки», отнятые фанатами «Спартака» у болельщиков соперника в этот день.

«Зенит» пытается ответить достойно, хоть и не так масштабно. Из-за этого едва не возникает массовая драка. Один из питерских фанатов начинает сжигать красно-белые шарфы, забравшись на перегородку, отделяющие гостевых болельщиков от красно-белого «моря». Его тут же пытается скинуть оттуда толпа «спартачей» с центральной трибуны. Травм удается избежать только благодаря оперативным действиям стюардов.

«Фанатка» красно-белых в этот момент занята другим – в несколько тысяч голосов посылает куда подальше Артема Дзюбу – воспитанника красно-белого клуба, который два сезона назад отказался продлевать с командой контракт и переметнулся в стан злейшего врага. Именно он вышел на замену на 65-й минуте, вызвав гнев толпы.

Страшно подумать, как отреагировали бы ультрас, забей он гол. Но этого не произошло. «Спартак» выиграл, порадовав фанатов тремя голами. Красно-белая армия покинула стадион счастливая. Правда, особо отпраздновать такое событие не удастся – во вторник рано утром снова на работу, или на учебу…

Ложка дегтя

А тут еще до метро добраться – задача не из легких. Прямой дороги нет. Пока шел матч, десятки полицейских не простаивали без дела – они ставили ограждения так, чтобы болельщики шли ко входу на станцию максимально длинным путем. Идешь ты мимо станции всего в паре десятков метров, но тебя от входа отделяет забор. Чтобы попасть за него, надо пройти порядка полукилометра вокруг пустыря, постоять в людской пробке минут 15-20 на морозе… Только после этого можно ехать домой. Замерзшим, уставшим, но довольным.