В матче против «Арсенала» нападающий «Тосно» и один из лучших бомбардиров РФПЛ Евгений Марков первым оформил хет-трик в этом чемпионате.

В матче против «Арсенала» (3:2) нападающий «Тосно» и один из лучших бомбардиров РФПЛ Евгений Марков первым оформил хет-трик в этом чемпионате России. Об этом и многом другом – в интервью «Советскому спорту».

«ХОЧЕТСЯ ЗАБИВАТЬ В КАЖДОМ МАТЧЕ»

- Какая атмосфера царит в коллективе после победы над «Арсеналом» (3:2)? Вы же оформили хет-трик.

- Это невероятное чувство – забить трижды в одном матче в этом сезоне РФПЛ раньше остальных. Но главное, что мои голы принесли пользу команде. Результаты клуба превыше всего.

Настроение в коллективе отличное, но сейчас никто не расслабляется. Мы должны сделать выводы после пропущенных голов и неудачных действий. Дальше будем готовиться к двум оставшимся матчам – с ЦСКА и «Локомотивом». Думаю, эти встречи будут интересными. Надеемся показать хорошую игру и набрать очки.

- Календарь непростой, мягко говоря.

- Я ничего плохого в том, что у нас будут матчи с лидерами нашей лиги, не вижу. На такие игры, как правило, приходит много болельщиков. Я счастлив, что нам сейчас предстоит встреча с ЦСКА: это высокая планка, которая действительно нас закаляет.

- Правда ли, что на «Тосно» ходят и болельщики «Зенита»?

- Сам я не видел, но слухи есть. Большинство приходит из Ленинградской области и Питера. Есть народ из Великого Новгорода, потому что прошлый сезон мы играли именно там.

- Тяжело переживали поражение от «Зенита» (0:5)?

- Конечно. Мы все хотели проявить себя в этой встрече. Счет был абсолютно не по игре. До второго пропущенного мяча мы шли с соперником на равных.

- Вам удалось в первом круге обыграть «Локомотив» (2:0). У себя дома тоже будете настраиваться на победу?

- В той встрече мы показали, что играть можно с любым соперником, побеждать и брать очки тоже можно у кого угодно. Надеюсь, в ответном матче с железнодорожниками проявим себя так же.

- В списке лучших бомбардиров РФПЛ вы на третьем месте после Кокорина и Смолова?

- Безусловно, выделяться на общем фоне всегда хорошо. Но мне хочется прогрессировать и забивать в каждом матче. В конце года посмотрим, удастся ли улучшить свои личные показатели.

«РАССТРОЕН ОТСТАВКОЙ БЕСЧАСТНЫХ»

- Дмитрий Парфенов отдельно поблагодарил после Тулы?

- Как такового личного разговора не было. Просто сказал: «Молодец», остальных поздравил с победой. Дмитрий Владимирович – отличный специалист. Мы работаем с ним два года, и о нем могу сказать только хорошие слова. Любит пошутить. Да у нас вообще команда комедийная, скажем так, одни шутники.

- С чем связана отставка Владимира Бесчастных?

- Мне сложно ответить. Наверное, стоит спросить у руководства.

- А как команда восприняла его уход?

- За всех не буду говорить, но лично меня это расстроило. Он занимался нападающими, и я находился под его патронажем. Как специалист он очень многому нас научил, нападающие «Тосно» серьезно прибавили в своем качестве при нем.

Он ушел, но связь мы с ним поддерживаем. После матча с «Арсеналом» созванивались, поздравил меня с хет-триком и указал на пару ошибок. Человека уже нет в команде, а он продолжает переживать за нас.

- Какие задачи вы ставите для себя: стать лучшим бомбардиром или перебраться в другой клуб?

- Каждый спортсмен хочет расти, я не исключение. На мой взгляд, любой футболист, особенно форвард, должен с каждым годом прибавлять. Есть, конечно, у меня и какие-то глобальные цели. Например, в сборной хотелось бы себя попробовать, потому что играть за национальную команду всегда престижно.

«РУКОВОДИТЕЛИ «ЗЕНИТА» НЕ ГОТОВЫ ЖДАТЬ»

- Вы начинали в академии «Зенита». Почему в клубе играет мало воспитанников?

- Наверное, зенитовские воспитанники не дотягивают до нужного уровня, плюс у клуба большие ресурсы - можно покупать хороших иностранных футболистов. Руководители этого клуба не готовы ждать, им нужен результат здесь и сейчас.

Я по-прежнему активно слежу за «Зенитом». С пяти лет был в системе клуба, рад за их успехи. Хотя в матче со «Спартаком» (1:3) мне их игра не понравилась. Ожидал большего, мягко говоря.

- Заболотный не против вернуться в ЦСКА. У вас есть желание снова надеть майку «Зенита»?

- Желание вернуться в лучший клуб России есть всегда. Но я думаю, надо сначала заслужить это право. Я пока не заслужил.

- Мы знаем о «Тосно» немного. Что у вас за коллектив вне поля?

- Лучший из тех, где я работал. Все друг друга поддерживают, хорошо общаются, в том числе и с легионерами. В коллективе у нас никогда не было ни с кем проблем, и вряд ли будут.

Я дружу со всей командой. Играем в пейтнбол, хотя последний раз играли в ФНЛ, сейчас времени на отдых отводится поменьше.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Евгений МАРКОВ, нападающий

Родился июля 1994 года в Санкт-Петербурге.

Карьера: «Зенит-2» (2013 – 2015), «Енисей» (2014 – 2015), «Тосно» (2016 – н.в.)

Сборная: Провел один матч за сборную России до 21 года.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Хет-трик в ворота «Арсенала» Марков забил довольно быстро: выйдя на поле на 57- й минуте, он отличился на 61, 79 и 81 минутах. Евгений стал пятым игроком в истории чемпионатов России, которому удалось сделать хет-трик после выхода на замену. До этого такое удавалось Егору Титову, Дмитрию Кириченко, Ивице Оличу и Алексею Медведеву.

Отметим, самый быстрый хет-трик в РФПЛ принадлежит Веллитону, который в 2010 году забил три мяча "Томи" за шесть минут.