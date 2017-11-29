Речь, конечно же, не только про игроков, с этой частью все давно понятно: контракты, амбиции, промежуточная ступень между Латинской Америкой и самой большой Европой. В «Зенит» идут работать бывшие футболисты. Могли бы инвестировать заработанное и жить на хорошие проценты или активизироваться в маркетинговом поле, у Александра Кержакова точно бы получилось – но вместо этого работа в Академии, присмотр за молодыми зенитовцами.

Сразу после поражения от «Спартака» клуб объявил, что теперь в деле и Вячеслав Малафеев. Он – заместитель спортивного директора «Зенита» по общим вопросам. Размытая по записи в трудовом договоре должность, пока не очерченный, точнее не объявленный, круг этих общих вопросов, но от этого только удобнее. Важнее всего, что в команде «Зенита» теперь есть футбольный человек с крутым бизнес-опытом.

С одной стороны, это закрывает Кержакову и Малафееву прямую линию к позиции главного тренера. С другой, она им и не нужна, а если когда-то понадобится, изнутри структуры клуба точно проще переместиться на соседний участок, чем приходить после нескольких лет в стороне от всех процессов.

Например, Кержаков сейчас в первую очередь следит за перемещением игроков Академии в молодежную команду и их движением к профессиональному «Зениту-2». Будущая должность как минимум в тренерском штабе «Зенита»-м или дубля, если фантазировать, выглядит вполне органично.

А нынешняя фриланс-роль, при которой Александр может и помогать «Зениту», и участвовать в разъездном телепроекте, отлично подходит для промежуточного периода самоопределения. Очень разумно, что «Зенит» дал Кержакову вариант с такими графиком и занятостью. Кстати, уже сейчас в зенитовской Академии работают тренер нападающих Дмитрий Радченко, тренер вратарей Александр Владимиров – ленинградский воспитанник, игравший в конце 90-х в Высшей лиге за «Ростсельмаш».

У «Зенита» пока нет спортивного директора, то есть прямого начальника Малафеева, директора Академии тоже. И на эти позиции прямо сейчас не пригласят только что закончивших игроков, придут люди поопытнее. Спортивным директоров наверняка станет или даже на самом деле уже стал итальянец Оресте Чинквини, в Академию тоже приедет специалист из Европы.

Кержаков, Малафеев и остальные будут учиться в том числе и футбольному управлению. Вполне реальный расклад, когда через четыре-пять лет работы в связке с опытными боссами они сами перейдут в топ-менеджеры, а на их нынешние места подтянутся, например, Андрей Аршавин и Михаил Кержаков.