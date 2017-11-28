Черчесов и Безуглов поделились опытом

В Москве завершился совместный семинар РФС и компании Technogym на тему «Актуальные аспекты физической подготовки в футболе». Ведущим мероприятия был врач сборной России Эдуард Безуглов, а среди выступающих оказались тренеры по физподготовке «Зенита» и «Локомотива» и даже главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Всего в семинаре приняли участие около 80 специалистов по физподготовке – не только из клубов РФПЛ, но и представители НФЛ и даже ПФЛ, а также их коллеги из российских команд по баскетболу, волейболу, хоккею и регби. Не оставил семинар равнодушным и представителя судейского корпуса РФС.

Отдельно стоит отметить возможность задать вопрос Черчесову, чем участники семинара не преминули воспользоваться, завалив наставника национальной сборной вопросами о взаимодействии с тренерским и медицинским штабами, но самым запоминающимся стало выступление тренера по физподготовке «Зенита» Ивана Караминати.

Итальянец представился на русском языке, затем перешел на родную речь и в процессе презентации рассказал о проблемах поддержки физической формы у футболистов, лишенных игровой практики, что особенно актуально в таком большом клубе, как «Зенит», где в заявке на сезон числится едва ли не два полноценных состава. Например, в матче со «Спартаком» за день до семинара со скамейки запасных сине-бело-голубых так и не поднялись Денис Терентьев, Миха Мевля, Кристиан Нобоа и Александр Ерохин, а Эмилиано Ригони, Артем Дзюба и Себастьян Дриусси вышли только на замену.

Он отметил, что несмотря на разницу в игровом времени все футболисты вносят свой вклад в победу. «Матч выигрывается не в воскресенье, матч выигрывается в течение недели», - подчеркнул итальянский специалист. А задача тренера по физподготовке заключается в том, чтобы дать каждому футболисту верную нагрузку, и здесь важно не промахнуться. Так повар определяет количество соли, которое надо положить в блюдо.

«Удивили тренеры «Зенита»

- Инициатором семинара стал тренерский штаб национальной сборной, - рассказывает Безуглов. - Наша главная задача – образование, обмен опытом и понимание объективного уровня данной отрасли в России. Но также важна тусовка, в хорошем смысле этого слова, то есть кулуарный обмен мнениями.

- Удалось достичь заявленных целей?

- Да, доклады на семинаре очень хорошие. По-хорошему удивили тренеры по физподготовке «Зенита», которые открыто, откровенно и корректно рассказали о своем опыте и принципах работы в клубе. Перед ними можно только снять шляпу.

К сожалению, не все клубы откликнулись. Кто-то сказал, что очень сильно занят, хотя график в два раза менее жесткий, чем у «Зенита». Мы по умолчанию делаем вывод, что, значит, нечего сказать. Или так много секретов, что не хотят делиться, что вряд ли.

- Лично вы для себя что-нибудь новое узнали?

- Может, не столько узнал новое, сколько получил альтернативную точку зрения на некоторые вопросы, относительно которых я свое мнение уже имею, что тоже очень важно.

- Как удалось затащить на семинар Черчесова?

- Никаких проблем с этим не было. Он полностью поддержал идею проведения семинара. Было высказано мнение, что его участие поднимет статус мероприятия, сделает его более интересным и позволить показать, что мы реально делаем. Не просто между сборами сидим и их ждем, а проводим постоянную напряженную работу. Также важно было показать, что сборная России абсолютно доступна всем специалистам в этой сфере.