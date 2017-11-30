Почему интерес «Реала» может быть правдой?

О том, что Федор Смолов входит в шорт-лист мадридского «Реала», сообщила авторитетная газета Marca. В Испании есть весьма четкое разделение главных изданий по симпатиям и близости к большим клубам. Marca – главный представитель промадридской прессы, то есть связи с «Реалом» у газеты серьезные, уровень инсайдов из мадридского клуба тоже.

Неделю назад представитель Смолова, глава ProSports Management Герман Ткаченко встречался с гендиректором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом. Это не инсайд, а проверенный факт: инстаграм агентства выкладывал совместную фотографию. 23 ноября мало кто придал этому значение, теперь в той встрече видится смысл. С другой стороны, есть вариант, что именно это фото стало поводом для зарождения слуха – но здесь все же стоит довериться авторитету издания и остановиться на том, что основа – все-таки информация из клуба.

Федор Смолов за полторы недели до встречи Ткаченко с гендиректором «Реала» и за две с половиной до появления информации сделал дубль в ворота сборной Испании. Это был тот редкий случай, когда топ-менеджеры мадридского клуба точно посмотрели матч с участием Смолова от начала до конца. Сложно предполагать, что интерес такого клуба только появился в этот момент. Однако поднять претендента в верхнюю часть шорт-листа этот яркий эпизод вполне мог.

Что известно про интерес «Реала»?

Смолов, по данным Marca, один из четырех претендентов на усиление в атаке. И не первый по приоритету. Стартовая кандидатура, с которой «Реал» начнет работу – аргентинец Мауро Икарди, он на три года моложе и сейчас выступает за «Интер». В его случае проблемой может стать стоимость, итальянцы могут запросить около 100 миллионов евро.

Также в списке кандидатов, то есть конкурентов Смолова, 21-летний немец Тимо Вернер из «РБ Лейпцига» и 28-летний чилиец Алексис Санчес – стартовая трансферная стоимость обоих в районе или более 50 миллионов евро: Вернера оценивают так высоко как молодую будущую звезду, Санчеса – как действующую.

Важно, что на чемпионате мира скорее всего выступят только двое из этой четверки: Смолов и Вернер. Икарди не вызывают в сборную Аргентины, а чилийцы не попали на ЧМ.

Marca отмечает, что в «Реале» расценивают как минус потенциальные сложности Смолова с адаптацией к новой стране и новому клубу. С этой точки зрения ключевым вариантом должен быть самый дорогой: Алексис Санчес, уже выступал в Ла лиге за «Барселону».

Кто еще, по слухам, интересуется Смоловым?

В СМИ за последние несколько недель звучало несколько европейских вариантов: турецкий издания сообщали об интересе «Фенербахче», итальянские – про готовность «Наполи» заплатить 20-25 миллионов, в Англии всплывал «Вест Хэм», англичане же сообщали о «Шальке» и «Байере» как о претендентах на российского нападающего.