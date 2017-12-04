Во вторник 5 декабря появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Вот его основные материалы.

Салах Цезарь

Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов о том, что в среду от «Спартака» требуется подвиг – необходимо на «Энфилде» победить «Ливерпуль». А в июне на чемпионате мира сборной России, чтобы выйти из группы, надо выиграть у Египта. В обоих случаях нашим командам будет портить жизнь полузащитник Мохаммед Салах. Хитрый пронырливый парень с обаятельной улыбкой и лукавым взглядом продавца антикварной лавки в арабском квартале.

Итоги жеребьевки ЧМ-2018

Состав восьми групп турнира, характеристики всех сборных, их предыдущие успехи на чемпионатах мира и шансы на победу. И конечно же – календарь группового этапа! Ради этих нескольких страниц вы надолго сохраните первый декабрьский номер «Советского спорта – Футбола».

О, легкий жребий наш!

Узнав соперников сборной России по групповому этапу чемпионата мира, обозреватель «ССФ» Юрий Цыбанев размечтался: «И тогда сборная России, перезарядившаяся и на свежих ногах, в первом раунде плей-офф…»

Москвичи против монстров

По мнению обозревателя «ССФ» Евгения Ловчева, ЦСКА и «Спартак» не смогут пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Серафимыч глубоко убежден, что армейцы не победят в гостях «Манчестер Юнайтед». Из-за травм и дисквалификаций у ЦСКА не выйдет на поле целый ряд футболистов, но главное не это...

Эй, вратарь, готовься!

Из-за травмы Андрея Лунева на последний рубеж «Зенита» вернулся Юрий Лодыгин. Питерский автор «ССФ» Максим Михалко рассуждает о том, почему сокращение вратарской бригады станет оптимальным решением для всех.

Пауло Дибала: «Сравнения с Месси не отвлекают»

Этот аргентинец в Италии прибавляет с каждым годом, мечтая однажды получить «Золотой мяч». Забить шесть десятков голов за сезон, как Месси? Почему бы и нет! Так Пауло Дибала и заявил в интервью France Football.

Как молоды мы били! Часть 3

В честь 25-летия первого чемпионата России по футболу «ССФ» продолжает серию публикаций, в которых вспоминает предыдущие турниры. В этом номере с ностальгической слезой описаны сезоны 2000-2003: тренер Буняк – человек-оркестр, дело Сычева, очаровательный Властимил Петржела и предпоследнее чемпионство «Спартака».