10 представителей "Советского спорта" делятся своими прогнозами относительно жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018 в России.

За несколько дней до официальной церемонии жеребьевкий финальной стадии ЧМ, которая состоится 1 декабря в Кремле, 10 представителей редакции сделали прогноз на группы с участием сборной России.

Участники, чтобы не быть голословными, поспорили на банк, который сами и собрали. Кто из счастливчиков окажется ближе к истине, тот и заберет выигрыш. Победителем может стать не один и даже не два человека (в зависимости от угаданных соперников и их количества). Тогда призовой фонд будет делиться на количество победителей.

Ниже в комментариях просим делиться своими вариантами группы сборной России на домашнем чемпионате мира.

Константин КРИНСКИЙ

Россия

Уругвай

Сенегал

Саудовская Аравия

Артем ТЕРЕНТЬЕВ

Россия

Перу

Хорватия

Нигерия

Александр АВГУСТИН

Россия

Перу

Египет

Япония

Сергей ПОДГОРНОВ

Россия

Хорватия

Иран

Марокко

Николай РОГАНОВ

Россия

Англия

Коста-Рика

Марокко

Александр ГОНЕЦКИЙ

Россия

Англия

Египет

Австралия

Валерий ЧУМАЧЕНКО

Россия

Швейцария

Тунис

Саудовская Аравия

Алексей АНДРОНОВ

Россия

Уругвай

Дания

Австралия

Артем ЗИБРАК

Россия

Швейцария

Иран

Панама

Евгений ЗУЕНКО

Россия

Мексика

Дания

Марокко

Кто попадется сборной России из второй корзины? Испания

Перу

Швейцария

Англия

Колумбия

Мексика

Уругвай

Хорватия

Кто попадется сборной России из третьей корзины? Дания

Исландия

Коста-Рика

Швеция

Тунис

Египет

Сенегал

Иран