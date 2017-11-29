На церемонии жеребьевки выступят Алсу и Долина, пробная жеребьевка отправила Англию к России, а англичане продолжили спрашивать про расизм.

ДЖАЗ ОТ ДОЛИНОЙ И ВЕЧЕР СЮРПРИЗОВ

Уже в пятницу в Государственном Кремлевском дворце состоится церемония жеребьевки финального раунда чемпионата мира-2018. Пока же в огромном зале под приглушенным светом и декорациях в красных тонах проходят репетиции. А организаторы делятся с журналистами некоторыми секретами предстоящего шоу.

Его организуют Первый канал и Оргкомитет «Россия-2018», однако все происходит под ненавязчивым руководством ФИФА. Без футбольной организации никуда, ведь главная цель шоу – жеребьевка. Кстати, эта самая волнительная часть церемонии займет всего-то 20 минут. Остальные минут 40, а то и весь час посвящается представлению России. Современная страна, которая идет в ногу со временем, в то же время гостеприимная, душевная – такое послание надеются донести до зрителей организаторы шоу.

Режиссер-постановщик шоу Феликс Михайлов рассказал о шоу подробнее.

- Мы продолжаем тему мечты, которую заявили на первой жеребьевке в Санкт-Петербурге. И, конечно, приготовили сюрпризы. Представим премьеры двух песен, которые сочинили специально для церемонии. Одна из них – джазовый дуэт Ларисы Долиной и Ильдара Абдазакова. Будет вечер сюрпризов!

ПЕСНЯ АЛСУ С АМЕРИКАНСКИМ ОТТЕНКОМ

Особенным сюрпризом называют премьеру песни о мечте, которую будет исполнять Алсу сразу на двух языках: русском и английском.

- Она о мечте и вере в себя, - поясняет певица. - Она несет правильный социальный посыл, чтобы люди не сдавались и шли вперед. Я не могу рассказать всего. Но мы пригласили гитариста мирового масштаба, Нуну Беттанкура. Он будет со мной на сцене. Думаю, получится очень красивый и мощный номер.

- Любите ли футбол? Может, сами играете? – удивили Алсу вопросом российские журналисты.

- К сожалению, не играю. Но у меня сын подрастает, мы с ним обязательно будем играть в футбол. Я просто болельщик, всегда переживаю за нашу страну. Некоторое время я жила в Великобритании, там футбол очень популярен. Я и на матчи иногда ходила, к тому же мой папа большой болельщик. Так что главные матчи мы всегда смотрели.

Вот такой вид с последних рядов. Ну а ближе к сцене будут располагаться тренеры #FinalDraw pic.twitter.com/v7cWf0fjs4 — Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) 29 ноября 2017 г.

«ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» ЛИНЕКЕР

Ведущую жеребьевки Марию Командную английские коллеги замучили вопросами о том, каким ей показался Гари Линекер.

- Он хороший парень. У нас было две-три репетиции, он великолепен. После одной из репетиций я сказала Гари: «Спасибо, что ты не слишком часто шутишь». Я вообще слежу за его работой, подписана на него в твиттере. Он очень лёгкий в общении человек, мне понравилось работать с ним. Для меня честь просто стоять вместе с Линекером на сцене.

- Что наденете на церемонию? – еще один необычный вопрос из зала.

-Знаю, что это будет, но пусть все останется в секрете до пятницы.

- Хотя бы цвет назовите, - не отступали журналисты.

- Зелёный! Да, это будет зеленый наряд.

По традиции не обошлось без вопросов о расизме и дискриминации от англоговорящих журналистов. Режиссер шоу ответил просто: «Мы хотим показать Россию современной страной, шоу длится 60 минут, так что надеюсь, фанаты немного познакомятся с местной культурой и традициями».

ЖЕРЕБЬЕВКА: В ОДНОЙ ГРУППЕ С ПЕРУ И АНГЛИЕЙ

Помимо рассказа о шоу, журналистам объяснили, как будет проходить сама жеребьевка. И представили одного из ассистентов жеребьевки экс-нападающего сборной Уругвая Диего Форлана.

- Кого бы вы хотели в группу к Уругваю? – ждали оригинального ответа от экс-игрока. Но не дождались.

- В прошлый раз мы играли против Англии и Италии, и вышли из группы. Так что нет смысла говорить о соперниках и шансах. Не знаю, группа может быть очень сложной, лёгких соперников теперь нет, - отмазался Форлан.

И напоследок самый интересный момент – пробная жеребьевка. России, посеянной в первой корзине, достается…сборная Перу. Хороший жребий, не так ли? Кстати, чуть позже, на закрытой части репетиции, в группу к России попала уже Англия.